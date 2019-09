Újra elindul Mátraverebély polgármesteri címéért Seres Mária, írta Facebookon-oldalán a Partizán.

„A magyar politikában bukni nem lehet – tartja a mondás, és milyen igaz! Seres Mária, miután kibukott és ország-világ előtt nyilvánvalóvá vált, hogy választásról választásra lopott, csalt és hazudozott, hogy trükközött az ajánlásokkal, hogy a férjével vállalkozásszerűen üzemeltette pártok sokaságát és lapátolta haza a közpénzszázmilliókat, nos, ezek után idén ősszel újraindul Mátraverebély polgármesteri pozíciójáért” – írta a vlog vezetője, Gulyás Márton civil aktivista.

Az aktivista a későbbiekben megjegyzi, Seres korábbi politikai társa, Csemer Csaba és néhány rokona is jelentkezett képviselőnek, így még az is előfordulhat, hogy a testületben is többségben lesznek a Sereshez közel állók.

Seres Mária neve szorosan összefonódott a kamupártokkal. A ’90-es években köze volt a Magyarországi Zöld Párthoz, amelyet jelenlegi férje, Stekler Ottó vezetett. Seres neve igazából a 2008 októberi, képviselői költségtérítésekről szóló népszavazás kapcsán került a köztudatba. A szintén Gulyás Márton által készített, 2019-es Rablópártok című filmben sejtetik, hogy Seres vélhetően felhasználta az aláírásgyűjtő íveken összegyűlt 600 000 választó adatait, és később ezek segítségével sikerült összegyűjtenie a választói ajánlásokat több kamupártnak is.

Gulyás a filmben valószínűsíti, hogy a Seres Máriáék birtokában lévő választói adatok állhattak a 2014-ben és 2018-ban is burjánzó ajánláshamisítási ügyek mögött.

Seres Mária 2010-ben polgármester lett Mátraverebélyen, 2014-ben is újra indult, de kikapott. A fent említett Csemer Csaba viszont 2010-ben és 2014-ben is képviselő lett. Most is újrázna.