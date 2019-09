Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A belügyminiszterhez hasonlóan korábbi beosztottja, Tasnádi László is az őrző-védő-bizniszben szerzett jól fialó érdekeltségeket. A háromszereplős piacon az állami tenderek jól fialnak. ","shortLead":"A belügyminiszterhez hasonlóan korábbi beosztottja, Tasnádi László is az őrző-védő-bizniszben szerzett jól fialó...","id":"20190918_Mar_Pinter_Sandor_bizalmasa_is_milliardos_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d94fa2e-1d14-418e-9aba-83bb851acbde","keywords":null,"link":"/360/20190918_Mar_Pinter_Sandor_bizalmasa_is_milliardos_lehet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:50","title":"Már Pintér Sándor bizalmasa is milliárdos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f93101-e26a-428a-9cb9-4d82aca55778","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Time Out magazin összegyűjtötte a világ 50 legjobb városi negyedét. Azokat a környékeket, ahol pezsgő kulturális élet van, izgalmas a gasztronómiai kínálat, és nincsenek még \"elturistásodva\", tehát a külföldi is helyiként érezheti itt magát. A 41. helyre került fel a Bartók Béla út – na de mit tud a budai környék nyújtani a magazin szerint?","shortLead":"A Time Out magazin összegyűjtötte a világ 50 legjobb városi negyedét. Azokat a környékeket, ahol pezsgő kulturális élet...","id":"20190918_A_budapesti_Bartok_Bela_ut_is_rajta_van_a_vilag_legmenobb_negyedeinek_listajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f93101-e26a-428a-9cb9-4d82aca55778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3190b2-b05a-4d63-8043-16fb7c89254a","keywords":null,"link":"/elet/20190918_A_budapesti_Bartok_Bela_ut_is_rajta_van_a_vilag_legmenobb_negyedeinek_listajan","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:17","title":"A budapesti Bartók Béla út is rajta van a világ legmenőbb negyedeinek listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keszthelyen szólta el magát a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","shortLead":"Keszthelyen szólta el magát a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","id":"20190918_Gulyas_Gergely_abban_bizik_hogy_legkozelebb_mar_nem_is_all_ki_senki_a_fideszes_jeloltek_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574b90e4-1e26-456e-899d-9791a0b1c220","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Gulyas_Gergely_abban_bizik_hogy_legkozelebb_mar_nem_is_all_ki_senki_a_fideszes_jeloltek_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:28","title":"Gulyás Gergely abban bízik, hogy legközelebb már nem is áll ki senki a fideszes jelölt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszerváltás kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója elmondta, szerinte mihez lehet kezdeni a kormány adta rezsiutalványokkal.","shortLead":"A rendszerváltás kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója elmondta, szerinte mihez lehet kezdeni a kormány adta...","id":"20190919_Koszeg_Ferenc_a_rezsiutalvanyrol_Csuszopenzt_elfogadni_viszolyogtato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c567075b-926d-480a-919e-2fe8e9520852","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Koszeg_Ferenc_a_rezsiutalvanyrol_Csuszopenzt_elfogadni_viszolyogtato","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:42","title":"Kőszeg Ferenc a rezsiutalványról: Csúszópénzt elfogadni viszolyogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pisztoly meg volt töltve.","shortLead":"A pisztoly meg volt töltve.","id":"20190919_Fegyvert_es_eles_loszereket_talaltak_egy_nemet_autoban_Roszken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c6a17c-58cd-41c5-88e0-211e98ada522","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Fegyvert_es_eles_loszereket_talaltak_egy_nemet_autoban_Roszken","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:37","title":"Fegyvert és éles lőszereket találtak egy német autóban Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0a572b-7b73-4c51-938c-76d1c94dfa33","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ki indította és miért a váratlan légicsapást? Egyelőre e kérdés körül keringenek a politikusok és elemzők, de az igazi tét az, hogy kirobbanthat-e háborút vagy elindíthat-e drasztikus olajáremelkedést és ezzel egy komoly gazdasági átrendeződést a lezajlott súlyos incidens.","shortLead":"Ki indította és miért a váratlan légicsapást? Egyelőre e kérdés körül keringenek a politikusok és elemzők, de az igazi...","id":"201938_dronok_harca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d0a572b-7b73-4c51-938c-76d1c94dfa33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf77583-938a-4508-b822-0b9b52965b96","keywords":null,"link":"/360/201938_dronok_harca","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:30","title":"Drónok harca: Olajválsághoz vagy háborúhoz vezet a szaúdi rakétatámadás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6057cb3-3c66-4807-9356-5309b89f70bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatalmas, kígyószerű lényről kiderült, hogy nem élő.","shortLead":"A hatalmas, kígyószerű lényről kiderült, hogy nem élő.","id":"20190919_Kiabrandito_magyarazat_van_a_kinai_Loch_Nessi_szornyre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6057cb3-3c66-4807-9356-5309b89f70bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d760a5-ce10-4040-aada-e62736d333ff","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Kiabrandito_magyarazat_van_a_kinai_Loch_Nessi_szornyre","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:57","title":"Kiábrándító magyarázat van a kínai „Loch Ness-i szörnyre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090b7922-a79c-4605-a0e6-b6a3318af40e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"felnőtteknek szánt\" weboldalakat vizsgálva arra a következtetésre jutottak amerikai kutatók, hogy döntő többségük kiadja látogatói böngészési nyomait harmadik félnek.","shortLead":"A \"felnőtteknek szánt\" weboldalakat vizsgálva arra a következtetésre jutottak amerikai kutatók, hogy döntő többségük...","id":"20190919_pornooldalak_adatgyujtes_szexualis_preferencia_kovetokod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=090b7922-a79c-4605-a0e6-b6a3318af40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95bb9c7-dbe1-4ab9-b86c-f5a98f454b7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_pornooldalak_adatgyujtes_szexualis_preferencia_kovetokod","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:03","title":"Erről azért tudjon, ha pornóoldalak is megnyílnak időnként a gépén vagy telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]