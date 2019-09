Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6444398-6cce-4baa-8c5e-c41da4eba9fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Juan Manuel Correa légzése összeomlott, gépekre kellett kapcsolni.","shortLead":"Juan Manuel Correa légzése összeomlott, gépekre kellett kapcsolni.","id":"20190907_Komaban_van_a_mult_heti_F2es_baleset_sulyos_serultje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6444398-6cce-4baa-8c5e-c41da4eba9fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e203bb-7dbc-46a1-ba20-cd75d95a2d23","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Komaban_van_a_mult_heti_F2es_baleset_sulyos_serultje","timestamp":"2019. szeptember. 07. 10:38","title":"Kómában van a múlt heti F2-es baleset súlyos sérültje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457c9167-0881-4065-9d09-5744214aca51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az F3-as versenyző Alex Peroni a Parabolica-kanyarban szállt el, de szerencsére nem esett baja.","shortLead":"Az F3-as versenyző Alex Peroni a Parabolica-kanyarban szállt el, de szerencsére nem esett baja.","id":"20190907_Spa_utan_Monzaban_is_volt_egy_horrorbaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=457c9167-0881-4065-9d09-5744214aca51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cd5151-329f-42a8-8373-cdb8560e4ae3","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Spa_utan_Monzaban_is_volt_egy_horrorbaleset","timestamp":"2019. szeptember. 07. 13:07","title":"Spa után Monzában is volt egy horrorbaleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a0b43e-1221-4225-8866-dbd79ee91a52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az atomalku halott, de az ügynökség kitart.","shortLead":"Az atomalku halott, de az ügynökség kitart.","id":"20190908_NAU_tovabbra_is_egyuttmukodnek_Irannal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58a0b43e-1221-4225-8866-dbd79ee91a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2f900e-d6c6-4fe6-b90d-61f320e8435b","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_NAU_tovabbra_is_egyuttmukodnek_Irannal","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:10","title":"NAÜ: továbbra is együttműködnek Iránnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccc022c-8701-4a5a-8824-723d16f757bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az örökösöket felkavarta a rendezés formabontó megközelítése.","shortLead":"Az örökösöket felkavarta a rendezés formabontó megközelítése.","id":"20190907_Orakkal_a_bemutato_elott_tiltottak_le_a_Molnardarabot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ccc022c-8701-4a5a-8824-723d16f757bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4b6011-e3a9-4a3e-ab3b-bdfa7885356b","keywords":null,"link":"/kultura/20190907_Orakkal_a_bemutato_elott_tiltottak_le_a_Molnardarabot","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:35","title":"Órákkal a bemutató előtt tiltották le a Molnár-darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igaz, egyelőre csak a sofőrjeinek.","shortLead":"Igaz, egyelőre csak a sofőrjeinek.","id":"20190908_Mar_hitelt_is_adna_az_Uber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4f27a5-aab1-4db8-8d44-b6873943d6f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Mar_hitelt_is_adna_az_Uber","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:25","title":"Már hitelt is adna az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változékony idő várható a jövő héten. 