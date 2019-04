Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szakemberei is csak nemrég vették észre, hogy hackerek hónapokon át nézegethették a felhasználók leveleit.","shortLead":"A Microsoft szakemberei is csak nemrég vették észre, hogy hackerek hónapokon át nézegethették a felhasználók leveleit.","id":"20190415_microsoft_outlook_com_hitelesitesi_adatok_adatlopas_emailek_tartalma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d2cbd0-8fdc-468d-9656-368e2e12d402","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_microsoft_outlook_com_hitelesitesi_adatok_adatlopas_emailek_tartalma","timestamp":"2019. április. 15. 15:03","title":"Feltörték a böngészős Outlookot, 3 hónapot át olvasgathatták mások is az e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccd205c-5c10-46a7-a7fb-978c1af1afef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190415_Az_ittas_sofor_olyan_mint_az_idozitett_bomba__ezuttal_a_Husvet_veszelyeire_figyelmeztet_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ccd205c-5c10-46a7-a7fb-978c1af1afef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39a470d-7d36-48e0-9701-f6d3254337e4","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Az_ittas_sofor_olyan_mint_az_idozitett_bomba__ezuttal_a_Husvet_veszelyeire_figyelmeztet_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 15. 09:58","title":"„Az ittas sofőr olyan, mint az időzített bomba” – ezúttal húsvét miatt ragadott kamerát a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37c849b-9055-48bd-a179-d6bacfa48470","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyilvánosságra hozták az igazságügyi orvosszakértői jelentést Julen Rosello halálának körülményeiről. A kétéves kisfiú januárban egy feltehetően illegálisan fúrt kútba esett, miközben szüleivel piknikezni voltak. ","shortLead":"Nyilvánosságra hozták az igazságügyi orvosszakértői jelentést Julen Rosello halálának körülményeiről. A kétéves kisfiú...","id":"20190415_julen_rosello_kutba_esett_spanyol_kisfiu_boncolasi_jegyzokonyv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d37c849b-9055-48bd-a179-d6bacfa48470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caba69a4-1496-41e4-8bab-25c6f5270222","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_julen_rosello_kutba_esett_spanyol_kisfiu_boncolasi_jegyzokonyv","timestamp":"2019. április. 15. 18:43","title":"Percekkel a kútba zuhanása után meghalt a spanyol kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb4c0af-2a33-4d26-99ea-f380ce2e2ae0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt kezdeményezi, hogy töröljék el a zuglói parkolási díjakat addig, amíg a rendszer ráfizetésesen működik és egy \"új, alkalmas polgármester\" nem rendezi a helyzetet a kerületben. ","shortLead":"A Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt kezdeményezi, hogy töröljék el a zuglói parkolási díjakat addig, amíg...","id":"20190414_Kocsis_Mate_ingyenes_zugloi_parkolast_kovetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cb4c0af-2a33-4d26-99ea-f380ce2e2ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90486347-8e72-45d4-ac74-2b3b3ebece33","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Kocsis_Mate_ingyenes_zugloi_parkolast_kovetel","timestamp":"2019. április. 14. 14:28","title":"Kocsis Máté ingyenes zuglói parkolást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f70593-98aa-4c69-b4c4-2acce9617e1a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció egységes és kiszámítható párt, amely a megalakulása óta egyetlen jelentős politikai fordulatot sem tett - mondta Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke a DK európai kampánynyitó rendezvényénén.\r

","shortLead":"A Demokratikus Koalíció egységes és kiszámítható párt, amely a megalakulása óta egyetlen jelentős politikai fordulatot...","id":"20190414_Czegledy_Csaba_es_Nagy_Blanka_is_ott_volt_a_DK_kampanynyitojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99f70593-98aa-4c69-b4c4-2acce9617e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cedfc6e7-ea54-46c4-a38a-306202007c61","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_Czegledy_Csaba_es_Nagy_Blanka_is_ott_volt_a_DK_kampanynyitojan","timestamp":"2019. április. 14. 15:23","title":"Czeglédy Csaba és Nagy Blanka is ott volt a DK kampánynyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0120ce59-2d6e-413c-ac48-c90574890913","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kis magyar kiberbiztonsági cég, a Balabit felvásárlása 2018 egyik legnagyobb magyar céges sikertörténete volt. ","shortLead":"A kis magyar kiberbiztonsági cég, a Balabit felvásárlása 2018 egyik legnagyobb magyar céges sikertörténete volt. ","id":"20190414_Magyar_technologia_segitett_a_vilag_elvonalaba_egy_amerikai_ceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0120ce59-2d6e-413c-ac48-c90574890913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10a985a-b6b7-4a52-bf23-95130acb8d38","keywords":null,"link":"/kkv/20190414_Magyar_technologia_segitett_a_vilag_elvonalaba_egy_amerikai_ceget","timestamp":"2019. április. 14. 14:10","title":"Magyar technológia segített a világ élvonalába egy amerikai céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a kisfiú védelmére kelő élettársát is bántalmazta.","shortLead":"A férfi a kisfiú védelmére kelő élettársát is bántalmazta.","id":"20190416_Letartoztattak_az_otvoskonyi_ferfit_aki_eltorte_a_csecsemoje_karjat_mert_idegesitette_a_siras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e53f08d-ae02-47d9-904f-36d4e0a70c38","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Letartoztattak_az_otvoskonyi_ferfit_aki_eltorte_a_csecsemoje_karjat_mert_idegesitette_a_siras","timestamp":"2019. április. 16. 08:50","title":"Letartóztatták az ötvöskónyi férfit, aki eltörte a csecsemője karját, mert idegesítette a sírás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét, azonban ennek ellenére az alkalmazottak keményebben dolgoznak, mint valaha. Mégis hogy lehet ez? Erre keresi a választ Josh Bersin, a világ egyik legelismertebb ipari elemzője.\r

\r

","shortLead":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét...","id":"20190414_Egyre_tulterheltebbek_az_alkalmazottak_egyre_tobb_profitra_hajtanak_a_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30cd81d-7818-461d-bc1e-5b8bb3ceb4d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Egyre_tulterheltebbek_az_alkalmazottak_egyre_tobb_profitra_hajtanak_a_cegek","timestamp":"2019. április. 14. 11:45","title":"Egyre túlterheltebbek az alkalmazottak, egyre több profitra hajtanak a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]