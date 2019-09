Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondta, hogy terrorista, és azt is kiáltotta, hogy \"Allahu Akbar\".","shortLead":"Azt mondta, hogy terrorista, és azt is kiáltotta, hogy \"Allahu Akbar\".","id":"20190913_keleti_palyaudvar_vonat_terrorista_vadirat_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adb0f3f-747e-48ed-9b15-6929fb96b603","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_keleti_palyaudvar_vonat_terrorista_vadirat_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:01","title":"A Keletiben már rendőrök várták a részeg férfit, aki kiakadt az IC-n, és azt mondta, felrobbantja a Parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azt mondta, ragaszkodik a feltételeihez, és ha ezeket teljesítik, \"akkor meglátjuk\". ","shortLead":"A főpolgármester azt mondta, ragaszkodik a feltételeihez, és ha ezeket teljesítik, \"akkor meglátjuk\". ","id":"20190913_tarlos_istvan_fopolgarmester_faultetes_vita_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd7dbe5-04e9-4200-87f2-08897f017c29","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_tarlos_istvan_fopolgarmester_faultetes_vita_karacsony_gergely","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:48","title":"Tarlós fát ültetett, és megint kimentette magát a vita alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a26de4-c079-4c0c-9882-efe928382bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció hívta fel a figyelmet az akcióra.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció hívta fel a figyelmet az akcióra.","id":"20190912_led_izzo_akcio_ujbuda_szemelyes_adatok_regisztracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a26de4-c079-4c0c-9882-efe928382bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c62468-2167-43f1-84d1-aea41c6e501d","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_led_izzo_akcio_ujbuda_szemelyes_adatok_regisztracio","timestamp":"2019. szeptember. 12. 22:31","title":"Személyes adatokért cserébe jár LED izzó az újbudaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df04480c-786c-4343-8ef0-4cc087d4d317","c_author":"Horn Andrea","category":"elet","description":"A kollekcióban a magyar identitás, a különleges Nubu-dizájn és a vendéglátók felé mutatott tisztelet találkozik a tervezők szerint.","shortLead":"A kollekcióban a magyar identitás, a különleges Nubu-dizájn és a vendéglátók felé mutatott tisztelet találkozik...","id":"20190912_tokio_olimpia_megnyito_nubu_formaruha_bemutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df04480c-786c-4343-8ef0-4cc087d4d317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03323bd6-aaff-4f2b-b042-aa0d832b2b98","keywords":null,"link":"/elet/20190912_tokio_olimpia_megnyito_nubu_formaruha_bemutato","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:28","title":"A magyar olimpikonok a Nubu ruháiban vonulnak majd a tokiói megnyitón – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7eb6fa-5124-4727-9cdf-47a2687bd0b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Függetlenként, a DK és Márki-Zay Péterék támogatásával indul a meteorológus a polgármesteri posztért.","shortLead":"Függetlenként, a DK és Márki-Zay Péterék támogatásával indul a meteorológus a polgármesteri posztért.","id":"20190914_Partai_Lucia_polgarmesterjelolt_lett_Szarvason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a7eb6fa-5124-4727-9cdf-47a2687bd0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34dcc9eb-b8ee-4600-b83c-d76c37babb0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Partai_Lucia_polgarmesterjelolt_lett_Szarvason","timestamp":"2019. szeptember. 14. 10:33","title":"Pártai Lucia polgármesterjelölt lett Szarvason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a318acef-a219-4996-a0f4-a6f493515924","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kubai diktátor már halott, de a hagyatéka még szedi áldozatait.","shortLead":"A kubai diktátor már halott, de a hagyatéka még szedi áldozatait.","id":"20190913_Megharapta_Fidel_Castro_krokodilja_amputaltak_a_karjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a318acef-a219-4996-a0f4-a6f493515924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a06667-2e89-4cf2-aa68-2a54311efa4d","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Megharapta_Fidel_Castro_krokodilja_amputaltak_a_karjat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:57","title":"Megharapta Fidel Castro krokodilja, amputálták a karját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762796bf-04f9-4b4c-b7bb-e94f0cbbbe74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körmendi Gábor Attila korábban a Fidelitas tagja volt, azután ment át az MSZP-be, most viszont elindul a közös jelölt ellen. ","shortLead":"Körmendi Gábor Attila korábban a Fidelitas tagja volt, azután ment át az MSZP-be, most viszont elindul a közös jelölt...","id":"20190913_mszp_kizaras_polgarmesterjelolt_onkormanyzati_valasztas_jozsefvaros_kormendi_gabor_piko_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=762796bf-04f9-4b4c-b7bb-e94f0cbbbe74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8e9dd3-0739-4ffe-9897-cd247f26bc0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_mszp_kizaras_polgarmesterjelolt_onkormanyzati_valasztas_jozsefvaros_kormendi_gabor_piko_andras","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:44","title":"Kizárta az MSZP a józsefvárosi polgármesterjelöltet, aki elindul Pikóval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem veszti el Budapest a fejlesztéseket - ígérte a főpolgármester, miután a Miniszterelnökséget vezető miniszter megmondta, ha Karácsony nyer, akkor hatályát veszti Tarlós és Orbán megállapodása a fővárosi fejlesztésekről.","shortLead":"Nem veszti el Budapest a fejlesztéseket - ígérte a főpolgármester, miután a Miniszterelnökséget vezető miniszter...","id":"20190914_Tarlos_Az_ellenzekiek_provokalhatnak_az_adatkezelesi_ugyekben_hogy_martirt_csinaljanak_magukbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a34f0c2-aa9c-49a1-af9f-81de142d1b41","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Tarlos_Az_ellenzekiek_provokalhatnak_az_adatkezelesi_ugyekben_hogy_martirt_csinaljanak_magukbol","timestamp":"2019. szeptember. 14. 11:27","title":"Tarlós: Az ellenzékiek provokálhatnak az adatkezelési ügyekben, hogy mártírt csináljanak magukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]