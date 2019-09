Interjút adott a 168 Órának Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, aki szerint jó esélye van megnyerni a választást és ellenzéki többségű közgyűlést is kialakítani.

Lázár János helyi képviselő szerinte kerüli őt, bár megválasztása után elment hozzá beszélni, de azóta a társalgásuk megmaradt az udvariassági beszélgetések szintjén. Azt is elmondta, hogy egyébként egy gimnáziumba jártak, és amikor Lázár még hódmezővásárhelyi polgármester volt, akkor bement hozzá, hogy felajánlja segítségét a gazdaságfejlesztésben, Lázár pedig több projektet is ajánlott neki, amibe beszállhat, de végül nem fogadta el. Elmondása szerint azért, mert a helyi ismerősei óvták a dologtól.

"Féltem, hogy ha valaki bekerül ebbe a rendszerbe, nem tud távol maradni a korrupciós mechanizmusoktól. Ráadásul Lázár nem tolerálja az önálló vagy kritikus véleményeket, és bosszúálló ember hírében állt. Azt tudtam, hogy engem senki nem kényszeríthet korrupcióra, de azt is, hogy képtelen lennék hallgatni, ha valami törvénytelenséget észlelek" – mondta.

Azt is mondta, ő örült volna, ha Lázár is elindul az őszi választásokon a polgármesteri címért, mert kettejük között egyébként is van küzdelem, csak épp a háttérben, "proxyháborút vívunk". Mint mondta, a kettejük viszonya nem folytatható így tovább, de Lázár szerinte megvárja az önkormányzati választások eredményét, addig pedig nem működik vele érdemben együtt. Márki-Zay szerint ez változni fog, ha ismét megnyeri a polgármester-választást.

Ha most kéne fogadnom, magunkra tennék

– tette hozzá.

Márki-Zay azt mondta, katasztrófát jelentene, ha ő nyerné a választást, de ismét fideszes többségű lenne a közgyűlés, mert "a vásárhelyi fideszes képviselők pártutasításokat teljesítenek, dróton rángatják őket", de szerinte ennek ellenére sikerült "felszabadítani a várost", megfékezni a pénzek ellenőrizetlen kiáramlását és felszámolni a korrupciót. Eredményként említette azt is, hogy eltörölték a helyi építményadót, és hogy az önkormányzati cég asztalosműhelyében már nem gyártanak Lázár János logóval ellátott borosládákat.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom munkájáról azt mondta, hogy a civil mozgalom volt sok településen az ellenzéki összefogás katalizátora, hiszen főleg vidéken komoly káderhiánnyal küzdenek az ellenzéki pártok, nagyon nehezen találnak megfelelő jelölteket, a szervezet pedig ebben segített.

Azt is mondta, a mozgalom párttá alakulása csak akkor fordulhat elő, ha 2022-ben a jelenlegi pártok nem tudják leváltani az Orbán-rezsimet, de annak is csak akkor lenne értelme, ha belépnének a mostani ellenzéki pártok prominensei, ez viszont most nem időszerű. "Ami az országos politizálást illeti, abban nekem nincsenek külön egyéni ambícióim, hiába is riogatja velem a híveit a Fidesz" – jelentette ki.

Az interjúban Márki-Zay ismét megemlítette, hogy hibázott, amikor közzétett egy Grezsa István fideszes jelöltről valótlan állításokat tartalmazó közvélemény-kutatást a Facebookon. Azt is elmondta, súlyos hibát követett el, amikor a gyerekbántalmazással kapcsolatban tett nyilatkozatánál "nem vettem észre, hogy mondataim a szövegkörnyezetből kiragadva erősen félreérthetőek. Nem arról van szó, hogy bántalmazni lehet a gyermeket, hanem arról: nem vagyok híve annak, ha egy egyszeri fenékre csapásért meghurcolnak egy édesanyát, miközben ténylegesen létezik, sőt súlyos probléma Magyarországon a gyerekbántalmazás, amellyel kapcsolatban viszont a hatóságok gyakran teljesen tétlenek. Szerintem ez a két dolog nem említhető egy lapon, nem mérhetők össze egymással" – fejtegette.