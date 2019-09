Politikailag kulcsfontosságú, a mindennapjaink szempontjából talán a parlamenti választásnál is fontosabb – október 13-án polgármestereket, helyi képviselőket választ Magyarország. Kövesse a hvg.hu-val a kampány eseményeit, idézzen fel régi ígéreteket és vesse össze az újakkal, figyelje velünk a legizgalmasabb csatákat – beleértve Budapest ellenzéki ostromát és a hatalom védekezését.

Nagykállóban jelentkezett be képviselőnek Orosz Mihály Zoltán. Érpatak egykori polgármestere az után költözött át a szomszéd kisvárosba, hogy tavaly elvesztette a testület önfeloszlatása miatt kiírt időközi választást – írtuk meg a múlt héten.

Orosz a polgármesteri posztra kezdett aláírásokat gyűjteni, de az ajánlóíveket visszaadta, hogy mégis Érpatakon induljon. Az ottani jelölését azonban már nem fogadták el, mert Nagykállóban lett érvényes ajánlása képviselő-jelöltségre. Hogy ez valóban így volt-e, arról Orosz nem mondott semmit.

A Mérce mindenesetre most azt írja, hogy Nagykállóban vasárnap délután tüntettek roma jogvédő csoportok, amiért a volt polgármester most náluk lenne képviselő. A demonstráción több tucat helyi jelent meg. A tüntetést Balogh Zsanett roma aktivista és egy helyi roma női egyesület, a Somnakuno Drom szervezte, hozzájuk csatlakozott a Nagykállói Cigányok Érdekvédelmi Szervezete (NARÉSZ) is. Ez a szervezet szintén indul a választáson, nemzetiségi önkormányzat képviselői helyeket szereznének.

Hivatalos közleményük szerint a tüntetés célja „a diszkrimináció elleni fellépés, illetve a saját érdekeik védelme. Mindennek többek között azért érezték szükségét, mert a volt érpataki polgármester Nagykállóban folytatja tevékenységét, itt kíván képviselő lenni, és félő, hogy az érpataki modell megvalósítását is folytatná.”