Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szexuális zaklatással megvádolt színész néhány utcazenész produkciójához csatlakozott.","shortLead":"A szexuális zaklatással megvádolt színész néhány utcazenész produkciójához csatlakozott.","id":"20190906_Kevin_Spacey_ejjel_kettokor_fakadt_dalra_Sevilla_utcain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03893fe-888a-41af-a0ad-d78ae6bcf127","keywords":null,"link":"/kultura/20190906_Kevin_Spacey_ejjel_kettokor_fakadt_dalra_Sevilla_utcain","timestamp":"2019. szeptember. 06. 09:52","title":"Kevin Spacey éjjel kettőkor dalra fakadt Sevilla utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439d2c3d-4350-4183-ac51-3df22c115d60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A játékokat mintegy száz Mensa-tag tesztelte, a családi, logikai és haladó kategóriában összesen négy játék nyer díjat.","shortLead":"A játékokat mintegy száz Mensa-tag tesztelte, a családi, logikai és haladó kategóriában összesen négy játék nyer díjat.","id":"20190905_Megvan_mivel_jatszunk_iden_kiosztottak_az_ev_legjobb_tarsasjatekaidijaikat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=439d2c3d-4350-4183-ac51-3df22c115d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42466cd-9b3f-4526-85a6-ecdc5f9a643a","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Megvan_mivel_jatszunk_iden_kiosztottak_az_ev_legjobb_tarsasjatekaidijaikat","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:40","title":"Ezzel játszunk idén: megvannak az év legjobb társasjátékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18bdeb6-f751-4ed7-82fc-d51dc788b149","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Nokia márkájú mobilokat gyártó HMD a berlini IFA-t használta fel arra, hogy a nagyközönség elé tárja a világ legolcsóbb kamerás mobilját.","shortLead":"A Nokia márkájú mobilokat gyártó HMD a berlini IFA-t használta fel arra, hogy a nagyközönség elé tárja a világ...","id":"20190905_nokia_110_specifikacio_video_ifa_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a18bdeb6-f751-4ed7-82fc-d51dc788b149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e1963a-8315-4a8c-bc3b-f8954d6b0015","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_nokia_110_specifikacio_video_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 05. 19:33","title":"Bejelentették a 9000 forintos Nokiát, amit elég 1-2 hetente feltölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi aznap veszítette el az állását. ","shortLead":"A férfi aznap veszítette el az állását. ","id":"20190904_ferj_feleseg_brutalis_tamadas_keseles_meglepetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2096642-e3a2-4dc2-b7de-c815d54a3498","keywords":null,"link":"/elet/20190904_ferj_feleseg_brutalis_tamadas_keseles_meglepetes","timestamp":"2019. szeptember. 04. 16:35","title":"Megkérte a feleségét, hogy eltakart szemmel számoljon vissza, majd megszúrta egy késsel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8625151-3833-4051-8d41-8df242c8b9be","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Több ezer új férőhely ellenére a magyar gyerekeknek még mindig csak a 17 százaléka jut bölcsődei ellátáshoz. A területi egyenlőtlenségek is önmagukért beszélnek: 3200 településből csak 600-ban van bölcsőde. A Budapesten élőknek kis túlzással már a várandósság alatt el kell kezdeni nézelődni, különben a következő három évben nem lesz esélyük visszatérni a munkahelyükre.","shortLead":"Több ezer új férőhely ellenére a magyar gyerekeknek még mindig csak a 17 százaléka jut bölcsődei ellátáshoz. A területi...","id":"20190905_Megkerdeztem_vane_hely_a_bolcsodeben_a_lanyomnak_visszakerdeztek_mikor_szuletik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8625151-3833-4051-8d41-8df242c8b9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c2586f-5c80-4a7d-93c0-fcd285e76152","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Megkerdeztem_vane_hely_a_bolcsodeben_a_lanyomnak_visszakerdeztek_mikor_szuletik","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:15","title":"„Megkérdeztem, van-e hely a bölcsődében a lányomnak. Visszakérdeztek, hogy mikor születik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44097584-c06c-41b4-845b-84eb0127034c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valaki nagy erővel eltépte a kábelt, és elvitte a 350 kilós készüléket.","shortLead":"Valaki nagy erővel eltépte a kábelt, és elvitte a 350 kilós készüléket.","id":"20190906_Laba_kelt_egy_tenger_alatti_kutatoallomasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44097584-c06c-41b4-845b-84eb0127034c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54de7d9-90e4-4470-8547-69e642508a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_Laba_kelt_egy_tenger_alatti_kutatoallomasnak","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:19","title":"Lába kélt egy tenger alatti kutatóállomásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Orosz Pál szerint a fő cél a tapasztalatszerzés.","shortLead":"Orosz Pál szerint a fő cél a tapasztalatszerzés.","id":"20190904_orosz_pal_fradi_ftc_europa_liga_csoportkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5031d5-d55d-4d0e-bd66-16866292b16f","keywords":null,"link":"/sport/20190904_orosz_pal_fradi_ftc_europa_liga_csoportkor","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:51","title":"A Fradi-vezér elmondta, mit vár az Európa-ligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pick Szeged Zrt.-t is súlyosan érinti az egész világpiacot megbolygató járvány.","shortLead":"A Pick Szeged Zrt.-t is súlyosan érinti az egész világpiacot megbolygató járvány.","id":"20190905_dragulas_teliszalami_afrikai_sertespestis_pick","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f1c9cf-b0c2-4558-b27d-ceea23ed9ddc","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_dragulas_teliszalami_afrikai_sertespestis_pick","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:40","title":"Jócskán megdrágulhat a téliszalámi is a sertéspestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]