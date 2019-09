Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár Pekingben vizitelt.","shortLead":"A német kancellár Pekingben vizitelt.","id":"20190906_Merkel_el_kell_kerulni_az_eroszakot_Hongkongban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa117d32-7517-4965-b8ab-4a21048b57d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Merkel_el_kell_kerulni_az_eroszakot_Hongkongban","timestamp":"2019. szeptember. 06. 09:43","title":"Merkel: El kell kerülni az erőszakot Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4915156a-595e-4434-9b7c-b8ca8965b389","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A franciák hiába remélték, hogy sikerrel jár a közvetítés.","shortLead":"A franciák hiába remélték, hogy sikerrel jár a közvetítés.","id":"20190905_Iran_es_Washington_sem_enged_Teheran_igy_folytatja_atomprogramjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4915156a-595e-4434-9b7c-b8ca8965b389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9b7f21-c9e9-4983-842e-85b2a2c56913","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_Iran_es_Washington_sem_enged_Teheran_igy_folytatja_atomprogramjat","timestamp":"2019. szeptember. 05. 19:46","title":"Irán és Washington sem enged, Teherán így folytatja atomprogramját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7947fc-a396-40a6-9b56-ab4fed1272e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többgenerációs család és a nagyszülők szerepe a gyerekek nevelésében a kormány szerint örök érték és jelenség, de a valóság az, régen sem volt ilyen, és most is egyre kevésbé jellemző.\r

","shortLead":"A többgenerációs család és a nagyszülők szerepe a gyerekek nevelésében a kormány szerint örök érték és jelenség, de...","id":"20190905_Bucsu_a_nagyszuloktol_a_csaladi_eletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b7947fc-a396-40a6-9b56-ab4fed1272e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554400f3-dbbf-4a4b-92b4-2ccb99848a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Bucsu_a_nagyszuloktol_a_csaladi_eletben","timestamp":"2019. szeptember. 05. 17:05","title":"Búcsú a nagyszülőktől a családi életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf48b47b-3db6-416f-acd8-749ccd543be1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump erősködött, hogy Alabamát és Georgiát is elérte volna a Dorian hurrikán, ezt egy térképre rajzolt körrel próbálta bizonyítani. ","shortLead":"Trump erősködött, hogy Alabamát és Georgiát is elérte volna a Dorian hurrikán, ezt egy térképre rajzolt körrel próbálta...","id":"20190905_trump_dorina_filctoll_dorina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf48b47b-3db6-416f-acd8-749ccd543be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d14f76-f17a-40a9-beb1-fcf927ab2867","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_trump_dorina_filctoll_dorina","timestamp":"2019. szeptember. 05. 13:01","title":"Filctollal összefirkált térképen próbálta bizonyítani az igazát Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56dba5fa-27c0-470b-a226-0cf1dfe3c735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerelvény balesetveszélyes volt a szakértők szerint. A veszprémi rendőrség nem látott problémát.\r

","shortLead":"A szerelvény balesetveszélyes volt a szakértők szerint. A veszprémi rendőrség nem látott problémát.\r

","id":"20190905_Vontatasi_matrjoska_babat_lattak_Veszpremnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56dba5fa-27c0-470b-a226-0cf1dfe3c735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2397a8-3aa3-4e65-a513-e1dad9d62469","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_Vontatasi_matrjoska_babat_lattak_Veszpremnel","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:56","title":"Vontatási \"matrjoska babát\" láttak Veszprémnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Garantált 10 eurós kedvezmény minden WIZZ Discount Club-tagnak bizonyos jegyár felett - ez az üzenet elsőre nagyon jónak tűnik. A cég magyarázata után aztán megérthetjük, hogy nem annyira jó.\r

","shortLead":"Garantált 10 eurós kedvezmény minden WIZZ Discount Club-tagnak bizonyos jegyár felett - ez az üzenet elsőre nagyon...","id":"20190905_Jo_hirnek_latszo_uzenetbe_csomagolta_a_Wizz_Air_a_kozepesen_rosszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bcc89ad-a49e-436e-b9a2-7ec04a6c86f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_Jo_hirnek_latszo_uzenetbe_csomagolta_a_Wizz_Air_a_kozepesen_rosszat","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:39","title":"Jó hírnek látszó üzenetbe csomagolta a Wizz Air a közepesen rosszat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0793d39-9ea4-425c-a26b-dfd529fe4a93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A demográfiai csúcs második napján is nagyot mentek a felszólalók. ","shortLead":"A demográfiai csúcs második napján is nagyot mentek a felszólalók. ","id":"20190906_A_Kesma_vezetoje_szerint_a_hozzajuk_tartozo_mediumok_fo_celja_a_ferfi_es_no_hazassaganak_vedelme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0793d39-9ea4-425c-a26b-dfd529fe4a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dd73ce-97c7-4b61-a82a-18b262f177da","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_A_Kesma_vezetoje_szerint_a_hozzajuk_tartozo_mediumok_fo_celja_a_ferfi_es_no_hazassaganak_vedelme","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:23","title":"A KESMA vezetője szerint a hozzájuk tartozó médiumok fő célja a férfi és nő házasságának védelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy ember beszorult az autóba, a tűzoltók vágták ki.","shortLead":"Egy ember beszorult az autóba, a tűzoltók vágták ki.","id":"20190906_Busz_es_auto_utkozott_Csengersimanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74bd1a0-735b-488a-b04a-d54ecd386f30","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Busz_es_auto_utkozott_Csengersimanal","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:45","title":"Busz és autó ütközött Csengersimánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]