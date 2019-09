Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a5497cb-af42-47a3-8d74-67d2a2569ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti keresztény újságíróknak tartott konferencia után találkozott Orbán Viktorral Rod Dreher, és erről cikket írt The American Conservative című lapba. Dreher Trump-ellenes, és a katolikus egyház pedofil botrányai mögött a meleg papok hálózatát látja.","shortLead":"A budapesti keresztény újságíróknak tartott konferencia után találkozott Orbán Viktorral Rod Dreher, és erről cikket...","id":"20190911_Orban_intelligens_humoros_onkritikus__igy_latta_egy_amerikai_kereszteny_ujsagiro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a5497cb-af42-47a3-8d74-67d2a2569ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cddee1-6b36-48f1-83c7-c7bb6620fda7","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Orban_intelligens_humoros_onkritikus__igy_latta_egy_amerikai_kereszteny_ujsagiro","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:13","title":"Orbán \"intelligens, humoros, önkritikus\" – így látta egy amerikai keresztény újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Autójával áttért az úttest bal oldalára.","shortLead":"Autójával áttért az úttest bal oldalára.","id":"20190912_Osszeutkozott_egy_teherautoval_es_eletet_vesztette_egy_68_eves_no_Putnokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0137ff2-5109-4db1-a4df-afa5950d68ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Osszeutkozott_egy_teherautoval_es_eletet_vesztette_egy_68_eves_no_Putnokon","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:47","title":"Meghalt egy teherautóval ütköző nő Putnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A bíróság előtt kell(ene) bocsánatot kérnie pénteken Bayer Zsoltnak Nagy Blankától, amiért többek közt „kretén, barom állat”-nak és „nyomorult, rohadt, kis proli”-nak nevezte az ellenzéki tüntetéseken ismertté vált diáklányt. De még ha tőle meglepő módon mea culpázna is a lovagkereszttel kitüntetett kormányoldali publicista, Nagy Blanka döntheti el, elfogadja-e a bocsánatkérést. Ha a békítés sikertelen, folytatódik a becsületsértés miatti eljárás.","shortLead":"A bíróság előtt kell(ene) bocsánatot kérnie pénteken Bayer Zsoltnak Nagy Blankától, amiért többek közt „kretén, barom...","id":"20190912_Indul_a_per_a_kreten_prolinak_nevezett_Nagy_Blankat_bekitik_Bayer_Zsolttal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2538234d-4c2f-4eca-9d69-139cc26bf884","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Indul_a_per_a_kreten_prolinak_nevezett_Nagy_Blankat_bekitik_Bayer_Zsolttal","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:14","title":"Indul a per: a kretén prolinak nevezett Nagy Blankát békítik Bayer Zsolttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a48356-63c0-47ff-b563-95bf36fda29b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kövér László azzal utasított el egy ezzel kapcsolatos kérdést, hogy a város felelőssége a Savaria Karnevál szervezése. ","shortLead":"Kövér László azzal utasított el egy ezzel kapcsolatos kérdést, hogy a város felelőssége a Savaria Karnevál szervezése. ","id":"20190911_Kerdezni_sem_lehet_a_kormanyt_a_Jordandarab_letiltasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36a48356-63c0-47ff-b563-95bf36fda29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc46287-e769-4c87-8a80-0789e9baadb3","keywords":null,"link":"/kultura/20190911_Kerdezni_sem_lehet_a_kormanyt_a_Jordandarab_letiltasarol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:44","title":"Kérdezni sem lehet a kormányt a Jordán-darab letiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közzétették a no-deal Brexit lehetséges hatásait felmérő brit kormányzati dokumentumokat. Teljes lehet a káosz Nagy-Britanniában, ha az ebben vázolt forgatókönyv valósul meg.","shortLead":"Közzétették a no-deal Brexit lehetséges hatásait felmérő brit kormányzati dokumentumokat. Teljes lehet a káosz...","id":"20190912_Gyogyszer_es_elelmiszerhianyra_panikszeru_keszletezesre_keszul_a_brit_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f698da2-ee1a-4ed6-a1a3-b9f966696848","keywords":null,"link":"/vilag/20190912_Gyogyszer_es_elelmiszerhianyra_panikszeru_keszletezesre_keszul_a_brit_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:41","title":"Gyógyszer- és élelmiszerhiányra, pánikszerű készletezésre készül a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak az Egyesült Államokban elérhető, de már tesztüzemmódban működik a Mozilla saját fejlesztésű VPN-szolgáltatása, a Firefox Private Network.","shortLead":"Egyelőre csak az Egyesült Államokban elérhető, de már tesztüzemmódban működik a Mozilla saját fejlesztésű...","id":"20190912_mozilla_firefox_private_network_biztonsagos_bongeszes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c17f028-887b-466a-9711-523aa018a5d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_mozilla_firefox_private_network_biztonsagos_bongeszes","timestamp":"2019. szeptember. 12. 09:03","title":"Már teszteli a Mozilla a Firefox új funkcióját, ami segít észrevétlen maradni az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2a7a3d-126e-4926-9d52-97decf448c84","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Hogy jön össze a dixieland és a musical?","shortLead":"Hogy jön össze a dixieland és a musical?","id":"201937_koncert__klezmerbe_merulve_hot_jazz_band_es_biro_eszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba2a7a3d-126e-4926-9d52-97decf448c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a476bc-d4c6-417e-bdf2-7f613e78c3c0","keywords":null,"link":"/kultura/201937_koncert__klezmerbe_merulve_hot_jazz_band_es_biro_eszter","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:40","title":"Különös páros: együtt lép fel a Hot Jazz Band és Bíró Eszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368d832a-2c77-4152-b99e-91c8c6ada13c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gázpalackokat is vissza kellett hűteniük a tűzoltóknak. ","shortLead":"Gázpalackokat is vissza kellett hűteniük a tűzoltóknak. ","id":"20190913_igy_oltottak_a_tuzoltok_a_kigyulladt_XIII_keruleti_hazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=368d832a-2c77-4152-b99e-91c8c6ada13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f43d0f5-9e0b-4bed-850f-daeb5f683b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_igy_oltottak_a_tuzoltok_a_kigyulladt_XIII_keruleti_hazat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:45","title":"Videó első kézből: így oltották a tűzoltók a kigyulladt XIII. kerületi házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]