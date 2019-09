Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4824ba0e-c32b-448d-8671-329dec6fe2a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Berecz Mátyás szerint a hatmilliárd forintos összeg 20-30 százalékát is „meg akarta sarcolni”, állítása szerint minderről a polgármester is tudott.","shortLead":"Berecz Mátyás szerint a hatmilliárd forintos összeg 20-30 százalékát is „meg akarta sarcolni”, állítása szerint...","id":"20190920_Nyitrai_Zsolt_reszesulni_akart_az_egri_var_fejlesztesi_penzeibol_allitja_a_volt_igazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4824ba0e-c32b-448d-8671-329dec6fe2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02626b9-d099-4f3b-9520-8005b48b240a","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Nyitrai_Zsolt_reszesulni_akart_az_egri_var_fejlesztesi_penzeibol_allitja_a_volt_igazgato","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:17","title":"A Fidesz politikusa részesülni akart az egri vár fejlesztési pénzeiből, állítja a volt igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947ac5e7-5da3-4364-992f-512225cee389","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Audi első villanyautója egy hatalmas kapacitású akkumulátorral szerelt méretes divatterepjáró. Kipróbáltuk, mennyire élhető autó a gyakorlatban a győri szívet kapott Audi e-tron.","shortLead":"Az Audi első villanyautója egy hatalmas kapacitású akkumulátorral szerelt méretes divatterepjáró. Kipróbáltuk, mennyire...","id":"20190921_audi_etron_elektromos_auto_teszt_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=947ac5e7-5da3-4364-992f-512225cee389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c30c1d-6bb2-4890-a878-67deafdfafae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190921_audi_etron_elektromos_auto_teszt_menetproba","timestamp":"2019. szeptember. 21. 10:33","title":"Vigyázat, nagyfeszültség! Teszten az első igazi elektromos Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az apropót az adta, hogy 25 éve mutatták be a Jóbarátok első részét.","shortLead":"Az apropót az adta, hogy 25 éve mutatták be a Jóbarátok első részét.","id":"20190921_Tucatnyian_enekeltek_a_Budos_macskat_New_Yorkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16b0232-82ac-46c3-847a-dc37f747edf6","keywords":null,"link":"/elet/20190921_Tucatnyian_enekeltek_a_Budos_macskat_New_Yorkban","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:59","title":"Tucatnyian énekelték a Büdös macskát New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded0c7fb-428d-4258-95cf-d100daa6f9a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komjáthi Imréék ismét láncos akciót tartanak, illetve tartanának, ha hagynák őket. A Magyar Suzuki Zrt. szerint a hangulatkeltés nem épít, hanem munkahelyeket veszélyeztet.","shortLead":"Komjáthi Imréék ismét láncos akciót tartanak, illetve tartanának, ha hagynák őket. A Magyar Suzuki Zrt. szerint...","id":"20190920_suzuki_gyar_mszp_komjathi_imre_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ded0c7fb-428d-4258-95cf-d100daa6f9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55861345-f113-4dfa-ab25-0737471c9bb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_suzuki_gyar_mszp_komjathi_imre_tuntetes","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:11","title":"Lökdösték őket, megpróbálták megakadályozni, hogy az MSZP-sek a Suzuki-gyárnál tüntessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99","c_author":"Heisler András","category":"kultura","description":"A köztéri szobrok valódi funkciója a nemzeti közösség kohéziójának erősítése lenne. ","shortLead":"A köztéri szobrok valódi funkciója a nemzeti közösség kohéziójának erősítése lenne. ","id":"20190920_Heisler_Andras_Nyugi_beszelgessunk_mielott_szobrot_allitunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068e7429-3408-4ed5-8f07-efe4162b197e","keywords":null,"link":"/kultura/20190920_Heisler_Andras_Nyugi_beszelgessunk_mielott_szobrot_allitunk","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:10","title":"Heisler András: Nyugi, beszélgessünk, mielőtt szobrot állítunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe96368-609b-4aba-ae50-ced3ab82accc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Dél-Dunántúlon és északkeleten a legrosszabb a helyzet, bár ez nem példátlan az EU-ban. ","shortLead":"A Dél-Dunántúlon és északkeleten a legrosszabb a helyzet, bár ez nem példátlan az EU-ban. ","id":"201938_komfortzonak_adeldunantulon_es_eszakkeleten_sok_helyen_nincs_furdoszoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbe96368-609b-4aba-ae50-ced3ab82accc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0383516-ddae-426d-81c9-98480b510f95","keywords":null,"link":"/360/201938_komfortzonak_adeldunantulon_es_eszakkeleten_sok_helyen_nincs_furdoszoba","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:30","title":"Fürdőszobahelyzet: minden 30. magyar múlt század közepi viszonyok közt él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c05f25-0507-44f1-a34e-fe27a61e1dd0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Gera Marina mellett Bergendy Péter Trezor című filmje a legjobb tévéfilm/minisorozat kategóriájában kapott jelölést. ","shortLead":"Gera Marina mellett Bergendy Péter Trezor című filmje a legjobb tévéfilm/minisorozat kategóriájában kapott jelölést. ","id":"20190920_Eloszor_jeloltek_magyar_szinesznot_Emmydijra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8c05f25-0507-44f1-a34e-fe27a61e1dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34302c9-26a7-497e-95e4-2761fa15c6eb","keywords":null,"link":"/kultura/20190920_Eloszor_jeloltek_magyar_szinesznot_Emmydijra","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:21","title":"Először jelöltek magyar színésznőt Nemzetközi Emmy-díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Richter egyik licencbe adott készítménye forgalomba hozatali engedélyt kapott Japánban – közölte a VG.hu a cég gyógyszercég közleményére hivatkozva.","shortLead":"A Richter egyik licencbe adott készítménye forgalomba hozatali engedélyt kapott Japánban – közölte a VG.hu a cég...","id":"20190921_Jo_hirt_kapott_a_Richter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff46f38-455d-4ed5-b82e-a62383d6c1f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190921_Jo_hirt_kapott_a_Richter","timestamp":"2019. szeptember. 21. 09:57","title":"Jó hírt kapott a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]