[{"available":true,"c_guid":"0166d63f-9b00-4636-8455-159b7dc8409c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Robbanás és tűz miatt tucatnyi tűzoltót rendeltek hétfőn abba a titkos szibériai intézménybe, ahol vírusokkal kapcsolatos kísérleteket folytatnak orosz tudósok.","shortLead":"Robbanás és tűz miatt tucatnyi tűzoltót rendeltek hétfőn abba a titkos szibériai intézménybe, ahol vírusokkal...","id":"20190916_robbanas_oroszorszag_viruslabor_ebola_hiv_minta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0166d63f-9b00-4636-8455-159b7dc8409c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579a153d-8945-41b8-a299-6a06613a04d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_robbanas_oroszorszag_viruslabor_ebola_hiv_minta","timestamp":"2019. szeptember. 16. 21:58","title":"Robbanás volt Oroszország legnagyobb víruslaborjában, ahol az ebola és a lépfene mintáit is tárolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0c2634-6a0b-4e5d-a032-18d42e96d78a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a most a magyar fővárosba érkezett Chironból garantáltan csak ez az egyetlen példány létezik. Ami ráadásul nem...","id":"20190916_matol_budapesten_a_legobol_keszitett_11_meretaranyu_mukodokepes_bugatti_chiron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e0c2634-6a0b-4e5d-a032-18d42e96d78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda57196-7910-48ee-b0eb-40dc18461350","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_matol_budapesten_a_legobol_keszitett_11_meretaranyu_mukodokepes_bugatti_chiron","timestamp":"2019. szeptember. 16. 06:41","title":"Mától Budapesten a Legóból készített 1:1 méretarányú, működőképes Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd638eb3-91e2-4066-b8ff-17f255128100","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi fellebbezett a döntés ellen, így az még nem végleges.","shortLead":"A férfi fellebbezett a döntés ellen, így az még nem végleges.","id":"20190917_izraeli_csalo_ideiglenes_kiadatas_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd638eb3-91e2-4066-b8ff-17f255128100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2011f026-a221-4886-8d5b-92fc9ae14f11","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_izraeli_csalo_ideiglenes_kiadatas_egyesult_allamok","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:08","title":"Elrendelték az izraeli csaló ideiglenes kiadatását az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 74 éves énekes betegségét egy általános szűrővizsgálat során szúrták ki. A rákról nyilvánosság előtt most először...","id":"20190916_Rod_Stewart_eloszor_beszelt_a_prosztatarakjarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79be02db-1e79-445e-8a7c-fab15dfdb78c","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Rod_Stewart_eloszor_beszelt_a_prosztatarakjarol","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:55","title":"Rod Stewart először beszélt a prosztatarákjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df14965d-d1d4-41b0-945d-81cbb5dbca9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokáig csak az ügynökség emberei láthatták ezt a felvételt, ami most már bárki számára könnyen hozzáférhető.","shortLead":"Sokáig csak az ügynökség emberei láthatták ezt a felvételt, ami most már bárki számára könnyen hozzáférhető.","id":"20190917_belso_hasznalatra_szant_ciavideo_az_autos_kovetesrol_es_megfigyelesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df14965d-d1d4-41b0-945d-81cbb5dbca9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b419ba03-fe4a-4fd4-ae99-3e4f798cc57c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_belso_hasznalatra_szant_ciavideo_az_autos_kovetesrol_es_megfigyelesrol","timestamp":"2019. szeptember. 17. 07:59","title":"Belső használatra szánt CIA-videó az autós követésről és megfigyelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"\"Mi haszna az államnak a hajléktalanokból? Annyian vannak, hogy már mindenhol találkozni velük Budapest szerte, és most...","id":"20190916_A_torveny_erejevel_rabolnak__nem_hallgattak_meg_a_Hos_utcai_lakokat_elmondtak_hat_mindenkinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c509ac-c055-47a1-8b87-4b29154904a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_A_torveny_erejevel_rabolnak__nem_hallgattak_meg_a_Hos_utcai_lakokat_elmondtak_hat_mindenkinek","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:20","title":"Hős utcai lakáspolitika: „A törvény erejével rabolnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, nem múlhat el mostanában egy hét sem új történelmi mélypont nélkül.","shortLead":"Úgy tűnik, nem múlhat el mostanában egy hét sem új történelmi mélypont nélkül.","id":"20190917_Nincs_megallas_ma_is_tortenelmi_melypontra_sullyedt_a_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d432cd-0fcc-4786-ac43-5924c16a8760","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_Nincs_megallas_ma_is_tortenelmi_melypontra_sullyedt_a_forint","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:26","title":"Nincs megállás: történelmi mélypontra süllyedt a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e815087-9ed1-44e7-b5f7-f03f1e0cb733","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A katolikusok mellett a reformátusoknak is komoly összeget ajánlottak fel az adózók.","shortLead":"A katolikusok mellett a reformátusoknak is komoly összeget ajánlottak fel az adózók.","id":"20190917_katolikus_egyhaz_1_szazalekos_heim_pal_civil_szervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e815087-9ed1-44e7-b5f7-f03f1e0cb733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d3d1ab-364d-4977-9b08-1724e2202ddd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_katolikus_egyhaz_1_szazalekos_heim_pal_civil_szervezet","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:14","title":"A katolikus egyház 3,2 milliárdhoz jut az 1 százalékos felajánlásokból, a Heim Pál Alapítvány 165 millióhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]