[{"available":true,"c_guid":"846d77cf-0875-442b-a1ac-67d222b741be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orosz kamuszavazatokkal akarta megnyerni a Fidesz által támogatott jelölt a hódmezővásárhelyi facebookos szimpátiaszavazást, de végül a választási bizottság is úgy látta – köszönhetően a TASZ kifogásának –, ez kampánytevékenységnek minősül, és sérti a választás alapelveit is.","shortLead":"Orosz kamuszavazatokkal akarta megnyerni a Fidesz által támogatott jelölt a hódmezővásárhelyi facebookos...","id":"20190909_Hivatalosan_is_jogsertes_orosz_kamuprofilokrol_meghekkelni_a_netes_szimpatiaszavazast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=846d77cf-0875-442b-a1ac-67d222b741be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81434e61-d026-46f2-a1f0-c1362c1fb5d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Hivatalosan_is_jogsertes_orosz_kamuprofilokrol_meghekkelni_a_netes_szimpatiaszavazast","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:35","title":"Hivatalosan is jogsértés orosz kamuprofilokról meghekkelni a netes szimpátiaszavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16684349-1946-43d0-a0c0-92e5b2476192","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több szülő is azt fontolgatja, hogy kiveszi a gyerekét az iskolából.","shortLead":"Több szülő is azt fontolgatja, hogy kiveszi a gyerekét az iskolából.","id":"20190909_Hullo_vakolat_eldugult_vece_rossz_futes__Aldaltalan_allapotok_uralkodnak_a_kecskemeti_iskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16684349-1946-43d0-a0c0-92e5b2476192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041db043-775b-447b-bbc0-a8929d0afba1","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Hullo_vakolat_eldugult_vece_rossz_futes__Aldaltalan_allapotok_uralkodnak_a_kecskemeti_iskolaban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:04","title":"Hulló vakolat, eldugult vécé, rossz fűtés: áldatlan állapotok a kecskeméti iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szóvivője szerint a magyar férfi Tripoli egyik frontvonalhoz közeli kórházában sikeres műtéten esett át. Megszólalt a cég, ahol a fotós ügyvédként dolgozik. ","shortLead":"A tárca szóvivője szerint a magyar férfi Tripoli egyik frontvonalhoz közeli kórházában sikeres műtéten esett át...","id":"20190910_kulugy_libia_magyar_ujsagiro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c145d6-b82f-4a6e-a637-ac05331ee0ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_kulugy_libia_magyar_ujsagiro","timestamp":"2019. szeptember. 10. 09:58","title":"A külügyminisztérium szerint nem elrabolták, hanem megsebesült egy magyar fotós Líbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdd75f-9619-4f7c-8896-864f85c72a19","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A halálos fenyegetéseket kapó napilaptulajdonos nemcsak a kínai politikusokat haragította magára, hanem Hongkong üzleti elitjét is.","shortLead":"A halálos fenyegetéseket kapó napilaptulajdonos nemcsak a kínai politikusokat haragította magára, hanem Hongkong üzleti...","id":"201936_jimmy_lai_hongkong_vedelmezoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdd75f-9619-4f7c-8896-864f85c72a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc427847-01d4-4670-adc9-c7b2487a8fa5","keywords":null,"link":"/vilag/201936_jimmy_lai_hongkong_vedelmezoje","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:00","title":"Bemutatjuk Jimmy Lai médiamágnást, Hongkong védelmezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f751a7-3bfa-4416-bbff-e5870679631c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV előzetes adóbevallásának bevezetése csökkenti az adóegyszázalékos tudatosságot, ez jól látszik a számokon. A rendszer kárvallottjai az egyházak is. ","shortLead":"A NAV előzetes adóbevallásának bevezetése csökkenti az adóegyszázalékos tudatosságot, ez jól látszik a számokon...","id":"20190910_Egyre_kevesebben_ajanljak_fel_az_adoegyszazalekot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1f751a7-3bfa-4416-bbff-e5870679631c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8037742-f82d-445f-9e09-43b780350715","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190910_Egyre_kevesebben_ajanljak_fel_az_adoegyszazalekot","timestamp":"2019. szeptember. 10. 05:28","title":"Egyre kevesebben ajánlják fel az adóegyszázalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután az időjárás megmutatta, mire képes, kedden a családbarát arcát mutatja nekünk.","shortLead":"Miután az időjárás megmutatta, mire képes, kedden a családbarát arcát mutatja nekünk.","id":"20190910_Vegre_egy_esomentes_szep_koraoszi_nap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88ca836-0e3b-445f-9f30-3c7feb54f702","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Vegre_egy_esomentes_szep_koraoszi_nap","timestamp":"2019. szeptember. 10. 04:59","title":"Végre egy esőmentes, szép kora őszi nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda89cf4-6285-4f40-8174-53cb7906a6c3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rafael Nadal negyedszer nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesét, mivel a vasárnapi fináléban óriási, ötszettes csatában legyőzte az orosz Danyiil Medvegyevet.","shortLead":"Rafael Nadal negyedszer nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesét, mivel a vasárnapi fináléban óriási...","id":"20190909_Nadal_oriasi_csataban_nyerte_meg_negyedik_US_Openet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda89cf4-6285-4f40-8174-53cb7906a6c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2702a2f-c503-4fcd-bdbf-27842d91a2fd","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Nadal_oriasi_csataban_nyerte_meg_negyedik_US_Openet","timestamp":"2019. szeptember. 09. 05:03","title":"Nadal óriási csatában nyerte meg negyedik US Openét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétszeres Oscar-díjas színész szerint a társadalomban egyre emelkedik a cinizmus szintje, részben emiatt is vállalta el az új szerepét.","shortLead":"A kétszeres Oscar-díjas színész szerint a társadalomban egyre emelkedik a cinizmus szintje, részben emiatt is vállalta...","id":"20190909_Tom_Hanks_Van_helye_a_cinizmusnak_de_ne_azzal_inditsunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f9645c-cc74-4a95-9790-95d5befb1c07","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Tom_Hanks_Van_helye_a_cinizmusnak_de_ne_azzal_inditsunk","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:55","title":"Tom Hanks: Van helye a cinizmusnak, de ne azzal indítsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]