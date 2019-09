Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a67181f8-32c1-400c-88cb-33bbe3ca062e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így már csak 19 demokrata párti politikus \"maradt\" versenyben az elnökjelöltségért.","shortLead":"Így már csak 19 demokrata párti politikus \"maradt\" versenyben az elnökjelöltségért.","id":"20190920_New_York_demokrata_polgarmestere_visszalepett_az_elnokjeloltsegert_folytatott_kuzdelembol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a67181f8-32c1-400c-88cb-33bbe3ca062e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d9c480-e700-4323-ad74-e268d112c174","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_New_York_demokrata_polgarmestere_visszalepett_az_elnokjeloltsegert_folytatott_kuzdelembol","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:08","title":"New York demokrata polgármestere visszalépett az elnökjelöltségért folytatott küzdelemből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165a7ef9-2231-45f0-b1dd-2d8c72280c55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a 4G-s Huawei Mate 30 Próba szánt Kirin 990-es processzor csak egy hajszálnyival maradt le a legerősebb androidos processzor, illetve az Apple A13 Bionic chipje mögött.","shortLead":"A jelek szerint a 4G-s Huawei Mate 30 Próba szánt Kirin 990-es processzor csak egy hajszálnyival maradt le a legerősebb...","id":"20190920_huawei_mate_30_pro_4g_okostelefon_benchmark_teszt_antutu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=165a7ef9-2231-45f0-b1dd-2d8c72280c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f8341b-975e-4cf4-8480-4973b980b6b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_huawei_mate_30_pro_4g_okostelefon_benchmark_teszt_antutu","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:03","title":"Mennyire erős mobil a Huawei Mate 30 Pro? Letesztelték, íme az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec4f6d6-2c8a-4137-994b-1f9db485490c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök délután az új csúcsmobil és az új okosóra mellett egy televíziót is bemutatott a Huawei, ami azonban szerintük jóval több egy \"egyszerű\" okostévénél.","shortLead":"Csütörtök délután az új csúcsmobil és az új okosóra mellett egy televíziót is bemutatott a Huawei, ami azonban...","id":"20190919_huawei_vision_okostelevizio_huawei_bemutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ec4f6d6-2c8a-4137-994b-1f9db485490c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40c5fa0-b6a0-4df4-957f-b80528cebba5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_huawei_vision_okostelevizio_huawei_bemutato","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:58","title":"Nem okostévé, hanem hatalmas mobil: itt a Huawei új eszköze, a Huawei Vision","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már most el akarja kezdeni a 2020-as béremelés megtárgyalását az Egységes Közlekedési Szakszervezet, 15 százalékról indulhat az alkudozás.","shortLead":"Már most el akarja kezdeni a 2020-as béremelés megtárgyalását az Egységes Közlekedési Szakszervezet, 15 százalékról...","id":"20190920_beremeles_bkv_szakszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74060b4e-76cc-4559-b00a-1935621fce59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_beremeles_bkv_szakszervezet","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:13","title":"Béremelésről tárgyalna a BKV-val a szakszervezet, de még a kánikulapénzt se fizették ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0cf0ee3-e9c5-4a04-8d5c-6119cce19006","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Annak a helyiségnek az ablakán lőttek be a szlovákiai Révkomáromban, ahol a gyerekek aludni szoktak.","shortLead":"Annak a helyiségnek az ablakán lőttek be a szlovákiai Révkomáromban, ahol a gyerekek aludni szoktak.","id":"20190918_ovoda_komarno_loves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0cf0ee3-e9c5-4a04-8d5c-6119cce19006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcf98b8-af6b-46cc-9a65-9b865a0e4db9","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_ovoda_komarno_loves","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:49","title":"Rálőttek egy gyerekekkel teli óvodára Révkomáromban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f23df47-5057-4bfd-944d-2c4753152e06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki az erdőirtások híreire egy vállrándítással csak annyit reagál, hogy \"de hát az ember ősidők óta vágja a fákat\", annak érdemes megnéznie, milyen lenyűgöző, vagy végeredményben inkább ijesztő hatékonysággal dolgoznak a mai favágó munkagépek. ","shortLead":"Aki az erdőirtások híreire egy vállrándítással csak annyit reagál, hogy \"de hát az ember ősidők óta vágja a fákat\"...","id":"20190920_Perverz_erzes_bamulni_a_vilag_legfelelmetesebb_munkagepet__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f23df47-5057-4bfd-944d-2c4753152e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ef626b-8fcf-43da-968c-176472157db7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_Perverz_erzes_bamulni_a_vilag_legfelelmetesebb_munkagepet__video","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:40","title":"Perverz érzés bámulni a világ legfélelmetesebb erdőirtó munkagépeit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A XXII. kerület polgármestere lenne a momentumos Havasi Gábor, aki jelenleg mentőápolóként dolgozik. A kampányra fizetés nélküli szabadságot kért, de nem kapta meg, így nem tud normálisan kampányolni. ","shortLead":"A XXII. kerület polgármestere lenne a momentumos Havasi Gábor, aki jelenleg mentőápolóként dolgozik. A kampányra...","id":"20190919_egeszsegugy_munkaerohiany_mentos_momentum_polgarmester_jelolt_havasi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffcdab4-e55c-477f-a121-f74292f5cd4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_egeszsegugy_munkaerohiany_mentos_momentum_polgarmester_jelolt_havasi","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:33","title":"Nem tudják helyettesíteni, nem kapott fizetés nélküli szabadságot a Momentum mentős polgármesterjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffb3907-2d3a-4537-a70c-e1504de752ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb mobilgyártó lépett be a televíziók piacára: a napokban a Motorola mutatta be saját nagyképernyős készülékeit.","shortLead":"Újabb mobilgyártó lépett be a televíziók piacára: a napokban a Motorola mutatta be saját nagyképernyős készülékeit.","id":"20190919_motorola_tv_okostelevizio_flipkart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dffb3907-2d3a-4537-a70c-e1504de752ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad74bc28-093a-4679-8ac9-5c1218b0609c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_motorola_tv_okostelevizio_flipkart","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:03","title":"Itt az új tévégyártó: egyszerre több új készüléket is kiad a Motorola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]