[{"available":true,"c_guid":"897f6cfb-8a3f-4839-85a8-0b31905f4530","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A követség segít neki összepakolni és eljutni a repülőtérre, hogy hazajöhessen.","shortLead":"A követség segít neki összepakolni és eljutni a repülőtérre, hogy hazajöhessen.","id":"20190910_Elhagyhatta_a_korhazat_a_Libiaban_megserult_magyar_fotos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=897f6cfb-8a3f-4839-85a8-0b31905f4530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf9695b-55ac-48cc-9f23-0c52016a382d","keywords":null,"link":"/vilag/20190910_Elhagyhatta_a_korhazat_a_Libiaban_megserult_magyar_fotos","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:52","title":"Elhagyhatta a kórházat a Líbiában megsérült magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a1cf8e-de1b-4c25-a352-336e3ded842c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat, akit a gyerekei szeme láttára ütöttek el, súlyosan megsérült.","shortLead":"Az áldozat, akit a gyerekei szeme láttára ütöttek el, súlyosan megsérült.","id":"20190910_gazolas_kald_lefizetes_ittas_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3a1cf8e-de1b-4c25-a352-336e3ded842c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccd0530-1a06-427b-b2f0-f6af8b8bc103","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_gazolas_kald_lefizetes_ittas_sofor","timestamp":"2019. szeptember. 10. 20:44","title":"Le akarta fizetni az elgázolt nő családját az ittas sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint még a nagy 1982-es algásodást is felülmúlta az idei.","shortLead":"A kutatók szerint még a nagy 1982-es algásodást is felülmúlta az idei.","id":"20190911_Kutatok_A_felszabadulo_foszfor_miatt_algasodott_el_a_Balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f12eed-cecb-435e-a39d-9dc0213862e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Kutatok_A_felszabadulo_foszfor_miatt_algasodott_el_a_Balaton","timestamp":"2019. szeptember. 11. 07:34","title":"Kutatók: A felszabaduló foszfor miatt algásodott el a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1475f5d0-933b-4413-8ecc-42307e8ec02f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Orbán Viktor lányával, Ráhellel és vejével, Tiborcz Istvánnal érkezett az Eb-selejtezőre.","shortLead":"Orbán Viktor lányával, Ráhellel és vejével, Tiborcz Istvánnal érkezett az Eb-selejtezőre.","id":"20190909_Erkezik_a_NERelit__Fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1475f5d0-933b-4413-8ecc-42307e8ec02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8bc8e8-3c25-4952-83c6-45865641a9b6","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Erkezik_a_NERelit__Fotok","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:12","title":"Érkezik a NER-elit a magyar-szlovák meccsre - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két kutató augusztus közepén rekedt a mélyben.","shortLead":"A két kutató augusztus közepén rekedt a mélyben.","id":"20190909_Kiderult_mi_okozta_a_lengyel_Tatraban_eltunt_ket_barlangasz_halalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00f9d25-aa43-438c-8e4f-b35f532621be","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Kiderult_mi_okozta_a_lengyel_Tatraban_eltunt_ket_barlangasz_halalat","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:41","title":"Kiderült, mi okozta a lengyel Tátrában eltűnt két barlangász halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5301f1-8da4-42d8-b799-3a7a4ba5540e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók mostantól valós időben követhetik nyomon, épp mekkora az általuk írt szöveg mérete.","shortLead":"A felhasználók mostantól valós időben követhetik nyomon, épp mekkora az általuk írt szöveg mérete.","id":"20190910_google_dokumentumok_szavak_szama_megjelenites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c5301f1-8da4-42d8-b799-3a7a4ba5540e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa4fd66-e4ea-4a9d-901b-6b6d6650f05b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_google_dokumentumok_szavak_szama_megjelenites","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:03","title":"Régóta várt hasznos funkció került a Google Dokumentumokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Kikértük, hogy a tárcák összesen mennyi pénzt akartak beszedni a közérdekű adatigénylések megválaszolásáért azóta, hogy fizetőssé tették az információk kiadását. Kiderült, volt miért aggódnia azoknak a civileknek, akik a kezdetektől fogva ellenezték a módosítást, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) például több mint 4 millió forint költségtérítést kért 10 adatigénylés után, de a tárca még így is elbújhat a XIX. Rendőrkapitányság mögött, amely 11,5 millió forintot szeretett volna beszedni egyetlen válaszért. ","shortLead":"Kikértük, hogy a tárcák összesen mennyi pénzt akartak beszedni a közérdekű adatigénylések megválaszolásáért azóta...","id":"20190911_Milliokat_kert_ket_miniszterium_nehany_adatigenyles_megvalaszolasaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff260455-42dd-442c-bbc4-8d77200b26af","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Milliokat_kert_ket_miniszterium_nehany_adatigenyles_megvalaszolasaert","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:06","title":"Milliókat kért két minisztérium néhány adatigénylés megválaszolásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b48447-ff1d-4543-a762-8904f5ad9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újfalusi Katalin a IX. kerületből tűnt el. ","shortLead":"Újfalusi Katalin a IX. kerületből tűnt el. ","id":"20190911_eletveszelyes_allapot_no_eltunes_budapest_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27b48447-ff1d-4543-a762-8904f5ad9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa23b6f4-be01-4c5d-ab51-858ca125e702","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_eletveszelyes_allapot_no_eltunes_budapest_korhaz","timestamp":"2019. szeptember. 11. 05:26","title":"Keresik a nőt, aki életveszélyes állapotban hagyta el a kórházat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]