[{"available":true,"c_guid":"243d716a-7970-4cf0-965f-c49c22541373","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kafiya Mahdi letette az állampolgári esküt Fóton, ahová évekkel ezelőtt még menekültként érkezett Szomáliából. ","shortLead":"Kafiya Mahdi letette az állampolgári esküt Fóton, ahová évekkel ezelőtt még menekültként érkezett Szomáliából. ","id":"20190919_Konnyu_Leckek_Kafiya_magyar_allampolgar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=243d716a-7970-4cf0-965f-c49c22541373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d72d102-a847-4c74-bcf7-6da8204d09cd","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Konnyu_Leckek_Kafiya_magyar_allampolgar","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:09","title":"Magyar állampolgár lett a menekült lány, akiről film is készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262d0def-4c92-4454-8ca7-429573251887","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ifjúsági kereszténydemokratáknak ugyanazon a helyszínen kell penitenciát tartaniuk, ahol hazugságokat állítottak a civil szervezetekről.","shortLead":"Az ifjúsági kereszténydemokratáknak ugyanazon a helyszínen kell penitenciát tartaniuk, ahol hazugságokat állítottak...","id":"20190919_Civil_szervezet_jo_hirnevet_sertette_meg_a_Fidesz_az_ifju_keresztenydemokratak_es_a_kozmedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=262d0def-4c92-4454-8ca7-429573251887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23e6eed-02bc-45fa-bb18-d0c69aa0adea","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Civil_szervezet_jo_hirnevet_sertette_meg_a_Fidesz_az_ifju_keresztenydemokratak_es_a_kozmedia","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:05","title":"A bíróság visszarendelte a rágalmazás helyszínére az ifjúsági kereszténydemokratákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön nem csak új telefonjaival áll majd elő a Huawei, hoz néhány kiegészítőt is. Kiszivárgott, miket.","shortLead":"Csütörtökön nem csak új telefonjaival áll majd elő a Huawei, hoz néhány kiegészítőt is. Kiszivárgott, miket.","id":"20190918_huawei_bemutato_okostelefon_okosora_televizio_okoskarkoto_fitneszkarkoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96973e0c-942c-4167-9a49-5ab787e9f58d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_huawei_bemutato_okostelefon_okosora_televizio_okoskarkoto_fitneszkarkoto","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:03","title":"Kiszivárgott: egy tévét is bemutathat holnap a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad6a130-dd75-4c3c-96e7-07408e83525d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bemutatjuk, miről szól az e heti HVG.","shortLead":"Bemutatjuk, miről szól az e heti HVG.","id":"20190919_Nagy_Gabor_Mienk_ez_a_cirkusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ad6a130-dd75-4c3c-96e7-07408e83525d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7c2010-1f51-4fc1-8c93-4b51d1c2b557","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Nagy_Gabor_Mienk_ez_a_cirkusz","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:25","title":"Nagy Gábor: Miénk ez a cirkusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c97c45-cf3a-4350-9b43-6c119f7eafa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy belvárosi lakást adott el a szolnoki önkormányzat Kozák Ferencnek két éve, alig több mint négymillió forintért.","shortLead":"Egy belvárosi lakást adott el a szolnoki önkormányzat Kozák Ferencnek két éve, alig több mint négymillió forintért.","id":"20190920_Nyomoz_a_rendorseg_a_Farkas_Florian_baratjanak_olcson_eladott_szolnoki_lakas_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c97c45-cf3a-4350-9b43-6c119f7eafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0897e471-5551-4bd9-a228-09fb56ed10d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Nyomoz_a_rendorseg_a_Farkas_Florian_baratjanak_olcson_eladott_szolnoki_lakas_ugyeben","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:53","title":"Nyomoz a rendőrség a Farkas Flórián barátjának olcsón eladott szolnoki lakás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb0def8-10a3-4299-aac8-2a70dd56b76f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csütörtökön lezuhant F-16-os harcigép másik pilótáját szerencsésen kimenekítették.","shortLead":"A csütörtökön lezuhant F-16-os harcigép másik pilótáját szerencsésen kimenekítették.","id":"20190919_vadaszgep_f_16_vadaszgep_magasfeszultsegu_vezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cb0def8-10a3-4299-aac8-2a70dd56b76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8511c52a-731c-4834-b1e7-506970ad0c34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_vadaszgep_f_16_vadaszgep_magasfeszultsegu_vezetek","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:32","title":"Magasfeszültségű vezetéken akadt fenn egy belga vadászpilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72ac4fe-8ced-4e94-895a-b6f369f9cffa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ezer embert evakuáltak vagy mentettek ki csütörtökön az Egyesült Államokban a texasi Houston városából, amelyet az Imelda nevű trópusi vihar sújt.","shortLead":"Több mint ezer embert evakuáltak vagy mentettek ki csütörtökön az Egyesült Államokban a texasi Houston városából...","id":"20190920_houston_texas_tropusi_vihar_imelda_katasztrofa_sujtotta_terulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b72ac4fe-8ced-4e94-895a-b6f369f9cffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f9be20-64ce-403c-b090-c79f0db1d7c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_houston_texas_tropusi_vihar_imelda_katasztrofa_sujtotta_terulet","timestamp":"2019. szeptember. 20. 07:58","title":"Imelda elintézte: katasztrófa sújtotta területté vált Houston","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac80874c-7f5a-4e34-925e-c9381fff0bc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már zavartalanul közlekedhetnek a szerelvények a Miskolc-Tiszai pályaudvar-Felsőzsolca vonalszakaszon, miután az éjjel beemelték az előző nap kisiklott mozdonyt és tehervagont.","shortLead":"Már zavartalanul közlekedhetnek a szerelvények a Miskolc-Tiszai pályaudvar-Felsőzsolca vonalszakaszon, miután az éjjel...","id":"20190919_kisiklott_tehervonat_miskolc_vonatkozlekedes_mavinform","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac80874c-7f5a-4e34-925e-c9381fff0bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37af16fd-5ccf-4d7c-aab7-f1fac4592e76","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_kisiklott_tehervonat_miskolc_vonatkozlekedes_mavinform","timestamp":"2019. szeptember. 19. 06:05","title":"Kisiklás után helyreállt a vonatközlekedés Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]