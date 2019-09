Kövér szerint az ellenzék polgárháborút akar

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ee4ec86-e34d-423f-bca9-9f597ebb8484","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb stuttgarti hibriddel egy feltöltéssel közel 45 kilométert lehet megtenni tisztán elektromosan.","shortLead":"A legújabb stuttgarti hibriddel egy feltöltéssel közel 45 kilométert lehet megtenni tisztán elektromosan.","id":"20190916_ujabb_zold_rendszamos_mercedes_itt_a_plugin_hibrid_glc_300e","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ee4ec86-e34d-423f-bca9-9f597ebb8484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa468794-f07c-4649-aca6-ae0003550b0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_ujabb_zold_rendszamos_mercedes_itt_a_plugin_hibrid_glc_300e","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:21","title":"Újabb zöld rendszámos Mercedes: itt a plugin hibrid GLC 300e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2830412f-16fa-406e-b053-37bfaa01663c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint négyféle mobillal készül a csütörtöki bemutatójára a Huawei. A Mate-széri idei modelljeit fogják bemutatni akkor, ám már most majdnem mindent tudni lehet a telefonokról.","shortLead":"A jelek szerint négyféle mobillal készül a csütörtöki bemutatójára a Huawei. A Mate-széri idei modelljeit fogják...","id":"20190916_huawei_mate_30_pro_specifikacio_porsche_design_mate_30_lite_funkciok_kamera_kiszivargott_kepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2830412f-16fa-406e-b053-37bfaa01663c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3c0ce2-0acb-410b-a9d4-8af1741e203a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_huawei_mate_30_pro_specifikacio_porsche_design_mate_30_lite_funkciok_kamera_kiszivargott_kepek","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:03","title":"Most lényegében minden kiszivárgott a Huawei Mate 30 Próról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b852a912-c624-4e69-9d82-d1b261f81c6f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vádirat szerint a férfi óvatlansága miatt gyulladt ki a melléképület, ahol az ötéves kisfia tűz áldozata lett. ","shortLead":"A vádirat szerint a férfi óvatlansága miatt gyulladt ki a melléképület, ahol az ötéves kisfia tűz áldozata lett. ","id":"20190916_vademeles_tuz_kosd_apa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b852a912-c624-4e69-9d82-d1b261f81c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5c0235-2745-4604-89e0-d07b0b078790","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_vademeles_tuz_kosd_apa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:36","title":"Vádat emeltek a kosdi apa ellen, akinek a gyereke tűz áldozata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az USNK sikerén felbuzdulva rengeteg rapper jelentkezett idén. ","shortLead":"Az USNK sikerén felbuzdulva rengeteg rapper jelentkezett idén. ","id":"20190916_Oktoberben_indul_az_XFaktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc3846c-863a-42c8-9ea6-b9c4cbfec95d","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Oktoberben_indul_az_XFaktor","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:39","title":"Októberben indul az X-Faktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceabe2e-b12b-4119-9056-486ebb2cb9fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Európa keresztény kultúráját feladni akaró liberálisok támadásait Közép-Európában eddig sikeresen elhárították - erről beszélt legalábbis a miniszterelnök.","shortLead":"Az Európa keresztény kultúráját feladni akaró liberálisok támadásait Közép-Európában eddig sikeresen elhárították...","id":"20190914_Orban_magyar_kuldetes_megmutatni_milyen_a_kereszteny_szabadsagra_epitett_elet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ceabe2e-b12b-4119-9056-486ebb2cb9fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef876b17-518a-4f0f-9a57-532dd5fd284c","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Orban_magyar_kuldetes_megmutatni_milyen_a_kereszteny_szabadsagra_epitett_elet","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:01","title":"Orbán: magyar küldetés megmutatni, milyen a keresztény szabadságra épített élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941cbf44-7fae-4909-ae45-ff8c4024c768","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tumbler sokkal több egy egyszerű filmes kelléknél, ez egy valóban működőképes elképesztő jármű.","shortLead":"A Tumbler sokkal több egy egyszerű filmes kelléknél, ez egy valóban működőképes elképesztő jármű.","id":"20190915_eloben_egeszen_felelmetes_batman_autoja_korbefotoztuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=941cbf44-7fae-4909-ae45-ff8c4024c768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd3b7b0-1377-4b4d-8b4d-f1fb630c049e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190915_eloben_egeszen_felelmetes_batman_autoja_korbefotoztuk","timestamp":"2019. szeptember. 15. 06:41","title":"Élőben egészen félelmetes Batman autója, körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","shortLead":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","id":"20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce4369a-67f4-40b5-841a-8e8e8d5562c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:57","title":"Kövér: A politikának támogatnia kell az egyházi oktatás választását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b45e00f-4524-45f4-8410-e113a55cd608","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kínában jelentősen bővült a felhőszolgáltatásokat nyújtó piac, amelynek a bevétele a második negyedévben - éves összevetésben - 58 százalékkal 2,3 milliárd dollárra nőtt.","shortLead":"Kínában jelentősen bővült a felhőszolgáltatásokat nyújtó piac, amelynek a bevétele a második negyedévben - éves...","id":"20190915_Kinaban_tobb_mint_a_ketszeresere_nott_a_felhoszolgaltatasokbol_szarmazo_bevetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b45e00f-4524-45f4-8410-e113a55cd608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b68f5d3-c9f9-4440-8aab-9f8c17d8ce4f","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Kinaban_tobb_mint_a_ketszeresere_nott_a_felhoszolgaltatasokbol_szarmazo_bevetel","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:04","title":"Kínában több, mint a kétszeresére nőtt a felhőszolgáltatásokból származó bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]