[{"available":true,"c_guid":"69b8c758-3804-4ecc-8538-82517c49c20f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új csalásforma hódít az Egyesült Királyságban. A jelenség során a tolvajok a megszerzett személyes adatokkal rendelést adnak le, de a címre kivitt eszköz végül mégsem a vevő kezében köt ki.","shortLead":"Új csalásforma hódít az Egyesült Királyságban. A jelenség során a tolvajok a megszerzett személyes adatokkal rendelést...","id":"20190904_csalas_futar_online_rendeles_mobiltelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69b8c758-3804-4ecc-8538-82517c49c20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7aece7-4e1d-42a9-a52e-fdfbf497d9fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_csalas_futar_online_rendeles_mobiltelefon","timestamp":"2019. szeptember. 04. 08:03","title":"Új csalás terjed: egy csengetéssel kezdődik, aztán viszik a drága holmikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19a582-3731-4dbf-ba85-e0d018076fcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ingyenes kijelzőcsere-programot indított az Apple, bár állítja, a programba bevont repedések csak igen ritkán fordulhatnak elő.","shortLead":"Ingyenes kijelzőcsere-programot indított az Apple, bár állítja, a programba bevont repedések csak igen ritkán...","id":"20190903_apple_ingyenes_kijezocsere_program_apple_watch_series2_series3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c19a582-3731-4dbf-ba85-e0d018076fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0435a413-a150-4420-a19e-d015b6796425","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_apple_ingyenes_kijezocsere_program_apple_watch_series2_series3","timestamp":"2019. szeptember. 03. 18:03","title":"Ingyen kicseréli az Apple a megrepedt kijelzőt több Apple Watch modellnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy osztrák ingatlanfejlesztő cég vásárolta meg az ingatlanokat. Az ígéretek szerint a vásárlók semmit sem fognak ebből érezni, mivel a Metro egyből vissza is bérelte az épületeket.","shortLead":"Egy osztrák ingatlanfejlesztő cég vásárolta meg az ingatlanokat. Az ígéretek szerint a vásárlók semmit sem fognak ebből...","id":"20190904_metro_aruhazak_ingatlan_eladas_berles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e754bafc-3ea6-42da-a385-4927ada12690","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190904_metro_aruhazak_ingatlan_eladas_berles","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:48","title":"Eladta három ingatlanát a Metro Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány határozott a maximális árról, a kivitelezői ajánlatok sokkal olcsóbbak lettek. ","shortLead":"A kormány határozott a maximális árról, a kivitelezői ajánlatok sokkal olcsóbbak lettek. ","id":"20190903_Lefaragtak_80_milliardot_a_tervezett_uj_giga_kezicsarnok_arabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22a4b91-22ee-4bac-9cc5-6a25d80712e6","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Lefaragtak_80_milliardot_a_tervezett_uj_giga_kezicsarnok_arabol","timestamp":"2019. szeptember. 03. 19:40","title":"Hirtelen lefaragtak 80 milliárdot a tervezett új gigakézicsarnok árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea6ac26-22b2-4580-a521-f3725aa16457","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tud kimenni a kertbe a vegán nő a szagok miatt, most cseles bosszút forral a szomszédság.","shortLead":"Nem tud kimenni a kertbe a vegán nő a szagok miatt, most cseles bosszút forral a szomszédság.","id":"20190904_Grillezes_vegan_no_haz_birosag_per_sult_hus_szag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dea6ac26-22b2-4580-a521-f3725aa16457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894eb402-564e-4944-8426-26b19ec1c724","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Grillezes_vegan_no_haz_birosag_per_sult_hus_szag","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:04","title":"Több ezren akarnak grillezni egy nő háza előtt, aki perelt a sült hús szaga miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90a4037-8f1e-4de1-8942-f4c393845ae7","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A barátai csak Pierrot-nak becézik, a filmrajongók számára ő a Magas szőke férfi felemás cipőben, a Félénk vagyok, de hódítani akarok, a Balfácán, a Balekok sztárja. Pierre Richard a Budapesti Klasszikus Film Maraton vendégeként látogat Magyarországra, ebből az alkalomból adott exkluzív interjút a hvg.hu-nak.","shortLead":"A barátai csak Pierrot-nak becézik, a filmrajongók számára ő a Magas szőke férfi felemás cipőben, a Félénk vagyok, de...","id":"20190904_Pierre_Richard_Az_en_melankoliam_tele_van_nevetessel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f90a4037-8f1e-4de1-8942-f4c393845ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8244f265-66b8-4a40-91b7-e604d52d3472","keywords":null,"link":"/kultura/20190904_Pierre_Richard_Az_en_melankoliam_tele_van_nevetessel","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:30","title":"Pierre Richard: Az én melankóliám tele van nevetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91996eec-fcb4-4ba0-89b1-c15fa794fecb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Javában tombol az Egyesült Államok partvidékén a Dorian hurrikán. A legtöbben menekülnek előle, de az amerikai óceán- és légkörkutatási ügynökség (NOAA) szakemberei – tudományos célokból – inkább berepültek a hurrikán szemébe.","shortLead":"Javában tombol az Egyesült Államok partvidékén a Dorian hurrikán. A legtöbben menekülnek előle, de az amerikai óceán...","id":"20190903_dorian_hurrikan_szeme_video_noaa_viharvadaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91996eec-fcb4-4ba0-89b1-c15fa794fecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf164f8-f71c-4eb9-b6dc-f2d1a6242df3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_dorian_hurrikan_szeme_video_noaa_viharvadaszok","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:03","title":"Ezt látták a pilóták, amikor berepültek az 5-ös erősségű Dorian hurrikán közepébe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb854984-847e-4060-9b98-26d302842a88","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy online szavazáson nagy többséggel támogatta a demokratákkal felállítandó kormánykoalíciót az Öt Csillag Mozgalom tagsága. ","shortLead":"Egy online szavazáson nagy többséggel támogatta a demokratákkal felállítandó kormánykoalíciót az Öt Csillag Mozgalom...","id":"20190903_Felallhat_az_uj_olasz_kormany_rabolintott_az_Ot_Csillag_Mozgalom_tagsaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb854984-847e-4060-9b98-26d302842a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3691789-b2e0-4023-9490-af96c106360e","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Felallhat_az_uj_olasz_kormany_rabolintott_az_Ot_Csillag_Mozgalom_tagsaga","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:23","title":"Felállhat az új olasz kormány, rábólintott az Öt Csillag Mozgalom tagsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]