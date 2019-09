Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Roman Mikola élete egyik legboldogabb pillanatát élte át, amikor megtudta, hogy visszakapja a hegedűt.","shortLead":"Roman Mikola élete egyik legboldogabb pillanatát élte át, amikor megtudta, hogy visszakapja a hegedűt.","id":"20190909_elhagyott_hegedu_zenesz_roman_mikola_budapest_becsuletes_megtalalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f2e6f9-10b5-44a8-8a5f-9de294c74c30","keywords":null,"link":"/elet/20190909_elhagyott_hegedu_zenesz_roman_mikola_budapest_becsuletes_megtalalo","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:31","title":"Visszaadta a megtaláló a hegedűművész Budapesten elhagyott hangszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c528562f-7de6-4b70-92bc-89c40674ee89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, mitől robbant fel, elképzelhető, hogy műszaki hibás volt. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mitől robbant fel, elképzelhető, hogy műszaki hibás volt. ","id":"20190909_Felrobbant_egy_olajsuto_egy_nemet_fozofesztivalon_egy_no_belehalt_a_seruleseibe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c528562f-7de6-4b70-92bc-89c40674ee89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcaf41d-5463-4136-8a69-fcc2b2220775","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Felrobbant_egy_olajsuto_egy_nemet_fozofesztivalon_egy_no_belehalt_a_seruleseibe","timestamp":"2019. szeptember. 09. 18:35","title":"Felrobbant egy olajsütő egy német főzőfesztiválon, egy nő belehalt a sérüléseibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Joker a 767317 volt. ","shortLead":"A Joker a 767317 volt. ","id":"20190907_otos_lotto_36_het","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a2c207-aa33-44c2-9781-ecd6fe86cf4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_otos_lotto_36_het","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:36","title":"Ötös nem volt, de közel egymilliót 54-en nyertek az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9f1a4a-6b7f-4c23-bcbd-d8b48d325074","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Chris Froome nem a legszerencsésebb sportoló: a hüvelykujját vágta el. ","shortLead":"Chris Froome nem a legszerencsésebb sportoló: a hüvelykujját vágta el. ","id":"20190907_Konyhai_baleset_miatt_kellett_muteni_a_negyszeres_Tour_de_Francegyoztest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f1a4a-6b7f-4c23-bcbd-d8b48d325074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451f6234-760a-4525-a94f-64bd34c01625","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Konyhai_baleset_miatt_kellett_muteni_a_negyszeres_Tour_de_Francegyoztest","timestamp":"2019. szeptember. 07. 21:45","title":"Konyhai baleset miatt kellett műteni a négyszeres Tour de France-győztest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794564df-b6b6-49f8-bb83-40ffffa2fb26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Check Point kutatói felfedtek egy olyan sebezhetőséget, ami az androidos telefonok legalább felét adathalász támadásnak tette ki. Több gyártó már javított, de volt, aki nem ismerte el, hogy a készülékeit érintené ez a probléma.","shortLead":"A Check Point kutatói felfedtek egy olyan sebezhetőséget, ami az androidos telefonok legalább felét adathalász...","id":"20190909_check_point_research_omacp_sebezhetoseg_androidos_telefonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=794564df-b6b6-49f8-bb83-40ffffa2fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b827c541-b67a-4557-9f13-aa46b7f37f3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_check_point_research_omacp_sebezhetoseg_androidos_telefonok","timestamp":"2019. szeptember. 09. 08:03","title":"Androidos a telefonja? 1 milliárdnál is több készülék került veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303c27d0-7d6a-4e09-8ae9-224531d9ba23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Békéscsabai Jókai Színház egykori színművésze hosszan tartó, súlyos betegsége után, kórházban hunyt el pénteken.","shortLead":"A Békéscsabai Jókai Színház egykori színművésze hosszan tartó, súlyos betegsége után, kórházban hunyt el pénteken.","id":"20190908_Elhunyt_Kara_Tunde_szineszno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=303c27d0-7d6a-4e09-8ae9-224531d9ba23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6717b1-444b-4ff6-a092-5fad37185dfa","keywords":null,"link":"/kultura/20190908_Elhunyt_Kara_Tunde_szineszno","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:19","title":"Elhunyt Kara Tünde Jászai Mari-díjas színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7b6e36-5b46-45d1-abcd-fb391a56ac52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brutális erejű széllel érkezett meg a vihar Szegedre, a jogi kar és a színház épületének tetejét is leszedte. \r

\r

","shortLead":"Brutális erejű széllel érkezett meg a vihar Szegedre, a jogi kar és a színház épületének tetejét is leszedte. \r

\r

","id":"20190909_Padon_ulo_embereke_dontott_fat_a_vihar_Szegeden_epuletek_tetejet_is_leszedte__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da7b6e36-5b46-45d1-abcd-fb391a56ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0143dfdb-517b-433f-ae2b-9cf913d58216","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Padon_ulo_embereke_dontott_fat_a_vihar_Szegeden_epuletek_tetejet_is_leszedte__video","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:15","title":"Padon ülő emberekre döntött fát a vihar Szegeden, épületek tetejét is leszedte – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afbe222-3cb8-4d62-8cf3-35a554140bb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jó öreg 2107-essel eddig kevesebb, mint 10 ezer kilométert tettek meg. Alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"A jó öreg 2107-essel eddig kevesebb, mint 10 ezer kilométert tettek meg. Alaposan meg is kérik az árát.","id":"20190908_alig_hasznalt_kocka_lada_keresi_uj_gazdajat_otrendszammal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0afbe222-3cb8-4d62-8cf3-35a554140bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e336c07-eafe-476b-881b-ff9c04b9501c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190908_alig_hasznalt_kocka_lada_keresi_uj_gazdajat_otrendszammal","timestamp":"2019. szeptember. 08. 06:41","title":"Alig használt kocka Lada keresi új gazdáját, OT-rendszámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]