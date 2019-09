Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csoda, ha senki sem találta el mindet.","shortLead":"Nem csoda, ha senki sem találta el mindet.","id":"20190831_otos_lotto_szerencsejatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3a3046-434c-4157-aecb-9c4c603968ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_otos_lotto_szerencsejatek","timestamp":"2019. augusztus. 31. 19:58","title":"Négy is négyessel kezdődik az e héten kihúzott lottószámok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf325d8e-4028-4b0b-a112-81f5f33baafa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Történelmi mélyponton járt a forint; a parlamenti munka felfüggesztésével akadályozná meg Boris Johnson a Brexit megtorpedózását; egy Európa Liga-csoportkör és egy új stadion a magyar foci e heti mérlege. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Történelmi mélyponton járt a forint; a parlamenti munka felfüggesztésével akadályozná meg Boris Johnson a Brexit...","id":"20190901_Es_akkor_forint_arfolyam_brexit_microsoft_foci_eu_hongkong","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf325d8e-4028-4b0b-a112-81f5f33baafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd08fdc3-0e2b-4a6c-94da-a11318b964d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190901_Es_akkor_forint_arfolyam_brexit_microsoft_foci_eu_hongkong","timestamp":"2019. szeptember. 01. 07:00","title":"És akkor elkezdhetünk nosztalgiázni, milyen volt a 330 forint alatti euró?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab14734-20d5-4148-a24c-a83eeac5aef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész úgy véli, nincs ma Magyarországon olyan párt, amelyik képviselni tudná vagy akarná a dal üzenetét. ","shortLead":"A színész úgy véli, nincs ma Magyarországon olyan párt, amelyik képviselni tudná vagy akarná a dal üzenetét. ","id":"20190902_Vecsei_H_Miklos_Mi_vagyunk_a_Grund_kampany_rendezveny_elhatarolodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ab14734-20d5-4148-a24c-a83eeac5aef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd51dfb1-78df-4c5a-a6e3-31f70f30f419","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Vecsei_H_Miklos_Mi_vagyunk_a_Grund_kampany_rendezveny_elhatarolodas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:11","title":"Vecsei H. Miklós: Elhatárolódom attól, hogy a Mi vagyunk a Grund! szól kampányrendezvényeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4681fe7-2e81-40cc-8244-d644ffc20b80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Fagyos a viszony Orbán Viktor és a finnek között, mióta kiderült, hogy az északiak továbbvinnék a jogállamiságot érintő eljárást.","shortLead":"Fagyos a viszony Orbán Viktor és a finnek között, mióta kiderült, hogy az északiak továbbvinnék a jogállamiságot érintő...","id":"20190902_Budapestre_jon_a_finn_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4681fe7-2e81-40cc-8244-d644ffc20b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5dfb99-ade7-45c6-8b24-c8ab632a7bab","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Budapestre_jon_a_finn_miniszterelnok","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:20","title":"Budapestre jön a finn miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad031e9-da4a-4e48-8101-28b990b836a2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyári szünet legutolsó, kánikulai napján megtartott nemzeti tanévnyitót, amelyen a miniszter a bejelentést tette, sok sárvári kisgyerek ülte végig. \r

","shortLead":"A nyári szünet legutolsó, kánikulai napján megtartott nemzeti tanévnyitót, amelyen a miniszter a bejelentést tette, sok...","id":"20190901_nemzeti_alaptanterv_kasler_miklos_emmi_tanevnyito_sarvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ad031e9-da4a-4e48-8101-28b990b836a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ed3156-a798-4f32-ba6f-c040042f3309","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_nemzeti_alaptanterv_kasler_miklos_emmi_tanevnyito_sarvar","timestamp":"2019. szeptember. 01. 13:14","title":"Kásler: Jövőre vezetik be a klasszikus értékekre támaszkodó nemzeti alaptantervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e28d8e6-863d-48e6-93a4-2e42ccd625ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cupra Tavascan EV Concept három elektromos motorral érkezik, és 300 lóerő feletti teljesítménnyel.","shortLead":"A Cupra Tavascan EV Concept három elektromos motorral érkezik, és 300 lóerő feletti teljesítménnyel.","id":"20190902_Cupra_Tavascan_EV_Concept","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e28d8e6-863d-48e6-93a4-2e42ccd625ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb87f37-2cc9-4be8-a9ef-8c95acaf68be","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_Cupra_Tavascan_EV_Concept","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:26","title":"302 lóerős elektromos SUV-t mutat be a Cupra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadbb73d-b406-46bb-8a16-1e3ffc1d547b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon kevés idő alatt dobott le magáról sok kilót Joaquin Phoenix, hogy átalakuljon Batman főellenségévé, Jokerré. Állítása szerint a fogyás hozzájárult ahhoz, hogy lelkileg is átlényegüljön. Kezdett megőrülni a diétázástól. ","shortLead":"Nagyon kevés idő alatt dobott le magáról sok kilót Joaquin Phoenix, hogy átalakuljon Batman főellenségévé, Jokerré...","id":"20190902_Joaquin_Phoenix_annyit_fogyott_Joker_kedveert_hogy_majdnem_beleorult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cadbb73d-b406-46bb-8a16-1e3ffc1d547b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fea501a-a8a1-4a17-b67a-e4df63584128","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Joaquin_Phoenix_annyit_fogyott_Joker_kedveert_hogy_majdnem_beleorult","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:05","title":"Joaquin Phoenix annyit fogyott Joker kedvéért, hogy majdnem beleőrült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiát közlekedési balesetben elvesztő zenész közösségi oldalán erősítette meg a tragikus hírt.","shortLead":"A kisfiát közlekedési balesetben elvesztő zenész közösségi oldalán erősítette meg a tragikus hírt.","id":"20190901_ll_junior_kisfia_halalos_baleset_instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6446e297-bab0-4a2b-9d20-f36f1e021c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_ll_junior_kisfia_halalos_baleset_instagram","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:30","title":"L.L. Junior: \"Felszállt a mennybe a kisangyalom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]