[{"available":true,"c_guid":"7f539a23-ffba-4b60-b41d-873dfe41373d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki gondolta volna pár éve, hogy egy elektromos autóból veszik majd a legtöbbet?","shortLead":"Ki gondolta volna pár éve, hogy egy elektromos autóból veszik majd a legtöbbet?","id":"20190918_Hollandiaban_a_Tesla_Model_3_a_legnagyobb_peldanyszamban_eladott_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f539a23-ffba-4b60-b41d-873dfe41373d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af088f8a-06dd-4e64-80bd-ca0fa6a6a3ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190918_Hollandiaban_a_Tesla_Model_3_a_legnagyobb_peldanyszamban_eladott_auto","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:26","title":"Nem egy VW, nem egy Ford, a hollandoknál már a Tesla Model 3 vezeti a piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfa44d6-ee96-4851-8c7f-71877e4725e8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nyugat-európai kereslet felviheti az árakat.","shortLead":"A nyugat-európai kereslet felviheti az árakat.","id":"20190918_Dragulhat_a_magyar_kukorica","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebfa44d6-ee96-4851-8c7f-71877e4725e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6f7c07-3d07-42ca-97cc-3664bcb58614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Dragulhat_a_magyar_kukorica","timestamp":"2019. szeptember. 18. 05:13","title":"Drágulhat a magyar kukorica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A pár évvel ezelőtti hiány után túlkínálat van a kávépiacon: a tőzsdén 13 éves mélypontra süllyedt a termény jegyzése. Ez a termelőket sújtja igazán, akik közül sokan Dél-Amerikából az Egyesült Államokba menekülnek. A fogyasztók ezzel egy időben áremelkedést tapasztalnak. ","shortLead":"A pár évvel ezelőtti hiány után túlkínálat van a kávépiacon: a tőzsdén 13 éves mélypontra süllyedt a termény jegyzése...","id":"20190918_Tulkinalat_a_kavepiacon_megis_dragulast_tapasztalnak_a_fogyasztok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1f69b5-ea57-413c-b744-bbd88d443124","keywords":null,"link":"/360/20190918_Tulkinalat_a_kavepiacon_megis_dragulast_tapasztalnak_a_fogyasztok","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:00","title":"Hiába isszuk drágán a kávét, a termelők olyan keveset keresnek, hogy inkább menekülnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b8dabf-aa11-498c-9506-273df39f1dea","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A korábbi botrányoknak sem volt elegendő elrettentő erejük ahhoz, hogy a pesti Belváros fideszes önkormányzata ne megint ugyanannak a körnek adjon el értékes ingatlanokat.","shortLead":"A korábbi botrányoknak sem volt elegendő elrettentő erejük ahhoz, hogy a pesti Belváros fideszes önkormányzata ne...","id":"20190918_Belvaros_ertekes_ingatlanok_a_korabbi_botranyhosoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11b8dabf-aa11-498c-9506-273df39f1dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e01bf20-65f8-41ae-abed-b199f1ed64f9","keywords":null,"link":"/360/20190918_Belvaros_ertekes_ingatlanok_a_korabbi_botranyhosoknek","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:10","title":"Belváros: értékes ingatlanok a korábbi botrányhősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön nem csak új telefonjaival áll majd elő a Huawei, hoz néhány kiegészítőt is. Kiszivárgott, miket.","shortLead":"Csütörtökön nem csak új telefonjaival áll majd elő a Huawei, hoz néhány kiegészítőt is. Kiszivárgott, miket.","id":"20190918_huawei_bemutato_okostelefon_okosora_televizio_okoskarkoto_fitneszkarkoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96973e0c-942c-4167-9a49-5ab787e9f58d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_huawei_bemutato_okostelefon_okosora_televizio_okoskarkoto_fitneszkarkoto","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:03","title":"Kiszivárgott: egy tévét is bemutathat holnap a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Többet nyaraltak a magyarok, a késések mutatják a rendszerszintű munkaerőhiányt a MÁV-nál, szerdai BL-eredmények. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Többet nyaraltak a magyarok, a késések mutatják a rendszerszintű munkaerőhiányt a MÁV-nál, szerdai BL-eredmények...","id":"20190919_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d969cef-e231-44ca-83ea-21f2fcd7c7af","keywords":null,"link":"/360/20190919_Radar360","timestamp":"2019. szeptember. 19. 08:00","title":"Radar 360: A nap, amikor az USA Iránt nevezte meg a szaúdi támadás elkövetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c26a3e6-58c7-4a00-98a1-399ca9f4af00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így értesült a Közlekedő Tömeg Egyesület.","shortLead":"Így értesült a Közlekedő Tömeg Egyesület.","id":"20190918_mav_elovarosi_vonat_mozdonyvezeto_munkaerohiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c26a3e6-58c7-4a00-98a1-399ca9f4af00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b5ceb1-56a6-4e51-9af5-5f837c22ee27","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_mav_elovarosi_vonat_mozdonyvezeto_munkaerohiany","timestamp":"2019. szeptember. 18. 21:30","title":"Nem volt mozdonyvezető, ezért nem indult el több vonat kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262d0def-4c92-4454-8ca7-429573251887","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ifjúsági kereszténydemokratáknak ugyanazon a helyszínen kell penitenciát tartaniuk, ahol hazugságokat állítottak a civil szervezetekről.","shortLead":"Az ifjúsági kereszténydemokratáknak ugyanazon a helyszínen kell penitenciát tartaniuk, ahol hazugságokat állítottak...","id":"20190919_Civil_szervezet_jo_hirnevet_sertette_meg_a_Fidesz_az_ifju_keresztenydemokratak_es_a_kozmedia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=262d0def-4c92-4454-8ca7-429573251887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23e6eed-02bc-45fa-bb18-d0c69aa0adea","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Civil_szervezet_jo_hirnevet_sertette_meg_a_Fidesz_az_ifju_keresztenydemokratak_es_a_kozmedia","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:05","title":"A bíróság visszarendelte a rágalmazás helyszínére az ifjúsági kereszténydemokratákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]