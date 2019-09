Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel egyrészt akár életet is menthet, másrészt összehangolt közúti ellenőrzés kezdődik hétfőn egész Magyarországon – közölte a rendőrség.","shortLead":"Ezzel egyrészt akár életet is menthet, másrészt összehangolt közúti ellenőrzés kezdődik hétfőn egész Magyarországon –...","id":"20190914_Egyebkent_is_felejtse_el_a_mobiljat_vezetes_kozben_de_most_kulonosen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ea4b5-b27c-49b7-b2f8-4ee2cec51624","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Egyebkent_is_felejtse_el_a_mobiljat_vezetes_kozben_de_most_kulonosen","timestamp":"2019. szeptember. 14. 17:30","title":"Egyébként is felejtse el a mobilját vezetés közben, de most különösen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A General Electric (GE) amerikai óriáscég értékesíti az alaptevékenységéhez közvetlenül nem tartozó üzletágakat, hogy a bevételből csökkentse adósságát.","shortLead":"A General Electric (GE) amerikai óriáscég értékesíti az alaptevékenységéhez közvetlenül nem tartozó üzletágakat...","id":"20190915_A_General_Electric_38_milliard_dollar_bevetelt_var_uzletageladasokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751c7a14-b331-4f15-b58b-262e83da191a","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_A_General_Electric_38_milliard_dollar_bevetelt_var_uzletageladasokbol","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:04","title":"A General Electric 38 milliárd dollár bevételt vár üzletágeladásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66605bd0-a046-449a-9942-ef10c4a3ef93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a dél-koreai gyártó harmadik N Line sorozatú, sportosra hangolt modellje.","shortLead":"Megérkezett a dél-koreai gyártó harmadik N Line sorozatú, sportosra hangolt modellje.","id":"20190916_mennyi_mindenre_eleg_lehet_100_loero_apro_kis_meregzsak_a_hyundaitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66605bd0-a046-449a-9942-ef10c4a3ef93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e98937-7cb1-4813-91c5-6529c16b6069","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_mennyi_mindenre_eleg_lehet_100_loero_apro_kis_meregzsak_a_hyundaitol","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:21","title":"Mennyi mindenre elég lehet 100 lóerő: apró méregzsák a Hyundaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b852a912-c624-4e69-9d82-d1b261f81c6f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vádirat szerint a férfi óvatlansága miatt gyulladt ki a melléképület, ahol az ötéves kisfia tűz áldozata lett. ","shortLead":"A vádirat szerint a férfi óvatlansága miatt gyulladt ki a melléképület, ahol az ötéves kisfia tűz áldozata lett. ","id":"20190916_vademeles_tuz_kosd_apa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b852a912-c624-4e69-9d82-d1b261f81c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5c0235-2745-4604-89e0-d07b0b078790","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_vademeles_tuz_kosd_apa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:36","title":"Vádat emeltek a kosdi apa ellen, akinek a gyereke tűz áldozata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f198af-73bf-402c-8cb6-8dcdeaf3a031","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ebolajárvány megfékezésére szánt források hűtlen kezelésével gyanúsítják a Kongói Demokratikus Köztársaság volt egészségügyi miniszterét, akit szombaton őrizetbe is vettek a hatóságok.","shortLead":"Az ebolajárvány megfékezésére szánt források hűtlen kezelésével gyanúsítják a Kongói Demokratikus Köztársaság volt...","id":"20190914_Ebolajarvany_hutlen_kezelessel_gyanusitanak_egy_kongoi_exminisztert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42f198af-73bf-402c-8cb6-8dcdeaf3a031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2622e6-f34d-4087-b35f-a582f65f84f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Ebolajarvany_hutlen_kezelessel_gyanusitanak_egy_kongoi_exminisztert","timestamp":"2019. szeptember. 14. 19:04","title":"Ebolajárvány: hűtlen kezeléssel gyanúsítanak egy kongói exminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb5f13d-0e68-46aa-89a3-c2bc7f85d08c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezrek zendítenek rá rendszeresen plázákban és utcákon, sőt, meccseken is a hivatalos kínai himnusz helyett. ","shortLead":"Ezrek zendítenek rá rendszeresen plázákban és utcákon, sőt, meccseken is a hivatalos kínai himnusz helyett. ","id":"20190915_Video_Neten_irt_dal_lett_a_hongkongi_tuntetesek_uj_himnusza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eb5f13d-0e68-46aa-89a3-c2bc7f85d08c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003e248d-0142-42d9-be7d-9e3999b6afba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190915_Video_Neten_irt_dal_lett_a_hongkongi_tuntetesek_uj_himnusza","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:28","title":"Videó: Neten írt dal lett a hongkongi tüntetések új himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cacbb4-2760-4363-866c-b98cf8f95171","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy-Britanniában valami megváltozott a csokikkal. ","shortLead":"Nagy-Britanniában valami megváltozott a csokikkal. ","id":"20190915_Nagyon_mashogy_neznek_ki_ezek_a_Snickersek_de_miert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27cacbb4-2760-4363-866c-b98cf8f95171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e284fd8-6584-4476-be64-4bc6d7129259","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Nagyon_mashogy_neznek_ki_ezek_a_Snickersek_de_miert","timestamp":"2019. szeptember. 15. 21:05","title":"Nagyon máshogy néznek ki ezek a Snickersek, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190914_Mindenki_visszaelesre_gyanakszik_Egerben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d68bc3-18f1-460e-9ff1-024e2ee2c93d","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Mindenki_visszaelesre_gyanakszik_Egerben","timestamp":"2019. szeptember. 14. 20:43","title":"Mindenki visszaélésre gyanakszik Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]