[{"available":true,"c_guid":"58f93101-e26a-428a-9cb9-4d82aca55778","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Time Out magazin összegyűjtötte a világ 50 legjobb városi negyedét. Azokat a környékeket, ahol pezsgő kulturális élet van, izgalmas a gasztronómiai kínálat, és nincsenek még \"elturistásodva\", tehát a külföldi is helyiként érezheti itt magát. A 41. helyre került fel a Bartók Béla út – na de mit tud a budai környék nyújtani a magazin szerint?","shortLead":"A Time Out magazin összegyűjtötte a világ 50 legjobb városi negyedét. Azokat a környékeket, ahol pezsgő kulturális élet...","id":"20190918_A_budapesti_Bartok_Bela_ut_is_rajta_van_a_vilag_legmenobb_negyedeinek_listajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f93101-e26a-428a-9cb9-4d82aca55778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3190b2-b05a-4d63-8043-16fb7c89254a","keywords":null,"link":"/elet/20190918_A_budapesti_Bartok_Bela_ut_is_rajta_van_a_vilag_legmenobb_negyedeinek_listajan","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:17","title":"A budapesti Bartók Béla út is rajta van a világ legmenőbb negyedeinek listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64938bf-5806-47ce-a0a4-5a12887a8958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit megszaladt a sportkocsi.","shortLead":"Kicsit megszaladt a sportkocsi.","id":"20190917_216tal_szaguldott_egy_magyar_sofor_egy_McLarennel_amikor_bemertek_Dubrovniknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64938bf-5806-47ce-a0a4-5a12887a8958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1918f82b-a8a9-4b2c-adab-19dbb24bc7bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_216tal_szaguldott_egy_magyar_sofor_egy_McLarennel_amikor_bemertek_Dubrovniknal","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:24","title":"216-tal száguldott egy magyar sofőr egy McLarennel, amikor bemérték Dubrovniknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh és szlovák piacon tarol a VW-konszern, és az értékesített autók fele dízel, addig nálunk már csak egyharmad az arányuk, és a gyártókat tekintve is sokkal színesebb az összkép. ","shortLead":"A cseh és szlovák piacon tarol a VW-konszern, és az értékesített autók fele dízel, addig nálunk már csak egyharmad...","id":"20190916_Miben_mas_egy_magyar_hasznalt_auto_mint_egy_cseh_lengyel_szlovak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb302529-315f-4fed-a4df-378f3df8a2a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Miben_mas_egy_magyar_hasznalt_auto_mint_egy_cseh_lengyel_szlovak","timestamp":"2019. szeptember. 17. 09:21","title":"Miben más egy magyarországi használt autó, mint egy cseh, lengyel vagy szlovák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú döntése jogerős, az ukrán férfi november végéig nem szabadul.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú döntése jogerős, az ukrán férfi november végéig nem szabadul.","id":"20190918_hableany_baleset_viking_sigyn_ukran_hajoskapitany_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e977de15-1533-4815-a17b-c6351b399512","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_hableany_baleset_viking_sigyn_ukran_hajoskapitany_letartoztatas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:30","title":"Újabb három hónapig rács mögött marad a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ae2523-8a50-4dce-8256-66df0a5da22c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Báró Wenckheim hazatér felkerült a hosszabb, tízes listára került fel.","shortLead":"A Báró Wenckheim hazatér felkerült a hosszabb, tízes listára került fel.","id":"20190917_krasznahorkai_laszlo_amerikai_nemzeti_konyvdij_jeloles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12ae2523-8a50-4dce-8256-66df0a5da22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821287b1-28cd-431b-847d-2467dfa82a8c","keywords":null,"link":"/kultura/20190917_krasznahorkai_laszlo_amerikai_nemzeti_konyvdij_jeloles","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:51","title":"Krasznahorkai regényét is jelölték az amerikai Nemzeti Könyvdíjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df270be-53ce-4f4f-9e2d-21900aa1a164","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"300 millió forintos alapár semmiképpen nem nevezhető átlagosnak. Igaz a jármű sem az. ","shortLead":"300 millió forintos alapár semmiképpen nem nevezhető átlagosnak. Igaz a jármű sem az. ","id":"20190916_Orult_araval_is_kitunik_ez_a_Feherorosz_kozuti_Batmobile","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7df270be-53ce-4f4f-9e2d-21900aa1a164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965422a4-42e7-4dbd-bb66-e96055e5c41b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Orult_araval_is_kitunik_ez_a_Feherorosz_kozuti_Batmobile","timestamp":"2019. szeptember. 17. 04:34","title":"Őrült árával is kitűnik ez a fehérorosz közúti Batmobile","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35175af-dab0-4b0c-910e-af1b1d8978d5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány Budapest-államtitkára új követelményekkel állt elő, ezért át kell dolgozni a Dél-Budát Dél-Pesttel összekötő út már elkészült terveit. A munka így alaposan megdrágult.","shortLead":"A kormány Budapest-államtitkára új követelményekkel állt elő, ezért át kell dolgozni a Dél-Budát Dél-Pesttel összekötő...","id":"20190917_budapest_duna_galvani_hid_utepites_tervezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f35175af-dab0-4b0c-910e-af1b1d8978d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6ab91b-6bfb-4e5a-bed4-3553e244112e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_budapest_duna_galvani_hid_utepites_tervezes","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:25","title":"Drágult pár százmillióval az új budapesti Duna-hidakon átvezető út tervezése ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem elegendő két, feltételezéseken alapuló cikk a választási jogsértés megállapításához a Fővárosi Választási Bizottság szerint.","shortLead":"Nem elegendő két, feltételezéseken alapuló cikk a választási jogsértés megállapításához a Fővárosi Választási Bizottság...","id":"20190917_piko_andras_fovarosi_valasztasi_bizottsag_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20245e25-6694-484e-8635-65d3e064195d","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_piko_andras_fovarosi_valasztasi_bizottsag_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 17. 13:15","title":"Pikóéknak adott igazat a Fővárosi Választási Bizottság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]