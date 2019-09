Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02aa4cef-3458-4a92-ba1e-eb90828bf4e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi más is lehetne a téma, mint a kutatóintézet-hálózat elvétele.","shortLead":"Mi más is lehetne a téma, mint a kutatóintézet-hálózat elvétele.","id":"20190914_Hivatalos_ujabb_rendkivuli_kozgyulest_tart_az_MTA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02aa4cef-3458-4a92-ba1e-eb90828bf4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866669e6-cc7e-40a4-9a89-fbcc84f6e188","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Hivatalos_ujabb_rendkivuli_kozgyulest_tart_az_MTA","timestamp":"2019. szeptember. 14. 15:05","title":"Hivatalos: újabb rendkívüli közgyűlést tart az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f198af-73bf-402c-8cb6-8dcdeaf3a031","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ebolajárvány megfékezésére szánt források hűtlen kezelésével gyanúsítják a Kongói Demokratikus Köztársaság volt egészségügyi miniszterét, akit szombaton őrizetbe is vettek a hatóságok.","shortLead":"Az ebolajárvány megfékezésére szánt források hűtlen kezelésével gyanúsítják a Kongói Demokratikus Köztársaság volt...","id":"20190914_Ebolajarvany_hutlen_kezelessel_gyanusitanak_egy_kongoi_exminisztert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42f198af-73bf-402c-8cb6-8dcdeaf3a031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2622e6-f34d-4087-b35f-a582f65f84f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Ebolajarvany_hutlen_kezelessel_gyanusitanak_egy_kongoi_exminisztert","timestamp":"2019. szeptember. 14. 19:04","title":"Ebolajárvány: hűtlen kezeléssel gyanúsítanak egy kongói exminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c1234e-8cef-4b94-a319-d93f125c307f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymás után látogatják az új polgármesterjelöltek Orbán Viktort.","shortLead":"Egymás után látogatják az új polgármesterjelöltek Orbán Viktort.","id":"20190914_Szemelyes_fogadassal_tolta_meg_Orban_a_Fidesz_uj_polgarmesterjeloltjeinek_kampanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4c1234e-8cef-4b94-a319-d93f125c307f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ffd1a4-84ff-42fd-b873-9d3e81cfe6da","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Szemelyes_fogadassal_tolta_meg_Orban_a_Fidesz_uj_polgarmesterjeloltjeinek_kampanyat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 10:54","title":"Személyes fogadással tolta meg Orbán a Fidesz új polgármester-jelöltjeinek kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6590ec47-021a-48cf-8c55-33be53a8b56d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már az ötödik generációjánál jár a 29 éve bemutatkozott francia kisautó. ","shortLead":"Már az ötödik generációjánál jár a 29 éve bemutatkozott francia kisautó. ","id":"20190913_Renault_Clio_hazai_arak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6590ec47-021a-48cf-8c55-33be53a8b56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4126c5c-50b9-43de-a7be-4310de877755","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_Renault_Clio_hazai_arak","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:49","title":"3,4 millióról indul itthon az új Renault Clio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Győrben vitt el egy pénztárcát a kórházi tolvaj.","shortLead":"Győrben vitt el egy pénztárcát a kórházi tolvaj.","id":"20190914_Orvosi_maszkkal_az_arcan_lopott_a_szuleszetrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6176af-8fc2-4a0a-889d-a67061c04bf0","keywords":null,"link":"/elet/20190914_Orvosi_maszkkal_az_arcan_lopott_a_szuleszetrol","timestamp":"2019. szeptember. 14. 13:27","title":"Orvosi maszkkal az arcán lopott a szülészetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra felkerült adatok szerint az AnTuTu tesztjén 28 százalékkal teljesítettek jobban az idei iPhone-ok, mint a tavalyi modellek. Egy kérdés azonban felvetődött.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra felkerült adatok szerint az AnTuTu tesztjén 28 százalékkal teljesítettek jobban...","id":"20190913_apple_iphone_11_iphone_11_pro_iphone_11_pro_max_antutu_teszt_benchmark_memoria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc8ba80-40a0-4c8a-9764-c4e94020d2ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_apple_iphone_11_iphone_11_pro_iphone_11_pro_max_antutu_teszt_benchmark_memoria","timestamp":"2019. szeptember. 13. 18:03","title":"Letesztelték: minden eddiginél erősebbek az idei iPhone-ok, már csak egy kérdőjel maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb5f13d-0e68-46aa-89a3-c2bc7f85d08c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezrek zendítenek rá rendszeresen plázákban és utcákon, sőt, meccseken is a hivatalos kínai himnusz helyett. ","shortLead":"Ezrek zendítenek rá rendszeresen plázákban és utcákon, sőt, meccseken is a hivatalos kínai himnusz helyett. ","id":"20190915_Video_Neten_irt_dal_lett_a_hongkongi_tuntetesek_uj_himnusza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eb5f13d-0e68-46aa-89a3-c2bc7f85d08c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003e248d-0142-42d9-be7d-9e3999b6afba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190915_Video_Neten_irt_dal_lett_a_hongkongi_tuntetesek_uj_himnusza","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:28","title":"Videó: Neten írt dal lett a hongkongi tüntetések új himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4591fae4-6a2c-4bb0-9c91-1b92a1aa61d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A zálogház tulajdonosát öt évre ítélte a bíróság, hiába okozott mintegy 30 milliárdos kárt, a kártérítésről pedig valószínűleg a legtöbben lemondanak. ","shortLead":"A zálogház tulajdonosát öt évre ítélte a bíróság, hiába okozott mintegy 30 milliárdos kárt, a kártérítésről pedig...","id":"20190915_Elengedhetik_a_karteritest_a_bankok_a_milliardos_aranyhamisitasi_ugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4591fae4-6a2c-4bb0-9c91-1b92a1aa61d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2f071c-fa81-4251-9f42-58f0d45b3445","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Elengedhetik_a_karteritest_a_bankok_a_milliardos_aranyhamisitasi_ugyben","timestamp":"2019. szeptember. 15. 15:45","title":"Elengedhetik a kártérítést a bankok a milliárdos aranyhamisítási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]