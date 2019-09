Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Több mint félmillió menekült várakozik Líbiában arra, hogy átkeljen a Földközi-tengeren. Az Európai Unió szeretné ezt megakadályozni, mert egyre kisebb a fogadókészség a tagállamokban, ahol a populista pártok a migránsveszély eltúlzásával szereznek szavazatokat. ","shortLead":"Több mint félmillió menekült várakozik Líbiában arra, hogy átkeljen a Földközi-tengeren. Az Európai Unió szeretné ezt...","id":"20190911_Europa_Ruandaba_exportalna_a_libiai_migransokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6529f4a-41b3-4e90-a014-f40b924b8164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190911_Europa_Ruandaba_exportalna_a_libiai_migransokat","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:27","title":"Európa Ruandát kérné meg, hogy vegyen át 500 menekültet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e254dea9-d3e0-4569-b78e-1590d0afb47d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Frankfurti Autószalonon leleplezett Hyundai-modell egyrészt visszatekint a múltba, másrészt a jövőt is felvázolja számunkra.","shortLead":"A Frankfurti Autószalonon leleplezett Hyundai-modell egyrészt visszatekint a múltba, másrészt a jövőt is felvázolja...","id":"20190912_a_hyundai_sziklat_dobott_az_unalmas_kulseju_autok_tengerebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e254dea9-d3e0-4569-b78e-1590d0afb47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00eeae3c-29df-4456-9d7f-d71bf8e2145d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_a_hyundai_sziklat_dobott_az_unalmas_kulseju_autok_tengerebe","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:21","title":"A Hyundai sziklát dobott az unalmas külsejű autók tengerébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e21cee4-a88e-4017-9bb0-66ffa36b87ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Országjárásra indult Kövér László, az egyházi főiskolán ekézte az ellenzéket, amiért az önkormányzati választást a kormányellenes kampányra fűzi. A Fidesz prominense, mindeközben végig a kormány országos gazdasági sikereiről szóló, és ellenzékellenes propagandáját tolta. Szegedről alig esett szó, pedig a politikus, öt évvel ezelőtt a kampányban 200 milliárd forintot beígért a városnak.","shortLead":"Országjárásra indult Kövér László, az egyházi főiskolán ekézte az ellenzéket, amiért az önkormányzati választást...","id":"20190912_Kover_Laszlo_elso_utja_Szegedre_vezetett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e21cee4-a88e-4017-9bb0-66ffa36b87ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9063d05-adeb-4962-8491-9934435ec3c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190912_Kover_Laszlo_elso_utja_Szegedre_vezetett","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:10","title":"„Sem nem utálom, sem nem imádom őket” – Kövér László első útja Szegedre vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c6c016-6f4d-4b19-b7d7-fcae2983e404","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Lánytestvére van? Ön az idősebb? Netán középső gyerek? Az utóbbi évek vizsgálatai bizonyították, hogy nemcsak a szülő-gyermek viszony befolyásolja döntően a felnőttkori párkapcsolatok alakulását, hanem a testvérkapcsolatok gyerekkori történései is. ","shortLead":"Lánytestvére van? Ön az idősebb? Netán középső gyerek? Az utóbbi évek vizsgálatai bizonyították, hogy nemcsak...","id":"20190912_Azt_hiszi_nem_szamit_Igy_hat_a_testverunk_a_parkapcsolatunkra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21c6c016-6f4d-4b19-b7d7-fcae2983e404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c18919-7352-4065-b450-109091741fb0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190912_Azt_hiszi_nem_szamit_Igy_hat_a_testverunk_a_parkapcsolatunkra","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:00","title":"Azt hiszi, nem számít? Így hat a testvérünk a párkapcsolatunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851e7000-2d99-468b-a8e2-5f9c95a93214","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint még mindig legendásak az iPhone-osok márkahűségükről. Valami azonban történhetett, a lojalitást már nem mindenki méri egyformán jónak.","shortLead":"Az Apple szerint még mindig legendásak az iPhone-osok márkahűségükről. Valami azonban történhetett, a lojalitást már...","id":"20190912_apple_markahuseg_iphone_android_lojalitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=851e7000-2d99-468b-a8e2-5f9c95a93214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98946518-11aa-4603-99ba-e2b9ddba1184","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_apple_markahuseg_iphone_android_lojalitas","timestamp":"2019. szeptember. 12. 16:03","title":"Hűségesek az iPhone-használók? Mennyien váltanak Androidra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aebb84e9-ecfd-4262-a758-8960eb8a554d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Iroda elnöke szerint azokban a szavazókörökben, ahol sok lesz a nemzetiségi szavazó, lassabban mehet a szavazás, és sok időt vehet el a szavazólapok szétválogatása.","shortLead":"A Nemzeti Választási Iroda elnöke szerint azokban a szavazókörökben, ahol sok lesz a nemzetiségi szavazó, lassabban...","id":"20190911_onkormanyzati_valasztas_nemzeti_valasztasi_iroda_palffy_ilona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aebb84e9-ecfd-4262-a758-8960eb8a554d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ffc18e-8d21-4b50-901e-43e83bb57869","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_onkormanyzati_valasztas_nemzeti_valasztasi_iroda_palffy_ilona","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:44","title":"A szokásosnál később közölhetik az önkormányzati választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs is tanárhiány a kormány szerint.","shortLead":"Nincs is tanárhiány a kormány szerint.","id":"20190912_Gyurcsanyozva_valaszolt_Retvari_a_kerdesre_mekkora_a_tanarhiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ffe2b2-7e17-4d56-94fa-c3d34de0948b","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Gyurcsanyozva_valaszolt_Retvari_a_kerdesre_mekkora_a_tanarhiany","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:23","title":"Gyurcsányozva válaszolt Rétvári a kérdésre, mekkora a tanárhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3754ce73-5357-4cbc-ab1d-5ac8f9ee7c22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marton Béla a nyáron mondott búcsút a szocialistáknak, Latorczai János szerint a kereszténydemokraták támogatásával indulhat újra a balatonfűzfői polgármesteri székért.","shortLead":"Marton Béla a nyáron mondott búcsút a szocialistáknak, Latorczai János szerint a kereszténydemokraták támogatásával...","id":"20190911_Harminc_ev_utan_otthagyta_az_MSZPt_a_polgarmesterjelolt_es_a_KDNPbe_tarthat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3754ce73-5357-4cbc-ab1d-5ac8f9ee7c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6344c8-b44c-46d1-995c-e8d7d5933cab","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Harminc_ev_utan_otthagyta_az_MSZPt_a_polgarmesterjelolt_es_a_KDNPbe_tarthat","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:59","title":"Harminc év után otthagyta az MSZP-t, a KDNP-be tarthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]