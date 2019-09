Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új, addig ismeretlen terület felfedezése általában örömhír a tudósok számára, Oroszországban ezúttal mégsem ünnepelnek. Ennek pedig a klímaváltozás az oka.","shortLead":"Egy új, addig ismeretlen terület felfedezése általában örömhír a tudósok számára, Oroszországban ezúttal mégsem...","id":"20190905_oroszorszag_sziget_eszaki_sarkvidek_jeges_tenger_gleccserolvadas_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a716f4b-efea-402d-a534-b6d667eadda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_oroszorszag_sziget_eszaki_sarkvidek_jeges_tenger_gleccserolvadas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. szeptember. 05. 09:03","title":"Felfedeztek öt ismeretlen szigetet Oroszországban, és ez most elég rossz hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Veszélyes vizeken is az élen kell maradni – véli a jegybank elnöke, aki új gazdasági modellt sürget, és el van ragadtatva Christine Lagarde-tól, bár IMF-elnöksége idején még konfliktusos volt a viszony. A Közgazdasági Társaság vándorgyűlésen hallgattuk meg Matolcsy Györgyöt.","shortLead":"Veszélyes vizeken is az élen kell maradni – véli a jegybank elnöke, aki új gazdasági modellt sürget, és el van...","id":"20190905_Matolcsy_Jon_a_magyar_modell_20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fb599c-92b3-4f2e-ad00-e57fa30d6b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190905_Matolcsy_Jon_a_magyar_modell_20","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:40","title":"Matolcsy György: Jön a magyar modell 2.0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség személyes adattal való visszaélés miatt emelt vádat Dezső András ellen. A bíróság most felmentette. ","shortLead":"Az ügyészség személyes adattal való visszaélés miatt emelt vádat Dezső András ellen. A bíróság most felmentette. ","id":"20190904_dezso_andras_index_sved_no_migransvalsag_kozteve_birosag_buncselekmeny_artatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c284f27-772d-417e-a82d-af48b6bd3b98","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_dezso_andras_index_sved_no_migransvalsag_kozteve_birosag_buncselekmeny_artatlan","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:54","title":"Nem követett el bűncselekményt az Index újságírója a közmédiában panaszkodó \"svéd nő\" leplezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint Klebelsberg Kunó államtitkára pont hogy kiállt a zsidó emberek mellett.","shortLead":"Az államtitkár szerint Klebelsberg Kunó államtitkára pont hogy kiállt a zsidó emberek mellett.","id":"20190904_Retvari_az_egesz_balliberalis_oldalt_kiosztotta_a_Kornisszobor_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460daeee-3a06-485b-9eea-3f748fad0e74","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Retvari_az_egesz_balliberalis_oldalt_kiosztotta_a_Kornisszobor_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:51","title":"Rétvári az egész balliberális oldalt kiosztotta a Kornis-szobor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33575771-88b2-4674-93b6-3e17512f822b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország is csatlakozik a kezdeményezéshez.","shortLead":"Magyarország is csatlakozik a kezdeményezéshez.","id":"20190904_Szeptember_vegen_lesz_a_Vilag_legnagyobb_tanoraja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33575771-88b2-4674-93b6-3e17512f822b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c79eb1-85a8-4cf6-a824-b109fd0dddd5","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Szeptember_vegen_lesz_a_Vilag_legnagyobb_tanoraja","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:19","title":"Szeptember végén lesz a Világ legnagyobb tanórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfeb3d3-cb01-4199-b605-19cbf21324fc","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Több száz jelentkezőből, hónapokig tartó szigorú vizsgálatok után körülbelül egy tucat férfi bizonyul alkalmasnak arra, hogy spermadonorrá váljon Magyarországon, miközben évente nagyjából ezer meddőségi kezelésnél lenne rájuk szükség. Szakemberek szerint a helyzeten csak alapos felvilágosító kampánnyal, egészségügyi szűrőprogramokkal és jogszabály-változtatásokkal lehetne segíteni, külföldi donorokra azonban még így is szükség lesz. Már persze ha a hatóságok részéről nem történik egy újabb tiltás. ","shortLead":"Több száz jelentkezőből, hónapokig tartó szigorú vizsgálatok után körülbelül egy tucat férfi bizonyul alkalmasnak arra...","id":"20190904_Nem_eleg_a_magyar_sperma_pedig_egyre_tobb_kell_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dfeb3d3-cb01-4199-b605-19cbf21324fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5fd8f1a-32e0-4f20-9439-17a455375428","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Nem_eleg_a_magyar_sperma_pedig_egyre_tobb_kell_belole","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:30","title":"Még fizetnek is érte, még sincs elég magyar donorsperma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5073cdd8-f883-49ab-aedc-4d7386e43f26","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Munkavacsorán fogadta a miniszterelnök szerda este a Karmelita kolostorban Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnököt, valamint Andrej Babis cseh és Peter Pellegrini szlovák kormányfőt.\r

","shortLead":"Munkavacsorán fogadta a miniszterelnök szerda este a Karmelita kolostorban Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnököt...","id":"20190905_orban_viktor_karmelita_kolostor_munkavacsora_aleksandar_vucic_andrej_babis_peter_pellegrini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5073cdd8-f883-49ab-aedc-4d7386e43f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370f1974-91dc-4efd-902c-89dde0c962d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_orban_viktor_karmelita_kolostor_munkavacsora_aleksandar_vucic_andrej_babis_peter_pellegrini","timestamp":"2019. szeptember. 05. 05:25","title":"Orbán megmutatta a pesti panorámát régiós kollégáinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea85c36-c408-470e-a078-9573ed632e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfestették a járdára, mekkora árnyékot adott, gyászkeretbe foglalták a fotóját.","shortLead":"Felfestették a járdára, mekkora árnyékot adott, gyászkeretbe foglalták a fotóját.","id":"20190905_fakivagas_gyasz_jozsefvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ea85c36-c408-470e-a078-9573ed632e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b37dc50-67c3-4a87-9dbc-39735288b897","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_fakivagas_gyasz_jozsefvaros","timestamp":"2019. szeptember. 05. 13:18","title":"Elbúcsúztattak egy kivágott fát Józsefvárosban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]