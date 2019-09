Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden nyugdíjas kap rezsiutalványt, akkor is, ha semmit nem tud kezdeni vele, legfeljebb átadni másnak.","shortLead":"Minden nyugdíjas kap rezsiutalványt, akkor is, ha semmit nem tud kezdeni vele, legfeljebb átadni másnak.","id":"20190909_Kulfoldon_elo_es_bortonben_ulo_nyugdijasoknak_is_jar_a_rezsiutalvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afad1cd-ccec-4b40-99d4-336d587bfafd","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Kulfoldon_elo_es_bortonben_ulo_nyugdijasoknak_is_jar_a_rezsiutalvany","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:12","title":"Külföldön élő és börtönben ülő nyugdíjasoknak is jár a rezsiutalvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6038e132-284e-443f-8622-762e24d4b2b2","c_author":"","category":"sport","description":"Kevesebb mint harmaduk tippel magyar győzelemre.","shortLead":"Kevesebb mint harmaduk tippel magyar győzelemre.","id":"20190909_Olvasoink_eleg_pesszimistak_a_magyarszlovak_meccs_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6038e132-284e-443f-8622-762e24d4b2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81993e2d-1ab8-430a-b8ce-c2f58fe2d5e8","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Olvasoink_eleg_pesszimistak_a_magyarszlovak_meccs_elott","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:38","title":"Olvasóink elég pesszimisták a magyar-szlovák meccs előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hatodik egymás elleni mérkőzésén sem tudta legyőzni a magyar labdarúgó-válogatott a szlovákot: Marek Hamsíkék 2-1-re győztek a budapesti Groupama Arénában. A magyar szövetségi kapitány szerint még nincs minden veszve, de foggal-körömmel kell majd küzdeni a továbbjutásért.","shortLead":"Hatodik egymás elleni mérkőzésén sem tudta legyőzni a magyar labdarúgó-válogatott a szlovákot: Marek Hamsíkék 2-1-re...","id":"20190910_marco_rossi_magyar_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc07e48-3971-4f46-b313-1e4141266bff","keywords":null,"link":"/sport/20190910_marco_rossi_magyar_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo","timestamp":"2019. szeptember. 10. 05:55","title":"Rossi: Ha van a labdarúgásnak istene, akkor kötelessége ezek után visszafizetni nekünk valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedden a felsőházban szavaznak.","shortLead":"Kedden a felsőházban szavaznak.","id":"20190909_Bizalmat_szavazott_az_olasz_parlament_alsohaza_az_uj_olasz_kormanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbe4856-b5d6-42a8-ba0f-b74c2687ceb5","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Bizalmat_szavazott_az_olasz_parlament_alsohaza_az_uj_olasz_kormanynak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 22:38","title":"Bizalmat szavazott az olasz parlament alsóháza az új olasz kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afa114b-142c-48b4-98ee-0c94e910d8e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszas várakozás után megérkezett a Volkswagen azon autója, amelyet a Bogár és Golf örökösének szánnak a Wolfsburgban.","shortLead":"Hosszas várakozás után megérkezett a Volkswagen azon autója, amelyet a Bogár és Golf örökösének szánnak a Wolfsburgban.","id":"20190909_Volkswagen_ID3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9afa114b-142c-48b4-98ee-0c94e910d8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d684b4-47e4-4bfc-8e0a-eb0ceab6d560","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_Volkswagen_ID3","timestamp":"2019. szeptember. 09. 21:45","title":"Bemutatták a Volkswagen ID.3-at, ami új korszakot nyit a német márkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb38d19a-271d-4734-aecb-402b7eb836ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés órái című filmről nemrég a berlini magyar nagykövet azt írta, az felér egy becsületsértéssel Orbán Viktorral szemben.","shortLead":"A döntés órái című filmről nemrég a berlini magyar nagykövet azt írta, az felér egy becsületsértéssel Orbán Viktorral...","id":"20190909_Mar_magyar_felirattal_is_megnezheto_az_Orban_es_Merkel_meccserol_szolo_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb38d19a-271d-4734-aecb-402b7eb836ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56ca566-78b2-4220-a276-e5e17b49f1f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Mar_magyar_felirattal_is_megnezheto_az_Orban_es_Merkel_meccserol_szolo_film","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:10","title":"Már magyarul is megnézhető az Orbán és Merkel meccséről szóló film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ gazdag országainak egy részében a rák a leggyakoribb halálokká lépett elő, és pár évtizeden belül ugyanez történik világviszonylatban is – állítják kutatók. ","shortLead":"A világ gazdag országainak egy részében a rák a leggyakoribb halálokká lépett elő, és pár évtizeden belül ugyanez...","id":"20190909_rak_a_leggyakoribb_halalok_a_gazdag_orszagokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d509c21-2df0-41eb-bd9e-96805da17a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_rak_a_leggyakoribb_halalok_a_gazdag_orszagokban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 00:03","title":"A gazdagoknak is megvan a maguk baja: a rák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd4b968-f6ce-4337-8fb2-5ff0b5640c94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminiszter azonban nem érti a magyar és a lengyel kritikákat, szerinte a szabályok minden tagállamra egyaránt érvényesek. ","shortLead":"A külügyminiszter azonban nem érti a magyar és a lengyel kritikákat, szerinte a szabályok minden tagállamra egyaránt...","id":"20190909_A_finnek_mindenkeppen_a_jogallamisag_betartasahoz_kotnek_az_unios_kifizeteseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dd4b968-f6ce-4337-8fb2-5ff0b5640c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3813e6f5-0318-4b2f-b45e-d21f127af8cc","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_A_finnek_mindenkeppen_a_jogallamisag_betartasahoz_kotnek_az_unios_kifizeteseket","timestamp":"2019. szeptember. 09. 18:00","title":"Visszavágtak a finnek: mindenképpen a jogállamiság betartásához kötnék az uniós kifizetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]