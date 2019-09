Messze még a tél, de már két életet követelt a kihűlés

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változékony idő várható a jövő héten. Ködre, esőre, napsütésre is készülni kell, lehűlés viszont nem várható, néhol még 28 fokos meleg is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Változékony idő várható a jövő héten. Ködre, esőre, napsütésre is készülni kell, lehűlés viszont nem várható, néhol még...","id":"20190908_Itt_a_friss_jovo_heti_idojaraselorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e49683-6f76-4fa9-983e-0e9884575582","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Itt_a_friss_jovo_heti_idojaraselorejelzes","timestamp":"2019. szeptember. 08. 16:59","title":"Itt a friss, jövő heti időjárás-előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az év első nyolc hónapjában 510 milliárd forint, az éves terv 51 százaléka lett csupán a hiány.","shortLead":"Az év első nyolc hónapjában 510 milliárd forint, az éves terv 51 százaléka lett csupán a hiány.","id":"20190909_Nagyot_nott_az_allamhaztartasi_hiany_de_igy_is_csak_az_eves_terv_felenel_tart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc31a31-5839-4795-bfa2-120a200b3b0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Nagyot_nott_az_allamhaztartasi_hiany_de_igy_is_csak_az_eves_terv_felenel_tart","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:22","title":"Nagyot nőtt az államháztartási hiány, de így is csak az éves terv felénél tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2613c107-a80e-4269-bd15-672d0703039f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hatodik alkalommal mérkőzik egymással a magyar és a szlovák válogatott.","shortLead":"Hatodik alkalommal mérkőzik egymással a magyar és a szlovák válogatott.","id":"20190909_magyarorszag_szlovakia_eb_selejtezo_focimeccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2613c107-a80e-4269-bd15-672d0703039f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae508606-ae85-4130-8462-798a2d1e883d","keywords":null,"link":"/sport/20190909_magyarorszag_szlovakia_eb_selejtezo_focimeccs","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:46","title":"Eb-selejtező: sikerül-e először legyőzni a szlovákokat? Szavazzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e19a31-0f0a-4261-a20f-c060fa754e19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az „okos nemzetépítés” stratégiáját hirdette meg Orbán Viktor Kötcsén, de mi most Kövér László véleményére voltunk kíváncsiak. ","shortLead":"Az „okos nemzetépítés” stratégiáját hirdette meg Orbán Viktor Kötcsén, de mi most Kövér László véleményére voltunk...","id":"20190908_Megkerdeztuk_Kover_Laszlotol_hogy_mennyit_valtozik_meg_a_velemenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3e19a31-0f0a-4261-a20f-c060fa754e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01956086-2a25-44ca-a617-85fac2fbfc43","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Megkerdeztuk_Kover_Laszlotol_hogy_mennyit_valtozik_meg_a_velemenye","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:07","title":"Megkérdeztük Kövér Lászlótól, hogy mennyit változik még a véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Rendőr-főkapitányság ezredese jelentette fel a felettesét, akivel \"magánéleti kapcsolata volt\".","shortLead":"Az Országos Rendőr-főkapitányság ezredese jelentette fel a felettesét, akivel \"magánéleti kapcsolata volt\".","id":"20190909_vezerornagy_ezredes_rendorseg_feljelentes_ugyeszseg_nyomozas_bantalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd3ae71-2206-4118-af8b-d670dd5bed26","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_vezerornagy_ezredes_rendorseg_feljelentes_ugyeszseg_nyomozas_bantalmazas","timestamp":"2019. szeptember. 09. 07:53","title":"Bántalmazással vádolt vezérőrnagy ellen nyomoz az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667","c_author":"Szlavkovits Rita - Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Egyre több sertéstelepen ölik le az állatokat az afrikai sertéspestisre hivatkozva, mások gyakorlatilag karanténban nevelik fel állataikat. A gazdáknak alig áll rendelkezésükre konkrét információ, így a veszélyeztetett területeken az állomány leölésének kockázatával kell együtt élniük. ","shortLead":"Egyre több sertéstelepen ölik le az állatokat az afrikai sertéspestisre hivatkozva, mások gyakorlatilag karanténban...","id":"20190909_Orszagos_allatorvos_Addig_olunk_ameddig_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174944e2-c713-4bc2-aabf-b7bc900c1daf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Orszagos_allatorvos_Addig_olunk_ameddig_kell","timestamp":"2019. szeptember. 09. 06:30","title":"Főállatorvos: Ha csak felmerül a pestis gyanúja, le fogják ölni a disznókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85aa0cb-765c-417f-b2d4-442adbb01600","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Ha megtakarításról és öngondolkodásról van szó, hajlamosak vagyunk rövidebb távon gondolkodni, pedig tudjuk, hogy szükség lenne félretenni akár saját magunk, akár a gyermekek számára. Azzal is nagyjából tisztában vagyunk, hogyan takarékoskodjunk, de a tettekig a legtöbben már későn vagy egyáltalán nem jutunk el, még akkor sem, ha a gyermekünk jövője a tét – derül ki az OTP Bank Öngondoskodási Index felméréséből. A témában Nyitrai Győzővel, az OTP Bank Megtakarítási Szolgáltatások Főosztályának igazgatójával beszélgettünk.","shortLead":"Ha megtakarításról és öngondolkodásról van szó, hajlamosak vagyunk rövidebb távon gondolkodni, pedig tudjuk...","id":"20190826_otp_A_magyarok_ketharmada_nem_takarit_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d85aa0cb-765c-417f-b2d4-442adbb01600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9edf3d-04fe-4664-b5e6-b4b50511c9df","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190826_otp_A_magyarok_ketharmada_nem_takarit_meg","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:30","title":"A párnacihától az öngondoskodásig: a magyarok kétharmada nem takarít meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86c15ea-169a-43c1-bffe-5a5454f2259a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elődöntőben a portugáloktól kaptak ki, de ez így is hatalmas eredmény. ","shortLead":"Az elődöntőben a portugáloktól kaptak ki, de ez így is hatalmas eredmény. ","id":"20190907_Bronzermet_szerzett_a_magyar_noi_valogatott_az_asztalitenisz_csapat_ebn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d86c15ea-169a-43c1-bffe-5a5454f2259a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd13fffb-a6bd-4fff-9576-18dc890fd0a3","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Bronzermet_szerzett_a_magyar_noi_valogatott_az_asztalitenisz_csapat_ebn","timestamp":"2019. szeptember. 07. 16:09","title":"Bronzérmet szerzett a magyar női válogatott az asztalitenisz csapat Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]