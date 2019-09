Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Plusz egy rakás hamis cipőt is.","shortLead":"Plusz egy rakás hamis cipőt is.","id":"20190906_Egy_teherauto_hamis_parfumot_fogtak_az_M1es_autopalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d662014-130d-41ad-994b-fdd03fe077e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Egy_teherauto_hamis_parfumot_fogtak_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:13","title":"Egy teherautó hamis parfümöt fogtak az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a044b55-1daf-4bbd-98db-2b7152addc08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pont olyan izgatott, mint a legtöbb iskolakezdő kisgyerek.","shortLead":"Pont olyan izgatott, mint a legtöbb iskolakezdő kisgyerek.","id":"20190905_Sarolta_hercegno_az_anyja_kezebe_kapaszkodva_erkezett_elso_nap_az_iskolaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a044b55-1daf-4bbd-98db-2b7152addc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4050491-132c-4d0c-b016-43b89b55992e","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Sarolta_hercegno_az_anyja_kezebe_kapaszkodva_erkezett_elso_nap_az_iskolaba","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:24","title":"Sarolta hercegnő az anyja kezébe kapaszkodva érkezett első nap az iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A döntő részben Bécsbe száműzött egyetem Budapesten maradt campusán, a Nádor utcában jövő szombaton tartanak izgalmas programokkal felturbósított fesztivált.","shortLead":"A döntő részben Bécsbe száműzött egyetem Budapesten maradt campusán, a Nádor utcában jövő szombaton tartanak izgalmas...","id":"20190906_Fesztivalozik_a_CEU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb51e13-e78a-43eb-bd24-ef23b62f2c73","keywords":null,"link":"/elet/20190906_Fesztivalozik_a_CEU","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:38","title":"Fesztiválozik a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen nyolcan buktak le, van köztük egyesületi elnök, edző és játékvezető is. Utóbbiak közül az egyik főállásban rendőr volt. ","shortLead":"Összesen nyolcan buktak le, van köztük egyesületi elnök, edző és játékvezető is. Utóbbiak közül az egyik főállásban...","id":"20190905_kezilabda_bunda_vesztegetes_ugyeszseg_jatekvezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b720c14-750b-4f5a-b42e-565f59dbbeb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_kezilabda_bunda_vesztegetes_ugyeszseg_jatekvezeto","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:07","title":"Rendőr ellen is vádat emeltek a kézilabdás bundaügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec92659-6cd6-42c6-a799-3deaf536e082","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A járvány kihat az egész világra, Magyarország nincs a nyertesek között.","shortLead":"A járvány kihat az egész világra, Magyarország nincs a nyertesek között.","id":"20190906_Majdnem_duplajara_nott_a_serteshus_ara_Kinaban_a_pestis_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ec92659-6cd6-42c6-a799-3deaf536e082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c6b870-3adb-47c3-a951-7b0819398d96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Majdnem_duplajara_nott_a_serteshus_ara_Kinaban_a_pestis_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 06. 05:40","title":"Már majdnem duplájára nőtt a sertéshús ára Kínában a pestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53645-57bf-4927-93bb-192c9d07f1f5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A város vezetőségének ülésén egyhangúlag fogadták el a határozatot, amely elítéli a fegyvertartás és fegyvervásárlás mellett mindig aktívan kampányoló és politikusok kampányait anyagilag segítő szervezetet.\r

","shortLead":"A város vezetőségének ülésén egyhangúlag fogadták el a határozatot, amely elítéli a fegyvertartás és fegyvervásárlás...","id":"20190905_terrorszervezet_san_francisco_orszagos_fegyverszovetseg_nra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53645-57bf-4927-93bb-192c9d07f1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f4d094-323d-42da-bd92-5c3d9c9e738a","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_terrorszervezet_san_francisco_orszagos_fegyverszovetseg_nra","timestamp":"2019. szeptember. 05. 07:03","title":"Terrorszervezetté nyilvánították az Országos Fegyverszövetséget San Franciscóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Brexitet véghez kell vinni mindenáron.","shortLead":"A Brexitet véghez kell vinni mindenáron.","id":"20190906_Boris_Johnson_nem_mond_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f13a958-d9b0-44da-9fa3-020e84d75262","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Boris_Johnson_nem_mond_le","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:28","title":"Boris Johnson nem mond le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy osztrák ingatlanfejlesztő cég vásárolta meg az ingatlanokat. Az ígéretek szerint a vásárlók semmit sem fognak ebből érezni, mivel a Metro egyből vissza is bérelte az épületeket.","shortLead":"Egy osztrák ingatlanfejlesztő cég vásárolta meg az ingatlanokat. Az ígéretek szerint a vásárlók semmit sem fognak ebből...","id":"20190904_metro_aruhazak_ingatlan_eladas_berles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e754bafc-3ea6-42da-a385-4927ada12690","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190904_metro_aruhazak_ingatlan_eladas_berles","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:48","title":"Eladta három ingatlanát a Metro Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]