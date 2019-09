Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádióban elismerte, hogy jogosan kritizálják az utasok a vasúttársaságot, Loppert Dániel, a szervezet kommunikációs vezetője a Hír Tv-ben arról beszélt: a MÁV ellen tervezett tüntetés összefügg az önkormányzati választásokkal.","shortLead":"Miután a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádióban elismerte, hogy jogosan kritizálják az utasok...","id":"20190920_loppert_daniel_mav_utasok_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65b9988-68bc-49d7-a2e2-47d4a6cf76bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_loppert_daniel_mav_utasok_tuntetes","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:26","title":"MÁV-sajtófőnök: Az utasok csak október 13-ig lesznek tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2974543c-b725-4b82-9346-345e637aa976","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez annak is köszönhető, hogy akkor esett az eső, amikor kellett. ","shortLead":"Ez annak is köszönhető, hogy akkor esett az eső, amikor kellett. ","id":"20190921_Sokkal_olcsobb_lett_a_sargarepa_es_a_petrezselyem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2974543c-b725-4b82-9346-345e637aa976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbbbc88-9eb3-4941-82a4-a8954713cb66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Sokkal_olcsobb_lett_a_sargarepa_es_a_petrezselyem","timestamp":"2019. szeptember. 21. 14:29","title":"Sokkal olcsóbb lett a sárgarépa és a petrezselyem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe96368-609b-4aba-ae50-ced3ab82accc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Dél-Dunántúlon és északkeleten a legrosszabb a helyzet, bár ez nem példátlan az EU-ban. ","shortLead":"A Dél-Dunántúlon és északkeleten a legrosszabb a helyzet, bár ez nem példátlan az EU-ban. ","id":"201938_komfortzonak_adeldunantulon_es_eszakkeleten_sok_helyen_nincs_furdoszoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbe96368-609b-4aba-ae50-ced3ab82accc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0383516-ddae-426d-81c9-98480b510f95","keywords":null,"link":"/360/201938_komfortzonak_adeldunantulon_es_eszakkeleten_sok_helyen_nincs_furdoszoba","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:30","title":"Fürdőszobahelyzet: minden 30. magyar múlt század közepi viszonyok közt él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Az előző gazdasági válságból sok család megtanulta, hogy egy hitel törlesztőrészletének alakulásán nagyon sok múlhat. Nem elég hitelfelvételkor megtervezni a háztartás költségvetését, készülni kell a lehetséges kamatemelkedésre is. Ez ellen azonban lehet védekezni a törlesztőrészlet hosszú távú fixálásával. Emiatt az induló havi törlesztőrészlet magasabb lehet, ugyanakkor egy 3 százalékos kamatemelkedésnél akár 1,5 millió forint megtakarítás is elérhető. Mivel a forintgyengülés közvetve megágyazhat egy kamatemelkedésnek, már csak ezért is érdemes számolgatni!","shortLead":"Az előző gazdasági válságból sok család megtanulta, hogy egy hitel törlesztőrészletének alakulásán nagyon sok múlhat...","id":"20190920_gyenge_forint_fix_kamatozas_lakashitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb52a04-ee27-4f65-b20e-e06230a2863e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_gyenge_forint_fix_kamatozas_lakashitel","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:01","title":"A gyenge forint miatt is érdemes lépniük a magyar hiteleseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7d9701-b412-455f-bce7-af345651b320","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Virginia Robert Giuffre egy exkluzív interjúban részletesen elmesélte a történteket. ","shortLead":"Virginia Robert Giuffre egy exkluzív interjúban részletesen elmesélte a történteket. ","id":"20190921_Epstein_egyik_aldozata_szerint_Andras_herceggel_is_le_kellett_fekudnie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea7d9701-b412-455f-bce7-af345651b320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396c2b84-a30d-4042-a6ee-fdcad6b58773","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Epstein_egyik_aldozata_szerint_Andras_herceggel_is_le_kellett_fekudnie","timestamp":"2019. szeptember. 21. 08:29","title":"Epstein egyik áldozata szerint András herceggel is le kellett feküdnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ráadásul aznap lesz a kulturális örökség napja, egy szakszervezeti felvonulás és több klímavédelmi rendezvény is.","shortLead":"Ráadásul aznap lesz a kulturális örökség napja, egy szakszervezeti felvonulás és több klímavédelmi rendezvény is.","id":"20190920_rendori_keszultseg_Parizs_tuntetes_sargamellenyesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0dbe2d-2d9e-45cf-a3a2-e6b14a0e3c75","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_rendori_keszultseg_Parizs_tuntetes_sargamellenyesek","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:07","title":"Vízágyúkkal és páncékosokkal várják a sárgamellényesek tüntetését Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyalog indult el a 8000 kilométeres útjára, számításai szerint 2021 nyarára ért volna Moszkvába, hogy elűzze Putyint.","shortLead":"Gyalog indult el a 8000 kilométeres útjára, számításai szerint 2021 nyarára ért volna Moszkvába, hogy elűzze Putyint.","id":"20190919_Oroszorszagban_letartoztattak_egy_sziberiai_samant_aki_ki_akarta_uzni_Putyint_a_Kremlbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c698d4-c5f7-4af9-8392-27c71a7d849d","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_Oroszorszagban_letartoztattak_egy_sziberiai_samant_aki_ki_akarta_uzni_Putyint_a_Kremlbol","timestamp":"2019. szeptember. 19. 20:33","title":"Oroszországban letartóztattak egy szibériai sámánt, aki ki akarta űzni Putyint a Kremlből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86026143-d3ac-47a3-bbc6-f1006fa57de3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Semmi nagy nincs Britanniában”, ordította a rapper, miután elküldte Boris Johnsont a fenébe. Csak ennél durvábban.","shortLead":"“Semmi nagy nincs Britanniában”, ordította a rapper, miután elküldte Boris Johnsont a fenébe. Csak ennél durvábban.","id":"20190920_Boris_Johnson_levagott_fejevel_lepett_fel_egy_brit_rapper_Slowthai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86026143-d3ac-47a3-bbc6-f1006fa57de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593e4f16-b585-4882-b344-8f276e47017c","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Boris_Johnson_levagott_fejevel_lepett_fel_egy_brit_rapper_Slowthai","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:11","title":"Boris Johnson levágott fejével lépett színpadra egy brit rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]