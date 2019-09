Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b93e1b59-e55b-43f5-ae13-3da2d1c6c11d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint jogszabályellenes, hogy a bíróság tárgyalás nélkül hozott új döntést, és az is, hogy a bíróság szerint nem veszélyes a társadalomra az Index újságírójának tevékenysége.","shortLead":"Az ügyészség szerint jogszabályellenes, hogy a bíróság tárgyalás nélkül hozott új döntést, és az is, hogy a bíróság...","id":"20190905_dezso_andras_ugyeszseg_birosag_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b93e1b59-e55b-43f5-ae13-3da2d1c6c11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0566e6ca-6176-4748-a4c2-875f9542165d","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_dezso_andras_ugyeszseg_birosag_per","timestamp":"2019. szeptember. 05. 14:18","title":"\"Aggályos\" – fellebbez az ügyészség az Index újságírójának felmentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érintett útszakaszt lezárták. ","shortLead":"Az érintett útszakaszt lezárták. ","id":"20190904_sulyos_baleset_szentbekkalla_mindszentkalla_mentohelikopter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5060b34f-f170-451e-99ef-50e4aab1be44","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_sulyos_baleset_szentbekkalla_mindszentkalla_mentohelikopter","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:38","title":"Súlyos baleset Mindszentkállánál, mentőhelikopter érkezett a helyszínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Veszélyes vizeken is az élen kell maradni – véli a jegybank elnöke, aki új gazdasági modellt sürget, és el van ragadtatva Christine Lagarde-tól, bár IMF-elnöksége idején még konfliktusos volt a viszony. A Közgazdasági Társaság vándorgyűlésen hallgattuk meg Matolcsy Györgyöt.","shortLead":"Veszélyes vizeken is az élen kell maradni – véli a jegybank elnöke, aki új gazdasági modellt sürget, és el van...","id":"20190905_Matolcsy_Jon_a_magyar_modell_20","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fb599c-92b3-4f2e-ad00-e57fa30d6b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190905_Matolcsy_Jon_a_magyar_modell_20","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:40","title":"Matolcsy György: Jön a magyar modell 2.0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Legfőbb Ügyészség szerint ők egyre nagyobb mértékben derítik fel az unió csalás elleni hivatala, az OLAF által is vizsgált ügyeket.","shortLead":"A Legfőbb Ügyészség szerint ők egyre nagyobb mértékben derítik fel az unió csalás elleni hivatala, az OLAF által is...","id":"20190904_legfobb_ugyeszseg_olaf_jelentes_reagalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f69d78-3cff-45e5-b74a-67a9c3ec15be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_legfobb_ugyeszseg_olaf_jelentes_reagalas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:59","title":"Megszólalt a Legfőbb Ügyészség az OLAF-jelentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Családi dramedy és kosztümös telenovella is érkezik a képernyőre jövőre. ","shortLead":"Családi dramedy és kosztümös telenovella is érkezik a képernyőre jövőre. ","id":"20190904_rtl_klub_sorozatok_2020_kolosi_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92cbd0e-5382-45e0-8159-71a2daad33eb","keywords":null,"link":"/elet/20190904_rtl_klub_sorozatok_2020_kolosi_peter","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:01","title":"Újabb sorozatokat jelentett be 2020-ra az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Balázs államtitkárt az augusztusi bűz forrásáról kérdezték, egy nem létező céget nevezett meg felelősként. ","shortLead":"Orbán Balázs államtitkárt az augusztusi bűz forrásáról kérdezték, egy nem létező céget nevezett meg felelősként. ","id":"20190905_hoax_tragya_buz_orban_balazs_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2daddf-de25-41a1-9f1a-dc53a5e7ca3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_hoax_tragya_buz_orban_balazs_vizsgalat","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:28","title":"Azonnali vizsgálatot rendelt el a Miniszterelnökség a trágyahoax benézése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna viszont tagadja, hogy Kárász Róbert bármi ilyesmit tenne.","shortLead":"A csatorna viszont tagadja, hogy Kárász Róbert bármi ilyesmit tenne.","id":"20190905_Berki_Krisztian_karasz_tanacsado_atv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c8df02-b805-41fc-bfab-92d825a81099","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Berki_Krisztian_karasz_tanacsado_atv","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:41","title":"Berki Krisztián állítja, az ATV műsorvezetője a kommunikációs tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Facebook jövőre bevezetendő furcsa új pénzét az európai pénzügyminiszterek azzal vetették el, hogy sokkal szigorúbb szabályozás kellene, mint amit Mark Zuckerberg kitalált. Most ugyanennek a nézetnek adott hangot az Európai Központi Bank (EKB) egyik igazgatósági tagja, akinek a Reuters megszerezte az előadását.","shortLead":"A Facebook jövőre bevezetendő furcsa új pénzét az európai pénzügyminiszterek azzal vetették el, hogy sokkal szigorúbb...","id":"20190904_facebook_libra_ekb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91676fa-6aa2-4e46-97fd-16e4d57ccbaa","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_facebook_libra_ekb","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:51","title":"Mindenkit a hideg ráz ki a Facebook ötletétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]