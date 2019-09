Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A szurkolók már este 7 körül füstfáklyákat gyújtottak a Népliget megállónál. Már füstben úszik a Népliget a magyar–szlovák meccs előtt – videó Korábban egy orosz–brit konzorciumot, most egy dél-koreai és egy német–francia pályázatot is kizártak a Paks II irányítástechnikájáról szóló tenderről, így egyetlen érvényes jelentkező sem maradt. Az összes ajánlatot kizárták a Paks II irányításáról szóló közbeszerzésen Sallai Roland is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatába, amely hétfőn (ma) 20.45 órakor a szlovákok ellen fut ki a Groupama Arénában sorra kerülő Európa-bajnoki selejtezőn.
Eb-selejtező: Itt a magyar kezdőcsapat Több százan voltak a szombati váci baleset miatt feltorlódott kocsisorban, de csak hatan voltak hajlandóak segíteni a szakadó esőben.
Meghatódott posztban hálálkodott a mentős a váci baleset után segédkező civileknek Elérhető Európában a Withings hibrid okosórája, amely egyetlen gombnyomásra elkészíti viselője EKG-ját. Olcsóbb, mint az Apple Watch: megérkezett a Withings EKG-t is készítő órája A tanulók az udvarra sem mehetnek ki játszani, csak áthaladni lehet rajta, azt is csak tanári felügyelettel.
Speciális udvari rendet vezettek be a pécsi iskolában: óvakodniuk kell a diákoknak a flextől és a fúrótól Hogyan keletkeztek az adóparadicsomok? Mi is az offshore? Sokan nem ismerik a kialakulásuk történetét és gyakran keverik az idetartozó fogalmakat. Kétrészes cikkünkben ezeket tesszük most helyre. Elsőként lássuk, meddig kell visszamennünk az időben, és hogyan alakult az offshore cégek történetének első két százada! Offshore regék és mondák - 1. rész: ami a törikönyvekből kimaradt
Rafael Nadal negyedszer nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesét, mivel a vasárnapi fináléban óriási, ötszettes csatában legyőzte az orosz Danyiil Medvegyevet.
Nadal óriási csatában nyerte meg negyedik US Openét