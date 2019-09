Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd14c68d-023a-4e08-8e43-83df2de983d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":" Haiti sportminisztere szerint a játékos szívinfarktust kapott.","shortLead":" Haiti sportminisztere szerint a játékos szívinfarktust kapott.","id":"20190910_Meghalt_a_Haiti_elleni_meccs_elott_a_curacaoi_valogatott_kapusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd14c68d-023a-4e08-8e43-83df2de983d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbea98a-87ea-4654-b6d4-e02c4b0db966","keywords":null,"link":"/sport/20190910_Meghalt_a_Haiti_elleni_meccs_elott_a_curacaoi_valogatott_kapusa","timestamp":"2019. szeptember. 10. 18:07","title":"Meghalt a Haiti elleni meccs előtt a curacaói válogatott kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d327d85-e629-451f-af96-2562cd45577b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony szerint orosz módszereket idéz az önkormányzati polgármester-jelöltek vegzálása, és hogy a rendőrség kezd szereplővé válni a kampányban. ","shortLead":"Karácsony szerint orosz módszereket idéz az önkormányzati polgármester-jelöltek vegzálása, és hogy a rendőrség kezd...","id":"20190911_Karacsony_Kezdem_Moszkvaban_erezni_magam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d327d85-e629-451f-af96-2562cd45577b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896cbae7-ab2d-4693-a23d-7e64f7ce3d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Karacsony_Kezdem_Moszkvaban_erezni_magam","timestamp":"2019. szeptember. 11. 21:10","title":"Karácsony: \"Kezdem Moszkvában érezni magam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c727ccf-80f2-416d-94fd-accf2020207b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Nem tömegtermékekkel, hanem minőségi árukkal tudna betörni a magyar élelmiszeripar a világpiacra – mondta el a hvg.hu-nak a Coop Rallyn Bognár Lajos, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára. A főállatorvost arról is kérdeztük, kiheverte-e már a magyar ipar a tavalyi listeriafertőzést.","shortLead":"Nem tömegtermékekkel, hanem minőségi árukkal tudna betörni a magyar élelmiszeripar a világpiacra – mondta el...","id":"20190911_elelmiszer_biztonsag_bognar_lajos_coop_rally","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c727ccf-80f2-416d-94fd-accf2020207b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326bb5ac-6c05-4cc9-938b-9b736f1b81f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_elelmiszer_biztonsag_bognar_lajos_coop_rally","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:45","title":"Változás jön: a jövőben nem lehet mindent eladni trappistaként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A városi problémák tudatosulásával felébredt az igény a várossal kapcsolatos pszichológiai problémák megértésére és megoldására is. Az esztétikai érték, a komfort, az emberi lépték egyre hangsúlyosabbak, a várossal kapcsolatos negatív vélekedés eltűnőben van.","shortLead":"A városi problémák tudatosulásával felébredt az igény a várossal kapcsolatos pszichológiai problémák megértésére és...","id":"20190911_Big_City_Life_A_varosban_eles_biztonsaganak_oromenek_visszanyerese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f8e78d-a3f0-4b65-8c90-81e867f00234","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190911_Big_City_Life_A_varosban_eles_biztonsaganak_oromenek_visszanyerese","timestamp":"2019. szeptember. 11. 09:30","title":"Big City Life: A városban élés biztonságának, örömének visszanyerése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"f9a596f3-5365-479c-a50e-f1b7aa7dcb43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen mintegy 182 milliárd forintból építenek autópályát Miskolc és Szlovákia közé.","shortLead":"Összesen mintegy 182 milliárd forintból építenek autópályát Miskolc és Szlovákia közé.","id":"20190911_Uj_autopalya_epul_Miskolcnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9a596f3-5365-479c-a50e-f1b7aa7dcb43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46c001b-ec44-4a5b-8954-8b5c08d65afb","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Uj_autopalya_epul_Miskolcnal","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:57","title":"Új autópálya épül Miskolcnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65faca13-1a19-48c0-b808-c1c1add4134c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden bejelentette új telefonjait az Apple. Szokás szerint háromféle új iPhone érkezik, a magyar árak pedig – szintén szokás szerint – meglehetősen borsosak lesznek, de azért került jó hír is az árkosárba.","shortLead":"Kedden bejelentette új telefonjait az Apple. Szokás szerint háromféle új iPhone érkezik, a magyar árak pedig – szintén...","id":"20190910_apple_iphone_11_pro_max_vasarlas_magyar_ar_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65faca13-1a19-48c0-b808-c1c1add4134c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26c1aa3-8b7b-4dbc-bd0c-216363a22f10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_apple_iphone_11_pro_max_vasarlas_magyar_ar_forint","timestamp":"2019. szeptember. 10. 20:59","title":"Máris mutatjuk az új iPhone-ok magyar árait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeea4e59-39de-43b5-bd44-9de5509e3109","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soros a The Wall Street Journal napilapnak mondta el, mi a véleménye Donald Trump Kínát, azon belül a Huaweit korlátozó lépéseiről.","shortLead":"Soros a The Wall Street Journal napilapnak mondta el, mi a véleménye Donald Trump Kínát, azon belül a Huaweit korlátozó...","id":"20190910_soros_gyors_donald_trump_huawei_szankcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeea4e59-39de-43b5-bd44-9de5509e3109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ce2af2-7a07-4ca2-96db-32ced11433df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_soros_gyors_donald_trump_huawei_szankcio","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:03","title":"Megszólalt Soros György, aki szerint Trump legjobb döntése a Huawei elleni fellépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e6eca-6947-42ed-9f64-e0e5247443b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első ránézésre azért átörökítettek sok mindent a Defender jellegzetes karakteréből, miközben látszik, hogy manapság inkább a luxus, mint a nyerseség a menő.","shortLead":"Első ránézésre azért átörökítettek sok mindent a Defender jellegzetes karakteréből, miközben látszik, hogy manapság...","id":"20190910_Megerkezett_az_uj_Land_Rover_Defender_es_eleg_latvanyos_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=179e6eca-6947-42ed-9f64-e0e5247443b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa73f3e-fbf8-4a8d-a174-709593cf7dd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_Megerkezett_az_uj_Land_Rover_Defender_es_eleg_latvanyos_lett","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:23","title":"60 évig ugyanolyan volt, most eléggé más lett a Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]