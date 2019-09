A Budakörnyéki Járásbíróság meghosszabbította a letartóztatását annak a 12 éves lánynak, aki megpróbálta megölni az édesapját és a mostohaanyját, közölte a Budapest Környéki Törvényszék.

A lány idén januárban meg akart szökni otthonról, emiatt szóváltásba keveredett édesapjával. Később a egy kést vett magához és „Megöllek titeket!” felkiáltással a férfit mellkastájékon, az ő segítéségre érkező feleségét pedig vesén szúrta. A kislány később tovább hadonászott, de az édesapjának sikerült elvennie tőle a kést.

A lányt a szülők a mentők kiérkezéséig őrizték, majd előbb a ceglédi, később a Fővárosi Heim Pál Gyermekkórház Gyermek- és Serdülő Pszichiátriai Osztályára szállították.

Az igazságügyi elmeorvos és pszichológus szakértői vélemények szerint a lány a cselekmény elkövetésekor rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátási képességgel. Kihallgatása során magatartása fokozatosan pszichopátiás jelleget öltött, többszöri figyelmeztetés ellenére a jelenlevő ügygondnok, védő, ügyész és rendőr előtt több módszerrel öngyilkosságot kísérelt meg elkövetni, így a csuklóján az ereket felszakítani, illetve ököllel ütötte a saját fejét.

A szakvéleményben is jelzett pszichopátiás viselkedése és saját nyilatkozatai alapján is azt feltételezték, hogy szabadlábon hagyása esetén ismét bántalmazhatja édesapját és mostohaanyját, illetve magában is kárt tehet, ennek a veszélye akkor is fennáll, ha gyermekvédelmi intézménybe küldik. A kislány a Rákospalotai Javítóintézetbe került, ahol viszont többször is verbálisan megfenyegette a társait, öt alkalommal is biztonsági elkülönítésre volt szükség.

A bíróság a kislányt meghallgatta, az ügyészi indítványt megvizsgálta és elrendelte a letartóztatásának meghosszabbítását az első fokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb december 11-ig. A letartóztatás helyéül a bíróság továbbra is a Rákospalotai Javítóintézetet jelölte ki. A döntés nem végleges, de végrehajtható – áll a közleményben.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!