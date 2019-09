Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c98f408-1134-4298-89d8-e00e162d2e2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendszerkarbantartás lesz a Budapest Banknál.","shortLead":"Rendszerkarbantartás lesz a Budapest Banknál.","id":"20190920_Ketszer_tiz_orara_leallitjak_az_egyik_nagy_bank_sok_szolgaltatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c98f408-1134-4298-89d8-e00e162d2e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e565cc-6952-4e3d-8ecc-d3486bf5ae78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_Ketszer_tiz_orara_leallitjak_az_egyik_nagy_bank_sok_szolgaltatasat","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:31","title":"Kétszer tíz órára leállítják az egyik magyar bank sok szolgáltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a65c62f-d420-413f-9657-4c3c1120116f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem kemény, de nem is szamaritánus – állítja az ellenzék ferencvárosi polgármesterjelöltje. Viszont ha valamit csinál, azt rendesen teszi, elmegy a végsőkig. HVG-portré.","shortLead":"Nem kemény, de nem is szamaritánus – állítja az ellenzék ferencvárosi polgármesterjelöltje. Viszont ha valamit csinál...","id":"201938_baranyi_krisztina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a65c62f-d420-413f-9657-4c3c1120116f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b59e9be-70f4-4ea4-8f2c-bad562ec456e","keywords":null,"link":"/360/201938_baranyi_krisztina","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:30","title":"Baranyi Krisztina: \"Nem azért lettem politikus, hogy szerepelhessek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"28,4 milliárd forintnyi kötvényt bocsátottak ki.","shortLead":"28,4 milliárd forintnyi kötvényt bocsátottak ki.","id":"20190920_Hatalmas_adossagba_verte_magat_a_MOL","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ddeffe-5cf9-4276-9bf7-f0a495208928","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_Hatalmas_adossagba_verte_magat_a_MOL","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:34","title":"Hatalmas adósságba verte magát a MOL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd107a8-f5a1-4f57-a016-7a4a54745151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fizetés nélkül adja most oda az Epic Games a pc-seknek a Batman Arkham és a LEGO Batman szériához tartozó játékokat, amiket csak le kell tölteni. A programok ezután örökre megmaradnak.","shortLead":"Fizetés nélkül adja most oda az Epic Games a pc-seknek a Batman Arkham és a LEGO Batman szériához tartozó játékokat...","id":"20190919_epic_games_store_batman_arkham_collection_lego_batman_trilogy_jatek_ingyen_pc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd107a8-f5a1-4f57-a016-7a4a54745151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7b6a3d-1f39-4efc-b729-c29ed1ab0e80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_epic_games_store_batman_arkham_collection_lego_batman_trilogy_jatek_ingyen_pc","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:03","title":"32 ezer forint helyett 0 forint: 6 nagyszerű Batman játékot tölthet most le fizetés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Sony nem egy, hanem két PlayStationt mutat be jövőre, ami felborítaná az eddig megszokott menetrendet.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Sony nem egy, hanem két PlayStationt mutat be jövőre, ami felborítaná az eddig megszokott...","id":"20190920_sony_playstation_5_ps5_playstation_5_pro_ps5_pro_jatekkonzol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48faf2e-3588-4a3a-800d-4d47c96ff25f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_sony_playstation_5_ps5_playstation_5_pro_ps5_pro_jatekkonzol","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:03","title":"Várja már a PlayStation 5-öt? Óriási meglepetésre készülhet a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84103293-94b1-4c17-9856-32e30adf25ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA titkos hadműveleti tervet dolgozott ki az Oroszországhoz tartozó, Lengyelország és Litvánia közé ékelt exklávét, Kalinyingrádot védelmező légvédelmi rendszerek megsemmisítésére. Az egyelőre még nem derült ki, hogy mely orosz területek esetében készültek hasonló tervek.","shortLead":"Az USA titkos hadműveleti tervet dolgozott ki az Oroszországhoz tartozó, Lengyelország és Litvánia közé ékelt exklávét...","id":"20190920_Az_uj_hideghaboru_ujabb_jele_keszek_az_amerikai_tervek_az_orosz_legvedelem_semlegesitesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84103293-94b1-4c17-9856-32e30adf25ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f48522c-f3c5-4d18-9d73-d3bd1aa568dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Az_uj_hideghaboru_ujabb_jele_keszek_az_amerikai_tervek_az_orosz_legvedelem_semlegesitesere","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:20","title":"Az új hidegháború újabb jele: készek az amerikai tervek az orosz légvédelem semlegesítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09586ff2-4db2-42b4-a78b-069b16c97b83","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önkormányzati választások előtt a KDNP néha életjeleket ad magáról, egyes helyi szervezetei úgy tekintenek a pártra, mintha valóban lenne saját politikai érdekérvényesítő képessége. ","shortLead":"Önkormányzati választások előtt a KDNP néha életjeleket ad magáról, egyes helyi szervezetei úgy tekintenek a pártra...","id":"201938_balatonparti_tortenesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09586ff2-4db2-42b4-a78b-069b16c97b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2682b2a8-b48d-4233-813d-c7d60f2f689d","keywords":null,"link":"/360/201938_balatonparti_tortenesek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 08:17","title":"Kormánypártiak gyűrik egymást a választás előtt a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4f1955-5720-4579-b898-a6fec4572358","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"DNS-minták alapján, a génaktivitást is figyelembe véve sikerült 85 százalékosan rekonstruálni a gyenyiszovai ember csontvázát, ebből elkészítették a fejformáját ábrázoló szobrot is.","shortLead":"DNS-minták alapján, a génaktivitást is figyelembe véve sikerült 85 százalékosan rekonstruálni a gyenyiszovai ember...","id":"20190921_Eloszor_lathatja_igy_az_egyik_70_ezer_evvel_ezelotti_osunket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a4f1955-5720-4579-b898-a6fec4572358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5a4645-635e-45b3-9bae-27e485cbab9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_Eloszor_lathatja_igy_az_egyik_70_ezer_evvel_ezelotti_osunket","timestamp":"2019. szeptember. 21. 10:57","title":"Először láthatja így az egyik 70 ezer évvel ezelőtti ősünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]