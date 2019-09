Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"591bb565-ee6c-4745-aee3-a09c680767eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Heves esőzésekkel és erős széllökésekkel kísért, Humberto névre keresztelt trópusi vihar csapott le helyi idő szerint szombaton a Dorian hurrikán által két hete letarolt a Bahamákra.","shortLead":"Heves esőzésekkel és erős széllökésekkel kísért, Humberto névre keresztelt trópusi vihar csapott le helyi idő szerint...","id":"20190915_Ujabb_vihar_csap_le_a_Dorian_hurrikan_altal_ket_hete_letarolt_Bahamakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=591bb565-ee6c-4745-aee3-a09c680767eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c662340f-2c83-4279-82b0-ef8b7d715883","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Ujabb_vihar_csap_le_a_Dorian_hurrikan_altal_ket_hete_letarolt_Bahamakra","timestamp":"2019. szeptember. 15. 08:18","title":"Újabb vihar csap le a Dorian hurrikán által két hete letarolt Bahamákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da8b26c9-3737-437f-be08-aed00b85e25d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"További dokumentumok és matematikai modellek is megerősítik, hogy valóban élhetett 122 évig és 164 napig Jeanne Calment, a több mint két évtizede elhunyt francia asszony, akit a világ eddig ismert leghosszabb életű embereként tartanak nyilván - állítja egy hétfőn publikált nagyszabású kutatás.","shortLead":"További dokumentumok és matematikai modellek is megerősítik, hogy valóban élhetett 122 évig és 164 napig Jeanne...","id":"20190916_122_evig_elo_asszony_jeanne_calment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da8b26c9-3737-437f-be08-aed00b85e25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1a7e18-984e-4892-8e1b-b1637e996473","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_122_evig_elo_asszony_jeanne_calment","timestamp":"2019. szeptember. 16. 20:03","title":"A tudósok szerint sem lehetetlen 122 évig élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dccce8-5208-46fa-88fe-ae702ff33e71","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Folyton fáradt? Nincs kedve felkelni reggelente? A munka sem megy úgy, ahogy régen? Nem alszik jól és semmiben nem leli örömét? Sokszor fáj a feje? Könnyen lehet, hogy ideje komolyabban vennie a tartós stressz okozta tüneteket, mert a kiégés nem múlik el magától, sőt a helyzet egyre súlyosabb lehet. ","shortLead":"Folyton fáradt? Nincs kedve felkelni reggelente? A munka sem megy úgy, ahogy régen? Nem alszik jól és semmiben nem leli...","id":"sedacurforte_20190424_kieges_stressz_10_jel_amibol_most_kideritheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5dccce8-5208-46fa-88fe-ae702ff33e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b38e586-6f10-4bc1-a7bd-6fcb48c0d106","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190424_kieges_stressz_10_jel_amibol_most_kideritheti","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:30","title":"Ez nem divatbetegség: figyeljen magára, és vegye észre a jeleket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"2f420051-1fe6-449a-b72c-7a1149986a44","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"a3466262-033a-42e3-896b-cd33c6725fef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael kedden sorsdöntő választásokra készül, amelyek eldöntik Benjámin Netanjahu miniszterelnök újabb kormányalakítási esélyeit.","shortLead":"Izrael kedden sorsdöntő választásokra készül, amelyek eldöntik Benjámin Netanjahu miniszterelnök újabb kormányalakítási...","id":"20190915_Izrael_sorsdonto_valasztasokra_keszul_fejfej_mellett_a_ket_fo_ero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3466262-033a-42e3-896b-cd33c6725fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d0d37c-5198-4d59-adb3-46ec7ce8be3d","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Izrael_sorsdonto_valasztasokra_keszul_fejfej_mellett_a_ket_fo_ero","timestamp":"2019. szeptember. 15. 15:51","title":"Izrael sorsdöntő választásokra készül, fej-fej mellett a két fő erő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a990705c-8557-43f5-b15d-1681e4c00aca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még csak nem is szilárd burkolatú a Nagylengyel és Milejszeg között épült átkötő út a fényképek tanúsága szerint. ","shortLead":"Még csak nem is szilárd burkolatú a Nagylengyel és Milejszeg között épült átkötő út a fényképek tanúsága szerint. ","id":"20190915_Tobb_mint_33_millio_forintbol_keszult_el_egy_masfel_kilometeres_poros_ut_Zalaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a990705c-8557-43f5-b15d-1681e4c00aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2600c2-e89b-4ea4-b40f-416628ae4bb3","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Tobb_mint_33_millio_forintbol_keszult_el_egy_masfel_kilometeres_poros_ut_Zalaban","timestamp":"2019. szeptember. 15. 10:18","title":"Több mint 33 millió forintból készült el egy másfél kilométeres poros út Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0c2634-6a0b-4e5d-a032-18d42e96d78a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a most a magyar fővárosba érkezett Chironból garantáltan csak ez az egyetlen példány létezik. Ami ráadásul nem benzinnel, hanem árammal működik.","shortLead":"Ebből a most a magyar fővárosba érkezett Chironból garantáltan csak ez az egyetlen példány létezik. Ami ráadásul nem...","id":"20190916_matol_budapesten_a_legobol_keszitett_11_meretaranyu_mukodokepes_bugatti_chiron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e0c2634-6a0b-4e5d-a032-18d42e96d78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda57196-7910-48ee-b0eb-40dc18461350","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_matol_budapesten_a_legobol_keszitett_11_meretaranyu_mukodokepes_bugatti_chiron","timestamp":"2019. szeptember. 16. 06:41","title":"Mától Budapesten a Legóból készített 1:1 méretarányú, működőképes Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc6720b-40a9-492d-bbac-f5f9530754e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy melléképület bontásakor találtak rá a munkások. ","shortLead":"Egy melléképület bontásakor találtak rá a munkások. ","id":"20190916_mumifikalodott_holttest_kaposvar_fogado_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bc6720b-40a9-492d-bbac-f5f9530754e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20a2746-3bc9-46fc-8f4d-fce6e42719dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_mumifikalodott_holttest_kaposvar_fogado_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 16. 16:58","title":"Mumifikálódott holttestet találtak egy kaposvári fogadóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0166d63f-9b00-4636-8455-159b7dc8409c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Robbanás és tűz miatt tucatnyi tűzoltót rendeltek hétfőn abba a titkos szibériai intézménybe, ahol vírusokkal kapcsolatos kísérleteket folytatnak orosz tudósok.","shortLead":"Robbanás és tűz miatt tucatnyi tűzoltót rendeltek hétfőn abba a titkos szibériai intézménybe, ahol vírusokkal...","id":"20190916_robbanas_oroszorszag_viruslabor_ebola_hiv_minta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0166d63f-9b00-4636-8455-159b7dc8409c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579a153d-8945-41b8-a299-6a06613a04d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_robbanas_oroszorszag_viruslabor_ebola_hiv_minta","timestamp":"2019. szeptember. 16. 21:58","title":"Robbanás volt Oroszország legnagyobb víruslaborjában, ahol az ebola és a lépfene mintáit is tárolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]