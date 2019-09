Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5decd76-6079-4096-91b7-449d2973114e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Nem véletlenül tartunk munkakörünk vagy munkahelyünk megszűnésétől, főleg, ha érettebb korban ér minket egy ilyen életesemény. Szakemberek szerint viszont, ha nagyon lassan is, de észrevehető egyfajta pozitív változás a középkorúak munkaerőpiacán, ami új reményt adhat ennek a generációnak. Sőt, azt rebesgetik, nemsokára ki lehet jelenteni, hogy a régi ötvenes munkaerők az új negyvenesek.","shortLead":"Nem véletlenül tartunk munkakörünk vagy munkahelyünk megszűnésétől, főleg, ha érettebb korban ér minket egy ilyen...","id":"remifeminplus_20190918_50_feletti_nok_munkakereses_otvenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5decd76-6079-4096-91b7-449d2973114e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6660a72d-93b0-4b13-a2e8-b3084fee3da9","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20190918_50_feletti_nok_munkakereses_otvenes","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:30","title":"Ötvenes nő vagyok, munkát akarok – egyáltalán nem lehetetlen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"cd42846e-a5c8-4d98-bff2-b679f367dab4","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tiborcz István beszáll a borkereskedelembe, és a vendéglátásban is kamatoztathatja kapcsolatait a HVG hetilap forrásai szerint. Ebben az Origo.hu kormányközelbe juttatásával már bizonyított Száraz István lehet a segítségére.","shortLead":"Tiborcz István beszáll a borkereskedelembe, és a vendéglátásban is kamatoztathatja kapcsolatait a HVG hetilap forrásai...","id":"20190918_Orban_veje_a_vendeglatas_es_a_borok_korul_surgolodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48703a87-cc6f-4dc1-a779-125027e2bfb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Orban_veje_a_vendeglatas_es_a_borok_korul_surgolodik","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:29","title":"Tiborcz István már egy étterem és egy bornagyker körül sürgölődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd495c5-b8fb-49ec-8014-3e71b554751f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra dőltek be a magyar internetezők annak a régi/új álhírnek, ami néhány papír kitöltése után minden magyarnak lényegében alanyi jogon járó, lakásra költhető állami támogatást ígér. A bejegyzés valótlan, aki megosztja, hazugságot terjeszt.","shortLead":"Sorra dőltek be a magyar internetezők annak a régi/új álhírnek, ami néhány papír kitöltése után minden magyarnak...","id":"20190917_lakasfelujitas_2_5_millio_forint_allami_tamogatas_kamuhir_alhir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd495c5-b8fb-49ec-8014-3e71b554751f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab7cb6f-01d1-431a-85d0-c11afe9b7925","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_lakasfelujitas_2_5_millio_forint_allami_tamogatas_kamuhir_alhir","timestamp":"2019. szeptember. 17. 08:03","title":"Ma lenne az alanyi jogon mindenkinek járó 2,5 millió forint napja – ha nem lenne óriási kamu a hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, nem múlhat el mostanában egy hét sem új történelmi mélypont nélkül.","shortLead":"Úgy tűnik, nem múlhat el mostanában egy hét sem új történelmi mélypont nélkül.","id":"20190917_Nincs_megallas_ma_is_tortenelmi_melypontra_sullyedt_a_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d432cd-0fcc-4786-ac43-5924c16a8760","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_Nincs_megallas_ma_is_tortenelmi_melypontra_sullyedt_a_forint","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:26","title":"Nincs megállás: történelmi mélypontra süllyedt a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cedadc-7d12-4d75-a6ee-d15195c63cf4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Osztályzatot kaphatnak a magatartásukra a kínaiak, ha a pekingi kormány bevezeti a társadalmi pontrendszert, amit egyelőre többi helyi közösségben próbálnak ki. A jó magaviseletért kedvezményeket, a rezsim által kifogásoltért hátrányt szenved az állampolgár, akinek megfigyelésére a legkorszerűbb technológiát is bevethetik.","shortLead":"Osztályzatot kaphatnak a magatartásukra a kínaiak, ha a pekingi kormány bevezeti a társadalmi pontrendszert, amit...","id":"20190918_A_nagy_kinai_osztalynaplo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19cedadc-7d12-4d75-a6ee-d15195c63cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ee13e9-b114-4c05-bd37-d231774a3885","keywords":null,"link":"/360/20190918_A_nagy_kinai_osztalynaplo","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:40","title":"200 millió kamera figyeli, milyen jegyeket írjanak be a nagy kínai osztálynaplóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a8a03b-cb3b-4993-ae6d-710543052182","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Robert O'Brient nevezte ki Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadójának, ő eddig a negyedik ezen a poszton mióta az amerikai elnök hivatalba lépett.","shortLead":"Robert O'Brient nevezte ki Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadójának, ő eddig a negyedik ezen a poszton mióta...","id":"20190918_Trump_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a8a03b-cb3b-4993-ae6d-710543052182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a36d130-7a7f-4fbe-b652-730cb247d795","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_Trump_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:09","title":"Trump kinevezte az új nemzetbiztonsági tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Környezetvédelmi megfontolásból megszünteti a műanyag, PET-palackos vizek és üdítők beszerzését a Pécsi Tudományegyetem.","shortLead":"Környezetvédelmi megfontolásból megszünteti a műanyag, PET-palackos vizek és üdítők beszerzését a Pécsi Tudományegyetem.","id":"20190917_pte_pet_palackok_pecsi_tudomanyegyetem_muanyag_zold_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39d7c95-7f71-4489-8fa2-9b76585af60b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_pte_pet_palackok_pecsi_tudomanyegyetem_muanyag_zold_egyetem","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:03","title":"Likvidálja a PET-et a PTE: nem vesz többé műanyag palackos vizet a pécsi egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7815c0d-63d5-4ac6-8e3f-3f45d2c3eca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sok esély van rá, de az amerikai légierő mégis figyelmeztetést adott ki egy lehetséges ütközés miatt: két műhold csapódhat egymásba, de nem csak ez a gond.","shortLead":"Nem sok esély van rá, de az amerikai légierő mégis figyelmeztetést adott ki egy lehetséges ütközés miatt: két műhold...","id":"20190918_genesis_2_muhold_szatellit_urszemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7815c0d-63d5-4ac6-8e3f-3f45d2c3eca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a17c80-9779-46ba-a048-8a4bc1fa9376","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_genesis_2_muhold_szatellit_urszemet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:33","title":"Összeütközhet két műhold, és ha megtörténik, abból csak nagyobb baj lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]