Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fff2b3b6-723d-49f6-8654-84281c9f8e42","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Svédországban az emberek csaknem egynegyede, egészen pontosan 23 százaléka kevesebbet vagy egyáltalán nem repült tavaly annak érdekében, hogy csökkentse az üvegházhatást. ","shortLead":"Svédországban az emberek csaknem egynegyede, egészen pontosan 23 százaléka kevesebbet vagy egyáltalán nem repült tavaly...","id":"20190913_A_klimavaltozas_miatt_megy_ki_a_repules_a_divatbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fff2b3b6-723d-49f6-8654-84281c9f8e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef4cdc8-a9b3-454c-b778-dd7c68a59bb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190913_A_klimavaltozas_miatt_megy_ki_a_repules_a_divatbol","timestamp":"2019. szeptember. 13. 07:20","title":"A klímaváltozás miatt megy ki a repülés a divatból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Fejlesztéseket jelentettek be, de hogy pontosan min változtatnak, azt nem közölték. ","shortLead":"Fejlesztéseket jelentettek be, de hogy pontosan min változtatnak, azt nem közölték. ","id":"20190913_wizz_air_malev_gh_ferihegyi_repuloter_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b41fb64-91d8-4b1f-a243-50969635a490","keywords":null,"link":"/kkv/20190913_wizz_air_malev_gh_ferihegyi_repuloter_vizsgalat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:39","title":"Rejtélyes közleményt adott ki a Wizz Air és a Malév Ground Handling","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c980887-5032-4c03-81d3-29ef69b4d7ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar Francsics László nyerte az Insight Investment Astronomy Photographer of the Year pályázatot, amelyen az év legjobb asztrofotóját választják ki. A többi kép is megér egy pillantást.","shortLead":"A magyar Francsics László nyerte az Insight Investment Astronomy Photographer of the Year pályázatot, amelyen az év...","id":"20190913_Astronomy_Photographer_of_the_Year_2019_galeria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c980887-5032-4c03-81d3-29ef69b4d7ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60ec320-4f0e-4e95-b946-1ad391b38121","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_Astronomy_Photographer_of_the_Year_2019_galeria","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:13","title":"Magyar lett az év legjobb csillagászati fotója, de a többi kép is nagyszerű – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa2b358-d419-4d38-8f6f-18fe426a4a59","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"És nem is olyan rossz az a valami.","shortLead":"És nem is olyan rossz az a valami.","id":"20190914_Nem_is_a_mobilunktol_fuggunk_hanem_valami_egeszen_mastol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fa2b358-d419-4d38-8f6f-18fe426a4a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127ac3e0-cd0a-4ddb-8aff-5ebefea775be","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190914_Nem_is_a_mobilunktol_fuggunk_hanem_valami_egeszen_mastol","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:40","title":"Nem is a mobilunktól függünk, hanem valami egészen mástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b66ec5-c5a3-4419-b0af-95d2dd35c0e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Norbert Hofert választotta új elnökévé szombaton az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) két héttel a szeptember 29-én tartandó, előrehozott parlamenti választások előtt.","shortLead":"Norbert Hofert választotta új elnökévé szombaton az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) két héttel a szeptember 29-én tartandó...","id":"20190914_Strache_megbukott_Hofer_az_osztrak_radikalisok_uj_vezere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3b66ec5-c5a3-4419-b0af-95d2dd35c0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e139538-6072-453a-a030-7b3bcba0e191","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Strache_megbukott_Hofer_az_osztrak_radikalisok_uj_vezere","timestamp":"2019. szeptember. 14. 15:45","title":"Strache megbukott, Hofer az osztrák radikálisok új vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff18436b-03d7-422f-b82a-ee49303c6dee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Konrád Györgyöt hosszan tartó, súlyos betegség után otthonában érte a halál pénteken délután. ","shortLead":"Konrád Györgyöt hosszan tartó, súlyos betegség után otthonában érte a halál pénteken délután. ","id":"20190913_Meghalt_Konrad_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff18436b-03d7-422f-b82a-ee49303c6dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a612d224-b47f-49eb-b069-908a70f2e478","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Meghalt_Konrad_Gyorgy","timestamp":"2019. szeptember. 13. 19:03","title":"Meghalt Konrád György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei vezérigazgatója, Zsen Cseng-fej kész továbbadni a vállalat által fejlesztett 5G-technológiát egy nyugati cégnek, hogy bizonyítsa ártatlanságát.","shortLead":"A Huawei vezérigazgatója, Zsen Cseng-fej kész továbbadni a vállalat által fejlesztett 5G-technológiát egy nyugati...","id":"20190912_huawei_5g_licensz_szabadalom_zsen_cseng_fej_kemvad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84bfe85-bdd7-4bb3-a1f4-c0f9bb5b7629","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_huawei_5g_licensz_szabadalom_zsen_cseng_fej_kemvad","timestamp":"2019. szeptember. 12. 20:03","title":"Meglepő lépésre szánta el magát a Huawei, terítenék a paklit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párbeszédes Tordai Bence egy faültetésen tudakolta a főpolgármestertől, hogy mikor áll ki vitázni az ellenzéki jelölttel. Erre Tarlós hosszan veszekedett vele, az első percekben megafonnal a kezében.","shortLead":"A párbeszédes Tordai Bence egy faültetésen tudakolta a főpolgármestertől, hogy mikor áll ki vitázni az ellenzéki...","id":"20190913_tarlos_istvan_tordai_bence_megafon_margitsziget_faultetes_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb399c3-340d-4827-953f-d187469a2f40","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_tarlos_istvan_tordai_bence_megafon_margitsziget_faultetes_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:19","title":"Megafonnal kiabált Tordai Bence arcába Tarlós István – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]