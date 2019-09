Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A neandervölgyiek fülkürtje olyan volt, mint a mai gyerekeké, ami könnyen begyullad, és ez közrejátszhatott a kihalásukban is. ","shortLead":"A neandervölgyiek fülkürtje olyan volt, mint a mai gyerekeké, ami könnyen begyullad, és ez közrejátszhatott...","id":"20190919_A_neandervolgyi_ember_fule_allandoan_be_volt_gyulladva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63245eec-6a9d-4c5a-b4db-69a5ba490501","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_A_neandervolgyi_ember_fule_allandoan_be_volt_gyulladva","timestamp":"2019. szeptember. 19. 20:21","title":"A neandervölgyi ember füle állandóan be volt gyulladva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyalog indult el a 8000 kilométeres útjára, számításai szerint 2021 nyarára ért volna Moszkvába, hogy elűzze Putyint.","shortLead":"Gyalog indult el a 8000 kilométeres útjára, számításai szerint 2021 nyarára ért volna Moszkvába, hogy elűzze Putyint.","id":"20190919_Oroszorszagban_letartoztattak_egy_sziberiai_samant_aki_ki_akarta_uzni_Putyint_a_Kremlbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c698d4-c5f7-4af9-8392-27c71a7d849d","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_Oroszorszagban_letartoztattak_egy_sziberiai_samant_aki_ki_akarta_uzni_Putyint_a_Kremlbol","timestamp":"2019. szeptember. 19. 20:33","title":"Oroszországban letartóztattak egy szibériai sámánt, aki ki akarta űzni Putyint a Kremlből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad763f4-7367-40d4-afae-145a8478adb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzeti konzultáció, bírósági módra.","shortLead":"Nemzeti konzultáció, bírósági módra.","id":"20190919_hando_tunde_kerdoiv_orszagos_birosagi_tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ad763f4-7367-40d4-afae-145a8478adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d89d65-eee8-4553-9b47-74abbcec6091","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_hando_tunde_kerdoiv_orszagos_birosagi_tanacs","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:14","title":"Handó Tünde fura kérdőívvel próbálja megdolgozni a bírósági dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a936eb6f-e40d-492a-95ff-d355be4c9ed8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vivo új, NEX 3 készüléke nem csak formája miatt különleges, a teljesítménye se semmi: az AnTuTu mérésein több mint hihetetlen eredményt ért el.","shortLead":"A Vivo új, NEX 3 készüléke nem csak formája miatt különleges, a teljesítménye se semmi: az AnTuTu mérésein több mint...","id":"20190919_vivo_nex_3_antutu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a936eb6f-e40d-492a-95ff-d355be4c9ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a22e5f5-2ab2-4a05-ba68-8012b872ab0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_vivo_nex_3_antutu","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:52","title":"Letarolta a mezőnyt egy új mobil, ez most a világ legerősebbje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356d5df9-3186-4f6d-aeb7-924fa76406d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ez volt az első alkalom: két napja az Átrium előtt tartott tájékoztatóján bömböltettek cirkuszi zenét a Fidelitas aktivistái. ","shortLead":"Nem ez volt az első alkalom: két napja az Átrium előtt tartott tájékoztatóján bömböltettek cirkuszi zenét a Fidelitas...","id":"20190920_Ket_labon_jaro_parkoloorak_zavartak_meg_Karacsony_Gergely_sajtotajekoztatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=356d5df9-3186-4f6d-aeb7-924fa76406d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9136ea33-ae92-475d-b0c1-c66ec5f2d013","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Ket_labon_jaro_parkoloorak_zavartak_meg_Karacsony_Gergely_sajtotajekoztatojat","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:55","title":"Két lábon járó parkolóórák zavarták meg Karácsony Gergely sajtótájékoztatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisebbik gyermek a Debreceni Nemzetközi Iskolába jár, ahol az éves tandíj 2 millió 897 ezer 500 forint.","shortLead":"A kisebbik gyermek a Debreceni Nemzetközi Iskolába jár, ahol az éves tandíj 2 millió 897 ezer 500 forint.","id":"20190919_A_debreceni_polgarmester_szerint_maganugy_hogy_a_gyereke_meregdraga_maganiskolaba_jar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff0e071-9ee7-4df6-90db-1dff07b1c33c","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_A_debreceni_polgarmester_szerint_maganugy_hogy_a_gyereke_meregdraga_maganiskolaba_jar","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:15","title":"A debreceni polgármester szerint magánügy, hogy a gyereke méregdrága magániskolába jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abea386-d6a0-4ccc-b244-c09ad9934c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloombergnek árulta el a Facebook, hogy az új Portal eszközük által begyűjtött hangokat is elemezni fogják a cég külsős munkavállalói. Ha valaki mégsem szeretné, hogy ilyen történjen, a megosztást ki lehet majd kapcsolni – legalábbis ezt ígérik.","shortLead":"A Bloombergnek árulta el a Facebook, hogy az új Portal eszközük által begyűjtött hangokat is elemezni fogják a cég...","id":"20190919_facebook_portal_tv_hallgatozas_hangutasitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3abea386-d6a0-4ccc-b244-c09ad9934c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3de8df-2d79-4af8-ad2e-7a5cdca6953d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_facebook_portal_tv_hallgatozas_hangutasitas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:04","title":"A Facebook tévés okossága is hallgatózni fog, de azt mondják, ki lehet kapcsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nézők rasszista magatartása miatt még pénzbüntetést is fizetnie kell a szövetségnek.","shortLead":"A nézők rasszista magatartása miatt még pénzbüntetést is fizetnie kell a szövetségnek.","id":"20190920_Zartkapus_lesz_a_valogatott_Azerbajdzsan_elleni_hazai_meccse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c69e7d-b913-4ddd-9148-2e663248909a","keywords":null,"link":"/sport/20190920_Zartkapus_lesz_a_valogatott_Azerbajdzsan_elleni_hazai_meccse","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:35","title":"Zártkapus lesz a válogatott Azerbajdzsán elleni hazai meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]