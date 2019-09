Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint Klebelsberg Kunó államtitkára pont hogy kiállt a zsidó emberek mellett.","shortLead":"Az államtitkár szerint Klebelsberg Kunó államtitkára pont hogy kiállt a zsidó emberek mellett.","id":"20190904_Retvari_az_egesz_balliberalis_oldalt_kiosztotta_a_Kornisszobor_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460daeee-3a06-485b-9eea-3f748fad0e74","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Retvari_az_egesz_balliberalis_oldalt_kiosztotta_a_Kornisszobor_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:51","title":"Rétvári az egész balliberális oldalt kiosztotta a Kornis-szobor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A következő lépésben a módosító javaslatokat is sorra veszik. ","shortLead":"A következő lépésben a módosító javaslatokat is sorra veszik. ","id":"20190904_brexit_munkaspart_torvenyjavaslat_brit_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18480278-9d0d-460d-a2f5-5badc8bf3110","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_brexit_munkaspart_torvenyjavaslat_brit_parlament","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:05","title":"Brexit: jóváhagyta a brit alsóház a Munkáspárt tervezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a418232-c96c-48e7-b552-afdc332627fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az ikergyerekei szeme láttára lőtte le az apjukat.","shortLead":"A férfi az ikergyerekei szeme láttára lőtte le az apjukat.","id":"20190905_Kiadtak_a_korozott_roman_orvost_Magyarorszagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a418232-c96c-48e7-b552-afdc332627fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0305cd-d992-44a4-862b-8e367cff23c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Kiadtak_a_korozott_roman_orvost_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:54","title":"Kiadták a körözött román orvost Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A focicsapatok után a közhivatalok alkalmazottainak öltöztetéséről is gondoskodni kíván Orbán Viktor mindenható állama – írja e heti számában a HVG. A lap információi szerint a kormányfő lányához közel álló divatügynökség mentoráltjai már tervezik a közszféra dolgozóinak szánt darabokat. ","shortLead":"A focicsapatok után a közhivatalok alkalmazottainak öltöztetéséről is gondoskodni kíván Orbán Viktor mindenható állama...","id":"20190904_orban_rahel_divatceg_divatugynokseg_bata_jakab_zsofia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c50c1b6-c060-4e5b-9c01-b27e2e19139e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_orban_rahel_divatceg_divatugynokseg_bata_jakab_zsofia","timestamp":"2019. szeptember. 04. 16:41","title":"Beindult az Orbán Ráhel-közeli divatügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-es vereséget szenvedett Montenegró vendégeként a csütörtöki barátságos mérkőzésen Podgoricában.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-es vereséget szenvedett Montenegró vendégeként a csütörtöki barátságos mérkőzésen...","id":"20190905_Kikapott_a_magyar_focivalogatott_Montenegroban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b7cd31-f5c0-425d-a3ec-d481bf96c354","keywords":null,"link":"/sport/20190905_Kikapott_a_magyar_focivalogatott_Montenegroban","timestamp":"2019. szeptember. 05. 22:44","title":"Kikapott a magyar fociválogatott Montenegróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormányfő ezután október 15-re előrehozott választások kiírását kezdeményezte.","shortLead":"A kormányfő ezután október 15-re előrehozott választások kiírását kezdeményezte.","id":"20190904_Elfogadta_a_londoni_alsohaz_a_rendezetlen_Brexit_tilalmat_celzo_tervezetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c085db-5f00-48ba-94d0-87c45f32166e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_Elfogadta_a_londoni_alsohaz_a_rendezetlen_Brexit_tilalmat_celzo_tervezetet","timestamp":"2019. szeptember. 04. 21:02","title":"Elfogadta a londoni alsóház a rendezetlen Brexit tilalmát célzó tervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy művészeti projekt keretében kerültek élő fák a futballpályára. Az újraértelmezett stadion nagyon izgalmasan néz ki. ","shortLead":"Egy művészeti projekt keretében kerültek élő fák a futballpályára. Az újraértelmezett stadion nagyon izgalmasan néz ki. ","id":"20190905_Erdot_ultettek_egy_stadion_kozepebe_Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13980d6e-953c-4803-af37-2e623aafcb43","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Erdot_ultettek_egy_stadion_kozepebe_Ausztriaban","timestamp":"2019. szeptember. 05. 14:32","title":"Stadionba erdőt? Ausztriában megcsinálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842ea88e-5323-47bd-82c4-010630d4ac23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit tudósok szerint az elöntött otthonunk miatt pánikbetegek lehetünk.","shortLead":"A brit tudósok szerint az elöntött otthonunk miatt pánikbetegek lehetünk.","id":"20190905_katasztrofa_mentalis_betegseg_brit_tudosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=842ea88e-5323-47bd-82c4-010630d4ac23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e1d16b-64b4-42ed-b8fa-00f8e18a4624","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_katasztrofa_mentalis_betegseg_brit_tudosok","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:23","title":"Gyakran küzdenek mentális betegséggel a természeti katasztrófát átélt áldozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]