Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"935c9200-de72-4cba-ac5e-2591dc48c983","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vihognak, drámáznak, és úgy általában nagyon szórakoztatók a modellek. ","shortLead":"Vihognak, drámáznak, és úgy általában nagyon szórakoztatók a modellek. ","id":"20190912_Comedy_Wildlife_vicces_allatfotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=935c9200-de72-4cba-ac5e-2591dc48c983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5b9990-5505-41fe-86de-09bd7cfb0fa2","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Comedy_Wildlife_vicces_allatfotok","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:49","title":"Parádés a mezőny az év legviccesebb állatos természetfotója döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bd25fd-81d7-4177-91bd-94dbbcc07652","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Michelisz Norbert által is terelgetett sportos kompakt új verziója az eddiginél jobb kilogramm-lóerő aránnyal támad.","shortLead":"A Michelisz Norbert által is terelgetett sportos kompakt új verziója az eddiginél jobb kilogramm-lóerő aránnyal támad.","id":"20190911_fogyokura_sportosabb_lett_a_micheliszfele_hyundai_i30_n_utcai_verzioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52bd25fd-81d7-4177-91bd-94dbbcc07652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6206c1bf-2c48-47bf-bef7-0c078b282e02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_fogyokura_sportosabb_lett_a_micheliszfele_hyundai_i30_n_utcai_verzioja","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:21","title":"Sportosabb lett a Michelisz-féle Hyundai i30 N utcai változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053d515d-bb03-4a06-8ae7-d63b56f3456b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az MSZP-t és a Fideszt is jelentették már fel a választók listázása miatt, ott mégsem robogott ki a rendőrség két napon belül házkutatást tartani. Arra sem találtunk nyomot, hogy egyáltalán kimentek volna. Pikó András kampánystábjánál viszont szerda este házkutatást tartottak. Ez a választási szakértő szerint példátlan.","shortLead":"Az MSZP-t és a Fideszt is jelentették már fel a választók listázása miatt, ott mégsem robogott ki a rendőrség két napon...","id":"20190912_kubatov_lista_mszp_fidesz_piko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=053d515d-bb03-4a06-8ae7-d63b56f3456b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5b6d86-a3a5-4b03-9559-a57892e46616","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_kubatov_lista_mszp_fidesz_piko","timestamp":"2019. szeptember. 12. 18:26","title":"A Fidesz-székházat valamiért nem túrta fel a rendőrség adatokat keresve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c1234e-8cef-4b94-a319-d93f125c307f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Elődjénél, Jean-Claude Junckernél láthatóan békülékenyebb hangot ütött meg az indulásnál Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság új elnöke. Ám ha jobban megnézzük, a magyar kormány számára kardinális pontoknál nem annyira kompromisszumkész.","shortLead":"Elődjénél, Jean-Claude Junckernél láthatóan békülékenyebb hangot ütött meg az indulásnál Ursula von der Leyen...","id":"20190911_ursula_von_der_leyen_trocsanyi_europai_bizottsag_orban_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4c1234e-8cef-4b94-a319-d93f125c307f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440703f8-a658-40b3-882b-ba382ae7aa64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190911_ursula_von_der_leyen_trocsanyi_europai_bizottsag_orban_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 11. 06:30","title":"Új Európai Bizottság: hamar lefagyhat a mosoly Orbán Viktor arcáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kijött egy új ruhakollekciója, vitték is, mint a cukrot. ","shortLead":"Kijött egy új ruhakollekciója, vitték is, mint a cukrot. ","id":"20190911_Ilyet_is_csak_Kim_Kardashian_tud_par_perc_alatt_600_millio_forintnyi_bevetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa829ab6-9b7b-4ebd-8e13-69d84db4d80b","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Ilyet_is_csak_Kim_Kardashian_tud_par_perc_alatt_600_millio_forintnyi_bevetel","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:40","title":"Ilyet is csak Kim Kardashian tud: pár perc alatt 600 millió forintnyi bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a0c47b-96d7-4686-9e51-8c479429b065","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fedor lábai sajnos nem alkalmasak űrsétákra.","shortLead":"Fedor lábai sajnos nem alkalmasak űrsétákra.","id":"20190912_Nem_valt_be_az_urben_Fedor_az_orosz_humanoid_robot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18a0c47b-96d7-4686-9e51-8c479429b065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0badda0-209f-4aa9-a98e-887b8c991fbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_Nem_valt_be_az_urben_Fedor_az_orosz_humanoid_robot","timestamp":"2019. szeptember. 12. 12:51","title":"Nem vált be az űrben Fedor, az orosz humanoid robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6ff4c8-6e96-45b1-b329-04bdfd027e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarországi ellenzék rosszabb állapotban van, mint a Horthy-rendszer idején a Bécsben élő újságíró szerint.","shortLead":"A magyarországi ellenzék rosszabb állapotban van, mint a Horthy-rendszer idején a Bécsben élő újságíró szerint.","id":"20190912_Paul_Lendvai_az_Orbanrendszerrol_A_jomoduak_gyavak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d6ff4c8-6e96-45b1-b329-04bdfd027e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a15564f-6a7f-4823-a65f-70569f288d79","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Paul_Lendvai_az_Orbanrendszerrol_A_jomoduak_gyavak","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:33","title":"Paul Lendvai az Orbán-rendszerről: A jómódúak gyávák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f89ce34-bd7d-4ec5-b0fb-1e59b7cded63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rúzsa Magdinak is fizettek 1,7 milliót egy fellépésért.","shortLead":"Rúzsa Magdinak is fizettek 1,7 milliót egy fellépésért.","id":"20190911_Volt_fideszes_kepviselo_ugyvedi_irodajahoz_es_egy_exFidelitas_elnok_cegehez_is_jutott_penz_a_Miniszterelnoksegtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f89ce34-bd7d-4ec5-b0fb-1e59b7cded63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2270bb9-7418-41ba-8623-27ffb030090f","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Volt_fideszes_kepviselo_ugyvedi_irodajahoz_es_egy_exFidelitas_elnok_cegehez_is_jutott_penz_a_Miniszterelnoksegtol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:48","title":"Volt fideszes képviselő ügyvédi irodájához és egykori megyei Fidelitas-elnök cégéhez is jutott pénz a Miniszterelnökségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]