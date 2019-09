Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy befektetőket átverő és egy kisnyugdíjasokat megkárosító férfit tartóztattak le.","shortLead":"Egy befektetőket átverő és egy kisnyugdíjasokat megkárosító férfit tartóztattak le.","id":"20190914_Az_FBI_is_korozte_a_ket_ferfit_akiket_Budapesten_fogtak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b36565f2-bf45-497c-a080-ea916406af60","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Az_FBI_is_korozte_a_ket_ferfit_akiket_Budapesten_fogtak_el","timestamp":"2019. szeptember. 14. 09:58","title":"Az FBI is körözte a két férfit, akiket Budapesten fogtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22b9c22-d526-4e86-a16a-dc8ebb17562e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pályáztatás nélkül szerződtek kibervédelemre.","shortLead":"Pályáztatás nélkül szerződtek kibervédelemre.","id":"20190914_MarkiZay_Politikai_alapon_buntettek_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d22b9c22-d526-4e86-a16a-dc8ebb17562e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511cf79e-df79-4d38-a848-d8d428e28548","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_MarkiZay_Politikai_alapon_buntettek_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatot","timestamp":"2019. szeptember. 14. 21:09","title":"Márki-Zay: Politikai alapon büntették a hódmezővásárhelyi önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148f18d3-1c4d-4baf-921d-c41420a9d001","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az olajár egyelőre nem változott a támadás ellenére sem.","shortLead":"Az olajár egyelőre nem változott a támadás ellenére sem.","id":"20190914_Dronnal_tamadtak_meg_a_vilag_legnagyobb_olajfinomitojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=148f18d3-1c4d-4baf-921d-c41420a9d001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab84dec-1b54-47b6-854b-ac1d11ada764","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_Dronnal_tamadtak_meg_a_vilag_legnagyobb_olajfinomitojat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 13:18","title":"Drónnal támadták meg a világ legnagyobb olajfinomítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc184b3-4d66-44a8-a33b-c5a854ff2bc7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Berlint már elárasztották a régi NDK kismotor által ihletett trendi új elektromos robogók. Körbefotóztuk a régi-új Schwalbét.","shortLead":"Berlint már elárasztották a régi NDK kismotor által ihletett trendi új elektromos robogók. Körbefotóztuk a régi-új...","id":"20190914_feltamadt_a_jo_oreg_simson_meg_pedig_meno_villanymotorkent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fc184b3-4d66-44a8-a33b-c5a854ff2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55a9047-bb15-44cc-99eb-9a6bf880e304","keywords":null,"link":"/cegauto/20190914_feltamadt_a_jo_oreg_simson_meg_pedig_meno_villanymotorkent","timestamp":"2019. szeptember. 14. 06:41","title":"Feltámadt a jó öreg Simson, mégpedig menő villanymotorként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13413330-913d-4aff-a994-50fa18875cca","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vevő és az eladó érdekét is szolgálja az ingatlan adásvételi szerződésének közjegyzői okiratba foglalása, mert az így közvetlenül végrehajthatóvá válik.","shortLead":"A vevő és az eladó érdekét is szolgálja az ingatlan adásvételi szerződésének közjegyzői okiratba foglalása, mert...","id":"20190915_Szakerto_erdemes_kozjegyzoi_okiratba_foglalni_az_ingatlan_adasveteli_szerzodeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13413330-913d-4aff-a994-50fa18875cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66015fce-66ba-4622-b9b9-63f959881f4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Szakerto_erdemes_kozjegyzoi_okiratba_foglalni_az_ingatlan_adasveteli_szerzodeset","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:52","title":"Szakértő: érdemes közjegyzői okiratba foglalni az ingatlan adásvételi szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2104cd3c-e62c-416f-914c-4599f18e3f66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt brit kormányfő most szólalt meg először a népszavazás körüli időkről. ","shortLead":"A volt brit kormányfő most szólalt meg először a népszavazás körüli időkről. ","id":"20190913_David_Cameronnak_nyomorusagos_erzes_volt_lemondani_a_Brexitnepszavazas_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2104cd3c-e62c-416f-914c-4599f18e3f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2715b7-5b25-4a04-8433-f47f23187364","keywords":null,"link":"/vilag/20190913_David_Cameronnak_nyomorusagos_erzes_volt_lemondani_a_Brexitnepszavazas_utan","timestamp":"2019. szeptember. 13. 21:49","title":"David Cameronnak nyomorúságos érzés volt lemondani a Brexit-népszavazás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f34ec5-1f00-4213-9050-ac2521f2a244","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A középosztály és a szegényebbek számára is megfizethető lakásokra van szükség - magyarázták a döntést.","shortLead":"A középosztály és a szegényebbek számára is megfizethető lakásokra van szükség - magyarázták a döntést.","id":"20190914_Vancouverben_leallitottak_azokat_az_epitkezeseket_amelyek_miatt_elszallhatnanak_a_lakberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45f34ec5-1f00-4213-9050-ac2521f2a244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e34c73f-062e-4a78-b7cb-318a1433ce25","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190914_Vancouverben_leallitottak_azokat_az_epitkezeseket_amelyek_miatt_elszallhatnanak_a_lakberek","timestamp":"2019. szeptember. 14. 15:13","title":"Vancouverben nem engedélyezik azokat az építkezéseket, amelyek miatt elszállhatnának a lakbérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482450d2-b361-4a63-b5af-2d8d5775dbf3","c_author":"Szegő János","category":"kultura","description":"Miközben Konrád György a magyar irodalmi család megbecsült tagja, utóbbi években egyenesen pátriárkája volt.","shortLead":"Miközben Konrád György a magyar irodalmi család megbecsült tagja, utóbbi években egyenesen pátriárkája volt.","id":"20190914_Hazateres_napfogyatkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=482450d2-b361-4a63-b5af-2d8d5775dbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f97cde-e586-4099-b45e-57011b545799","keywords":null,"link":"/kultura/20190914_Hazateres_napfogyatkozas","timestamp":"2019. szeptember. 14. 12:15","title":"Hazatérés, napfogyatkozás - Strófák Konrád György halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]