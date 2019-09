Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d19aa8c7-95c0-484b-8371-29dd12de9c78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 71 éves kenuvilágbajnok azt üzeni mindenkinek, hogy vegye komolyan a rendszeres szűrővizsgálatokat.","shortLead":"A 71 éves kenuvilágbajnok azt üzeni mindenkinek, hogy vegye komolyan a rendszeres szűrővizsgálatokat.","id":"20190909_Wichmann_Tamas_a_rakkal_kuzd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d19aa8c7-95c0-484b-8371-29dd12de9c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d75c05-8737-47cc-842d-c0e435ef3a12","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Wichmann_Tamas_a_rakkal_kuzd","timestamp":"2019. szeptember. 09. 05:59","title":"Wichmann Tamás a rákkal küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7ad5cc-f78b-4265-bf85-04b8c271a081","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook után a Google is a fokozott figyelemmel fordul a csodás gyógyulást ígérő egészségügyi, gyógyászati hirdetések felé.","shortLead":"A Facebook után a Google is a fokozott figyelemmel fordul a csodás gyógyulást ígérő egészségügyi, gyógyászati...","id":"20190909_google_hirdetes_gyogyaszat_orvoslas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d7ad5cc-f78b-4265-bf85-04b8c271a081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1742529-fad7-4bf5-a50c-07491d0914c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_google_hirdetes_gyogyaszat_orvoslas","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:03","title":"Tisztogatásba kezd a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f6e9ecd-4b84-4ec8-b465-4bad38f1cbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"240 ezer forint pénzbüntetésre ítélték a Veszprémi Napló volt szerkesztőjét az interjú meghekkelése miatt. Az ítélet nem jogerős, mert az ügyészség és a vádlott is fellebbezett az ügyben.","shortLead":"240 ezer forint pénzbüntetésre ítélték a Veszprémi Napló volt szerkesztőjét az interjú meghekkelése miatt. Az ítélet...","id":"20190909_Penzbuntetesre_iteltek_a_szerkesztot_akit_az_Orbaninterju_meghamisitasaval_vadolnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f6e9ecd-4b84-4ec8-b465-4bad38f1cbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ab37c7-51b0-40a0-813c-4f73c2724b78","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Penzbuntetesre_iteltek_a_szerkesztot_akit_az_Orbaninterju_meghamisitasaval_vadolnak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:51","title":"Pénzbüntetésre ítélték a szerkesztőt, akit az Orbán-interjú meghamisításával vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Roman Mikola élete egyik legboldogabb pillanatát élte át, amikor megtudta, hogy visszakapja a hegedűt.","shortLead":"Roman Mikola élete egyik legboldogabb pillanatát élte át, amikor megtudta, hogy visszakapja a hegedűt.","id":"20190909_elhagyott_hegedu_zenesz_roman_mikola_budapest_becsuletes_megtalalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f2e6f9-10b5-44a8-8a5f-9de294c74c30","keywords":null,"link":"/elet/20190909_elhagyott_hegedu_zenesz_roman_mikola_budapest_becsuletes_megtalalo","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:31","title":"Visszaadta a megtaláló a hegedűművész Budapesten elhagyott hangszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymillió dollár volt a gyári kezelés, a kalózváltozat hétezer.","shortLead":"Egymillió dollár volt a gyári kezelés, a kalózváltozat hétezer.","id":"20190908_Hackerek_masoltak_le_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8272bd-5f8e-41aa-9fde-bb2a5871aa10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Hackerek_masoltak_le_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:39","title":"Hackerek másolták le a világ egyik legdrágább gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a4de98-a862-4442-85a4-80816610523d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Külügyminisztérium 16952 diplomata-útlevelet állított ki 2010 óta – értesült a Népszava. A lap a tárcától közérdekű adatigényléssel azt is megtudta, hogy jelenleg összesen 7657 ilyen okmány van használatban.\r

\r

","shortLead":"A Külügyminisztérium 16952 diplomata-útlevelet állított ki 2010 óta – értesült a Népszava. A lap a tárcától közérdekű...","id":"20190909_diplomacia_diplomata_utlevel_kulgazdasagi_es_kulugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95a4de98-a862-4442-85a4-80816610523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792c127c-d2b6-4b5d-b44b-ab29528d938e","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_diplomacia_diplomata_utlevel_kulgazdasagi_es_kulugyminiszterium","timestamp":"2019. szeptember. 09. 08:51","title":"Több ezren kaptak diplomata-útlevelet az Orbán-kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97d34fa-03d8-4d06-a598-e1965ed52f8d","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A tekintélyes díjra javasoltak között szerepel 2019-ben a spanyol származású, Egyesült Államokban élő José Andrés, aki ma a világ legismertebb szakácsai közé tartozik. Nem elégszik meg a szakmai elismertséggel: saját finanszírozású humanitárius segélyakciókat szervez a természeti katasztrófa sújtotta övezetek lakói részére.

","shortLead":"A tekintélyes díjra javasoltak között szerepel 2019-ben a spanyol származású, Egyesült Államokban élő José Andrés, aki...","id":"20190909_Nobelbekedijra_jelolt_sef_segit_a_Dorian_aldozatain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b97d34fa-03d8-4d06-a598-e1965ed52f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8970c0a9-9786-45e5-8fe5-777c74390dd1","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Nobelbekedijra_jelolt_sef_segit_a_Dorian_aldozatain","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:46","title":"Nobel-békedíjra jelölt séf segít a Dorian áldozatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667","c_author":"Szlavkovits Rita - Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Egyre több sertéstelepen ölik le az állatokat az afrikai sertéspestisre hivatkozva, mások gyakorlatilag karanténban nevelik fel állataikat. A gazdáknak alig áll rendelkezésükre konkrét információ, így a veszélyeztetett területeken az állomány leölésének kockázatával kell együtt élniük. ","shortLead":"Egyre több sertéstelepen ölik le az állatokat az afrikai sertéspestisre hivatkozva, mások gyakorlatilag karanténban...","id":"20190909_Orszagos_allatorvos_Addig_olunk_ameddig_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174944e2-c713-4bc2-aabf-b7bc900c1daf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Orszagos_allatorvos_Addig_olunk_ameddig_kell","timestamp":"2019. szeptember. 09. 06:30","title":"Főállatorvos: Ha csak felmerül a pestis gyanúja, le fogják ölni a disznókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]