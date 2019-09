Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfd94517-d8fb-4feb-b773-21023a30f60f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fiatalok, képzettek, hűségük pedig megkérdőjelezhetetlen: az Orbán-kormány fiatal államtitkárai sokszor főnökeiknél is vehemensebben védik a magyar érdekeket. Pár éve ez a pozíció még szakmai hozzáértést követelt, ma sokkal inkább politikai ugródeszka a magasra törő harmincas generációnak. A havi bruttó 1 millió 300 ezres fizetésért azonban sokat kell bizonyítani a párt felé. ","shortLead":"Fiatalok, képzettek, hűségük pedig megkérdőjelezhetetlen: az Orbán-kormány fiatal államtitkárai sokszor főnökeiknél is...","id":"20190920_allamtitkarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfd94517-d8fb-4feb-b773-21023a30f60f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b17a38f-2d58-4c6b-9a51-19d37685304c","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_allamtitkarok","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:20","title":"Párthűség havi egymillióért: kiből lesz ma államtitkár Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb842de-9600-4fb5-a9be-b14061d8775b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számos, eddig kiszivárgott technikai részlet után most a még be sem jelentett Pixel 4-ek háttérképei is felkerültek az internetre, és akár le is tölthetők.","shortLead":"A számos, eddig kiszivárgott technikai részlet után most a még be sem jelentett Pixel 4-ek háttérképei is felkerültek...","id":"20190921_google_pixel_4_hatterkepek_letoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deb842de-9600-4fb5-a9be-b14061d8775b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a730110-2b22-494a-ad55-e9ef289a520e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_google_pixel_4_hatterkepek_letoltes","timestamp":"2019. szeptember. 21. 10:03","title":"Jóval a bejelentése előtt letöltheti a Google Pixel 4 háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96544899-4e55-4053-b83c-57cc983a8399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Berki Krisztián és Puzsér Róbert szerepel az M1-en, Karácsony viszont azóta nem, mióta főpolgármester-jelölt.","shortLead":"Berki Krisztián és Puzsér Róbert szerepel az M1-en, Karácsony viszont azóta nem, mióta főpolgármester-jelölt.","id":"20190920_Egymasra_mutogat_Karacsony_es_a_kozteve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96544899-4e55-4053-b83c-57cc983a8399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b942ae-72ac-4436-a77d-b5269f14bbaa","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Egymasra_mutogat_Karacsony_es_a_kozteve","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:18","title":"Egymásra mutogat Karácsony és a köztévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már 310 ezer család kapott támogatást.","shortLead":"Már 310 ezer család kapott támogatást.","id":"20190920_otthon_melege_program_tavfutes_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f6a8f1-ca94-43ab-8bb4-e029afdc69ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_otthon_melege_program_tavfutes_palyazat","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:54","title":"Otthon melege: jövő héttől lehet pályázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d47186d-8c94-4eaf-968c-00cd80779bed","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Előbb temperamentumára és kihívó járására, különleges szépségére figyelt fel a filmipar, aztán rájöttek, hogy tehetsége is van. Az olasz színésznők közül máig ő szerepelt a legtöbb amerikai filmben. Két Oscar-díjat nyert, ebből az egyiknek az átadójára nem tudott elmenni, mert annyira izgult. Jelenleg rendező fia következő filmjén dolgozik. Boldog születésnapot, Sophia Loren!","shortLead":"Előbb temperamentumára és kihívó járására, különleges szépségére figyelt fel a filmipar, aztán rájöttek, hogy tehetsége...","id":"20190920_Ma_85_eves_Sophia_Loren_es_nem_tud_leallni_a_filmezessel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d47186d-8c94-4eaf-968c-00cd80779bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b378831-8e97-488c-ab9c-d3ce249c4521","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Ma_85_eves_Sophia_Loren_es_nem_tud_leallni_a_filmezessel","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:45","title":"Ma 85 éves Sophia Loren, és nem tud leállni a filmezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859cb13f-6035-4604-a6eb-2f320f4adad6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erősítenék a légvédelmet, miután két súlyos légi csapás érte a legfontosabb szaúdi olajlétesítményeket. ","shortLead":"Erősítenék a légvédelmet, miután két súlyos légi csapás érte a legfontosabb szaúdi olajlétesítményeket. ","id":"20190921_Katonakat_kuld_SzaudArabiaba_az_Egyesult_Allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=859cb13f-6035-4604-a6eb-2f320f4adad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7689e4e0-0981-4c6a-9b62-cd1e0252f12a","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Katonakat_kuld_SzaudArabiaba_az_Egyesult_Allamok","timestamp":"2019. szeptember. 21. 09:25","title":"Katonákat küld Szaúd-Arábiába az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autó és motoros ütközött, félpályás útlezárás van a székesfehérvári szakaszon. ","shortLead":"Autó és motoros ütközött, félpályás útlezárás van a székesfehérvári szakaszon. ","id":"20190920_Ha_meg_menne_a_Balatonra_akkor_figyeljen_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92fa79aa-e43a-450c-acd5-4045ed8e042f","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Ha_meg_menne_a_Balatonra_akkor_figyeljen_az_M7esen","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:50","title":"Ha még menne a Balatonra, legyen óvatos az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc11e558-3138-4e02-95e1-c70d320e75ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte aktiválja úgynevezett interaktív hirdetéseit a Facebook. Az újfajta reklámok első ránézésre kevésbé zavaróak, inkább szórakoztatónak tűnnek.","shortLead":"Világszerte aktiválja úgynevezett interaktív hirdetéseit a Facebook. Az újfajta reklámok első ránézésre kevésbé...","id":"20190920_facebook_interaktiv_reklam_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc11e558-3138-4e02-95e1-c70d320e75ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef5295a-48e8-4e71-b047-90def600e1ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_facebook_interaktiv_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:03","title":"Nézze csak, milyen újfajta, érdekes reklámok jönnek a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]