Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Larry Kudlow, a Fehér Ház Gazdasági Bizottságának vezetője az egykori amerikai-orosz hidegháborúhoz hasonlította a kereskedelmi vitát Kínával, amikor újságíróknak nyilatkozott pénteken Washingtonban. ","shortLead":"Larry Kudlow, a Fehér Ház Gazdasági Bizottságának vezetője az egykori amerikai-orosz hidegháborúhoz hasonlította...","id":"20190907_Mar_hivatalosan_is_hideghaborurol_beszelnek_az_USAKina_vita_kapcsan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9163bbac-2747-4293-98c6-3c765e921662","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190907_Mar_hivatalosan_is_hideghaborurol_beszelnek_az_USAKina_vita_kapcsan","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:59","title":"Már hivatalosan is hidegháborúról beszélnek az USA-Kína vita kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a XV. kerületben állt félre autójával, de az ottlakók észrevették, mit csinál. ","shortLead":"A férfi a XV. kerületben állt félre autójával, de az ottlakók észrevették, mit csinál. ","id":"20190906_Facebookra_feltoltott_video_buktatta_le_a_szemeremserto_taxist","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab0471f-f802-4952-87be-77753b93931c","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Facebookra_feltoltott_video_buktatta_le_a_szemeremserto_taxist","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:09","title":"Facebookra feltöltött videó buktatta le a szeméremsértő taxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7947fc-a396-40a6-9b56-ab4fed1272e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többgenerációs család és a nagyszülők szerepe a gyerekek nevelésében a kormány szerint örök érték és jelenség, de a valóság az, régen sem volt ilyen, és most is egyre kevésbé jellemző.\r

\r

","shortLead":"A többgenerációs család és a nagyszülők szerepe a gyerekek nevelésében a kormány szerint örök érték és jelenség, de...","id":"20190905_Bucsu_a_nagyszuloktol_a_csaladi_eletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b7947fc-a396-40a6-9b56-ab4fed1272e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554400f3-dbbf-4a4b-92b4-2ccb99848a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Bucsu_a_nagyszuloktol_a_csaladi_eletben","timestamp":"2019. szeptember. 05. 17:05","title":"Búcsú a nagyszülőktől a családi életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Érdekesnek ígérkezik a német kancellár kínai útja, ahol számos kérdés is szóba kerülhet majd. A tőzsdék mindenesetre nagyon várnak valami jó hírre. ","shortLead":"Érdekesnek ígérkezik a német kancellár kínai útja, ahol számos kérdés is szóba kerülhet majd. A tőzsdék mindenesetre...","id":"20190906_merkel_kina_nemetorszag_kereskedelmi_haboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095612ee-6c7c-4610-8b21-8f87bbeb5cd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_merkel_kina_nemetorszag_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:21","title":"Merkel Pekingbe utazik, hogy megnyugtassa a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec92659-6cd6-42c6-a799-3deaf536e082","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A járvány kihat az egész világra, Magyarország nincs a nyertesek között.","shortLead":"A járvány kihat az egész világra, Magyarország nincs a nyertesek között.","id":"20190906_Majdnem_duplajara_nott_a_serteshus_ara_Kinaban_a_pestis_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ec92659-6cd6-42c6-a799-3deaf536e082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c6b870-3adb-47c3-a951-7b0819398d96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Majdnem_duplajara_nott_a_serteshus_ara_Kinaban_a_pestis_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 06. 05:40","title":"Már majdnem duplájára nőtt a sertéshús ára Kínában a pestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Brexitet véghez kell vinni mindenáron.","shortLead":"A Brexitet véghez kell vinni mindenáron.","id":"20190906_Boris_Johnson_nem_mond_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f13a958-d9b0-44da-9fa3-020e84d75262","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Boris_Johnson_nem_mond_le","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:28","title":"Boris Johnson nem mond le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878e19ff-157d-4cfe-939a-42754dd79029","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Evergreen underground – Király Tamás a Ludwig Múzeumban / Szembesítés a gyarmati múlttal – az Africa Museum Brüsszelben / Klímakatasztrófa, két felfogásban – litván győztesek Velencében / 1989 – rendszerváltás és képzőművészet / „Elfajzott” magyarok – a náci Kulturkampf hazai áldozatai / Viva Leonardo da Vinci! – emlékév Franciaországban / Mit mond a Mei Moses-index? – a nőművészek műpiaci felértékelődése

","shortLead":"Evergreen underground – Király Tamás a Ludwig Múzeumban / Szembesítés a gyarmati múlttal – az Africa Museum Brüsszelben...","id":"20190906_Megjelent_a_Muerto_2019_szeptemberi_lapszama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=878e19ff-157d-4cfe-939a-42754dd79029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c894d1-1483-4843-bab1-0e1874708ae5","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190906_Megjelent_a_Muerto_2019_szeptemberi_lapszama","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:30","title":"Megjelent a Műértő 2019 szeptemberi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c212d044-36b3-42d1-a6ca-7efa078b054f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint veszélyes anyag nem került a levegőbe. ","shortLead":"A rendőrség szerint veszélyes anyag nem került a levegőbe. ","id":"20190906_Hatalmas_langokkal_egett_egy_raktar_a_Borsodchem_teruleten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c212d044-36b3-42d1-a6ca-7efa078b054f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4dac7c-6c02-4d92-a7f1-e1bd9c000b01","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Hatalmas_langokkal_egett_egy_raktar_a_Borsodchem_teruleten","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:25","title":"Hatalmas lángokkal égett egy raktár Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]