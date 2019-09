Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b97d34fa-03d8-4d06-a598-e1965ed52f8d","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A tekintélyes díjra javasoltak között szerepel 2019-ben a spanyol származású, Egyesült Államokban élő José Andrés, aki ma a világ legismertebb szakácsai közé tartozik. Nem elégszik meg a szakmai elismertséggel: saját finanszírozású humanitárius segélyakciókat szervez a természeti katasztrófa sújtotta övezetek lakói részére.

","shortLead":"A tekintélyes díjra javasoltak között szerepel 2019-ben a spanyol származású, Egyesült Államokban élő José Andrés, aki...","id":"20190909_Nobelbekedijra_jelolt_sef_segit_a_Dorian_aldozatain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b97d34fa-03d8-4d06-a598-e1965ed52f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8970c0a9-9786-45e5-8fe5-777c74390dd1","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Nobelbekedijra_jelolt_sef_segit_a_Dorian_aldozatain","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:46","title":"Nobel-békedíjra jelölt séf segít a Dorian áldozatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc066c3-3cde-4e3d-8162-393b0f504e2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Dalversenyre\" gyűlnek össze a hosszúszárnyú bálnák Új-Zéland legészakibb vizeiben minden évben. A kutatók szerint az állatok bemutatják egymásnak dalaikat, és új dallamokat tanulnak egymástól. ","shortLead":"\"Dalversenyre\" gyűlnek össze a hosszúszárnyú bálnák Új-Zéland legészakibb vizeiben minden évben. A kutatók szerint...","id":"20190909_hosszuszarnyu_balnak_eneke_uj_dalok_tanulasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccc066c3-3cde-4e3d-8162-393b0f504e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b21d075-c7a8-4063-a0ae-ca568249bb91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_hosszuszarnyu_balnak_eneke_uj_dalok_tanulasa","timestamp":"2019. szeptember. 09. 06:03","title":"A bálnák összegyűlnek egy helyen, hogy új dalokat tanuljanak egymástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c20e30-8f1e-4454-b5d3-87707943810a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt állítja, a jó szándék vezérelte.","shortLead":"Azt állítja, a jó szándék vezérelte.","id":"20190909_Ez_teljesen_bevett_szokas_volt__megszolalt_a_no_aki_elve_asott_el_harom_kismacskat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c20e30-8f1e-4454-b5d3-87707943810a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843bdce1-4daa-4e2b-94fe-5e79c047efca","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Ez_teljesen_bevett_szokas_volt__megszolalt_a_no_aki_elve_asott_el_harom_kismacskat","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:10","title":"„Ez teljesen bevett szokás volt” – megszólalt a nő, aki élve ásott el három kismacskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Roman Mikola élete egyik legboldogabb pillanatát élte át, amikor megtudta, hogy visszakapja a hegedűt.","shortLead":"Roman Mikola élete egyik legboldogabb pillanatát élte át, amikor megtudta, hogy visszakapja a hegedűt.","id":"20190909_elhagyott_hegedu_zenesz_roman_mikola_budapest_becsuletes_megtalalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f2e6f9-10b5-44a8-8a5f-9de294c74c30","keywords":null,"link":"/elet/20190909_elhagyott_hegedu_zenesz_roman_mikola_budapest_becsuletes_megtalalo","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:31","title":"Visszaadta a megtaláló a hegedűművész Budapesten elhagyott hangszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d59009f-de7f-4bb6-ad33-3df596ac2aad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szlovákia ellen még sosem győztek a magyarok, s most sem sikerült. Az itthoni vereséggel nagyon nehéz lesz a magyar válogatottnak elérnie a csoport második, továbbjutást jelentő helyét, még úgy is, hogy Horvátország meglepetésre csak döntetlenre volt képes Azerbajdzsánban.","shortLead":"Szlovákia ellen még sosem győztek a magyarok, s most sem sikerült. Az itthoni vereséggel nagyon nehéz lesz a magyar...","id":"20190909_magyarorszagszlovakia_ebselejtezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d59009f-de7f-4bb6-ad33-3df596ac2aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bf3543-b51e-4556-8eeb-a5355ca7ec3b","keywords":null,"link":"/sport/20190909_magyarorszagszlovakia_ebselejtezo","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:30","title":"Magyarország-Szlovákia 1-2 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Karácsony Gergely lenne a főpolgármester, a 15 pontos megállapodás hatályát veszti.","shortLead":"Ha Karácsony Gergely lenne a főpolgármester, a 15 pontos megállapodás hatályát veszti.","id":"20190909_Gulyas_egyertelmuve_tette_meddig_el_az_OrbanTarlos_paktum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8e3f0a-fee4-49fc-928f-5f72558e90f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Gulyas_egyertelmuve_tette_meddig_el_az_OrbanTarlos_paktum","timestamp":"2019. szeptember. 09. 21:12","title":"Gulyás egyértelművé tette, meddig él az Orbán-Tarlós paktum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"461f19f3-0bcc-46f7-9d81-fc9363e3a56b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az a célkitűzése a miniszterelnöknek, hogy digitalizációt eljuttassa a kórházakba.","shortLead":"Az a célkitűzése a miniszterelnöknek, hogy digitalizációt eljuttassa a kórházakba.","id":"20190909_Orban_A_jovo_nalunk_mar_elkezdodott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=461f19f3-0bcc-46f7-9d81-fc9363e3a56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4462e6-27bd-4511-a598-1f81a964c880","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Orban_A_jovo_nalunk_mar_elkezdodott","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:27","title":"Orbán: A jövő nálunk már elkezdődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Fotók – a háttérben ügyködő mesterséges intelligenciának köszönhetően – remek arcfelismerő képességgel rendelkezik, azonban nem tévedhetetlen. A jövőben, egy új funkciónak köszönhetően, a felhasználó is tanítgathatja az algoritmust.","shortLead":"A Google Fotók – a háttérben ügyködő mesterséges intelligenciának köszönhetően – remek arcfelismerő képességgel...","id":"20190909_google_fotok_arcfelismeres_modositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb8ec60-7b5d-42ca-90ff-b0ccdb97267a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_google_fotok_arcfelismeres_modositas","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:03","title":"Hasznos funkcióval bővül a Google Fotók, ön is tanítani tudja majd a programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]