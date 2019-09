Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"676c8a3d-f71e-4c7a-bc75-350fbd641fd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök keresik azt a három férfit, akik egy XX. kerületi áruházból fizetés nélkül távoztak, és egyikőjük bántalmazta a biztonsági őrt.","shortLead":"A rendőrök keresik azt a három férfit, akik egy XX. kerületi áruházból fizetés nélkül távoztak, és egyikőjük...","id":"20190904_biztonsagi_or_aruhaz_fizetes_nelkul_tavozo_tarsasag_lefejeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=676c8a3d-f71e-4c7a-bc75-350fbd641fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e5aa5f-4646-4fdd-8330-db2b82d329b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_biztonsagi_or_aruhaz_fizetes_nelkul_tavozo_tarsasag_lefejeles","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:41","title":"Lefejelte a biztonsági őrt egy tolvaj egy pesterzsébeti áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberölés bűntettének kísérletében is bűnösnek találták a halásztelki nőt, aki csecsemő kislányát súlyosan bántalmazta, mert az felsírt éjszaka.","shortLead":"Emberölés bűntettének kísérletében is bűnösnek találták a halásztelki nőt, aki csecsemő kislányát súlyosan bántalmazta...","id":"20190903_Maradando_fogyatekossagot_okozott_gyermekenek_ket_ev_felfuggesztettet_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755fb8e3-0d55-431d-839e-ca1555bda2a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Maradando_fogyatekossagot_okozott_gyermekenek_ket_ev_felfuggesztettet_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:19","title":"Jogerősen elítélték a nőt, aki maradandó fogyatékosságot okozott gyerekének ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2d6607-8fb3-4ab1-ba93-c290fc5d3a1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz ifjúsági társszervezete szerint cirkusszá válna Budapest, ha Karácsony, Puzsér vagy Berki vezetné.","shortLead":"A Fidesz ifjúsági társszervezete szerint cirkusszá válna Budapest, ha Karácsony, Puzsér vagy Berki vezetné.","id":"20190903_Plakatkampanyban_szapulja_Tarlos_ellenfeleit_a_Fidelitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e2d6607-8fb3-4ab1-ba93-c290fc5d3a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebae113-5fb9-484f-84f5-73ad20a2f2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Plakatkampanyban_szapulja_Tarlos_ellenfeleit_a_Fidelitas","timestamp":"2019. szeptember. 03. 15:13","title":"Plakátkampányban szapulja Tarlós ellenfeleit a Fidelitas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márki-Zay szerint az viszont katasztrófa lenne, ha ő nyerné a választást, de fideszes többségű maradna a hódmezővásárhelyi közgyűlés. ","shortLead":"Márki-Zay szerint az viszont katasztrófa lenne, ha ő nyerné a választást, de fideszes többségű maradna...","id":"20190905_MarkiZay_lazar_hodmezovasarhely_168ora_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2421061-4cc7-4f0e-b26e-484eec4b1e58","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_MarkiZay_lazar_hodmezovasarhely_168ora_interju","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:21","title":"Márki-Zay: \"Ha most kéne fogadnom, magunkra tennék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G funkció megléte ma még azt jelenti, hogy mélyen a pénztárcába kell nyúlni egy ilyen telefonért. Jövőre azonban ez megváltozhat, olcsó Nokia márkás 5G telefon érkezhet.","shortLead":"Az 5G funkció megléte ma még azt jelenti, hogy mélyen a pénztárcába kell nyúlni egy ilyen telefonért. Jövőre azonban...","id":"20190903_hmd_global_nokia_olcsobb_5g_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed34535-c1f0-4776-82a5-8d1cc0e28436","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_hmd_global_nokia_olcsobb_5g_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:03","title":"Olcsóbb 5G-s telefont ígér a Nokia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Családi dramedy és kosztümös telenovella is érkezik a képernyőre jövőre. ","shortLead":"Családi dramedy és kosztümös telenovella is érkezik a képernyőre jövőre. ","id":"20190904_rtl_klub_sorozatok_2020_kolosi_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92cbd0e-5382-45e0-8159-71a2daad33eb","keywords":null,"link":"/elet/20190904_rtl_klub_sorozatok_2020_kolosi_peter","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:01","title":"Újabb sorozatokat jelentett be 2020-ra az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7b2e5a-09e0-4e01-a324-32058ae69b9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bejelentette az Exynos 980-at, az első olyan mobilokba szánt lapkakészletét, amelyen már az 5G modem is helyet kapott. Több jövő évi csúcstelefonba is bekerülhet ez az áramkör.","shortLead":"A Samsung bejelentette az Exynos 980-at, az első olyan mobilokba szánt lapkakészletét, amelyen már az 5G modem is...","id":"20190904_samsung_exynos_980_lapkakeszlet_integralt_5g_modemmel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea7b2e5a-09e0-4e01-a324-32058ae69b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1974f9-505e-4222-b496-bf2ac74f68c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_samsung_exynos_980_lapkakeszlet_integralt_5g_modemmel","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:03","title":"Ismerkedjen meg a lapkakészlettel, ami 2020 egyik 5G-s slágere lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1500fb62-785c-4f67-bff8-f4b5127a6c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutya nyakát fel is sértette vele.","shortLead":"A kutya nyakát fel is sértette vele.","id":"20190905_danszentmiklos_kutya_allatkinzas_drot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1500fb62-785c-4f67-bff8-f4b5127a6c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177701a9-cd7e-4f50-b457-e38748aface5","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_danszentmiklos_kutya_allatkinzas_drot","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:27","title":"Drótot rakott nyakörv helyett a kutyájára egy dánszentmiklósi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]