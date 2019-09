Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8109cb16-e7dc-4a13-a27c-6a46ca3badb7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kevés húst tartalmazó étrend karbonlábnyoma kisebb, mint a hagyományos tejet-tojást fogyasztó vegetáriánusé egy új amerikai tanulmány szerint.","shortLead":"A kevés húst tartalmazó étrend karbonlábnyoma kisebb, mint a hagyományos tejet-tojást fogyasztó vegetáriánusé egy új...","id":"20190922_vegetarianusok_husevok_karbonlabnyom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8109cb16-e7dc-4a13-a27c-6a46ca3badb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd0a22c-52cd-43f1-b69b-1209fcf2679b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_vegetarianusok_husevok_karbonlabnyom","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:03","title":"Jobban árthatnak a Földnek a vegetáriánusok, mint azok, akik kevés húst esznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf8470f-513a-4fac-8f0e-695084cc4312","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Üzemelni kezd a Daxing Nemzetközi Repülőtér.","shortLead":"Üzemelni kezd a Daxing Nemzetközi Repülőtér.","id":"20190922_Megnyitja_kapuit_a_vilag_legnagyobb_repulotere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caf8470f-513a-4fac-8f0e-695084cc4312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd477a79-2459-43c9-8296-d88c9e726c3b","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Megnyitja_kapuit_a_vilag_legnagyobb_repulotere","timestamp":"2019. szeptember. 22. 17:20","title":"Napokon belül megnyitja kapuit a világ legnagyobb repülőtere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273fbfc8-ebf5-4d5f-bd7f-50aaa011d39e","c_author":"Csányi Nikolett","category":"360","description":"Kétféle környezettudatos ember van. 