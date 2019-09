A kötcsei pikniken felállított adománygyűjtő gömbnél nem is kell jobb bizonyíték arra, hogy a kormány igyekszik javítani a magyar-német kapcsolatokat. A jobboldal teljes szellemi erejét felvonultató találkozón idén a Magyar-Német Ifjúságért Egyesületet (MNIE) lehet támogatni.

A Jugendwerk feladata honlapjának leírása szerint az, hogy támogassa a kapcsolatot a két ország gyermekei, fiataljai és az ifjúságpolitikáért felelős tisztségviselők között. Ezt főleg kölcsönös találkozókon, csereprogramokon, nyelvtanfolyamokon és sporttalálkozókon valósítják meg.

Az MNIE elnökségének tagja Novák Katalin, ifjúsági és családügyi államtitkár is.

Prőhle Gergely adakozik © Túry Gergely

Kötcsén egyébként hagyomány az adománygyűjtés, tavaly például az üldözött keresztény fiataloknak szóló ösztöndíjprogramra lehetett áldozni. Úgy tűnik, ebben az évben már nem ők, hanem a német kapcsolatok álltak a középpontban – amit egyébként Angela Merkel kancellár is méltatott Sopronban, a Páneurópai Piknik 30. évfordulóján.

Azt nem lehet tudni, hogy mennyit adakoztak a kötcsei vendégek, de az biztos, hogy sumákolni nem lehet: az adománygömb most is átlátszó, így egy ötszázassal biztosan nem lehet elintézni. A képek tanúsága alapján senki nem is próbálkozik a megúszással, a bedobott bankjegyek között a tízezresek és az ötezresek voltak többségben.

Az eddigi kötcsei találkozók legfontosabb pillanatait ebben a cikkünkben foglaltuk össze.