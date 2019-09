Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7a7b66d-3a41-4572-9e77-d26177e6dff7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két repülőt is elirányítottak a dubaji reptérről, mert drónt észleltek a közelben.","shortLead":"Két repülőt is elirányítottak a dubaji reptérről, mert drónt észleltek a közelben.","id":"20190922_A_szaudi_olajfinomitok_elleni_tamadas_utan_par_nappal_dron_keltett_zavart_a_dubaji_legikozlekedesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7a7b66d-3a41-4572-9e77-d26177e6dff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e11ddf0-535c-4756-93ed-89ea1d4cb1dc","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_A_szaudi_olajfinomitok_elleni_tamadas_utan_par_nappal_dron_keltett_zavart_a_dubaji_legikozlekedesben","timestamp":"2019. szeptember. 22. 21:25","title":"A szaúdi olajfinomítók elleni támadás után pár nappal drón keltett zavart a dubaji légiközlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe8d8ba-22b9-4795-961f-63091873ba22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez is egy tévés szempont.","shortLead":"Ez is egy tévés szempont.","id":"20190923_Az_Orbant_is_kifigurazo_showman_a_Tronok_harcanak_koszonte_meg_az_ujabb_Emmydijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfe8d8ba-22b9-4795-961f-63091873ba22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d1ebaf-f850-4533-9e3e-3dec97fa963a","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Az_Orbant_is_kifigurazo_showman_a_Tronok_harcanak_koszonte_meg_az_ujabb_Emmydijat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:24","title":"Az Orbánt is kifigurázó showman a Trónok harcának köszönte meg az újabb Emmy-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d0ce37-2001-42d2-8fe6-68202dd64a8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Találkozott Áder Jánossal is, de vidéki látványosságokat is megtekintett.","shortLead":"Találkozott Áder Jánossal is, de vidéki látványosságokat is megtekintett.","id":"20190923_Fotok_Kako_japan_hercegnp_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95d0ce37-2001-42d2-8fe6-68202dd64a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce367b7-4210-40a8-adc2-9f926d5cd34f","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Fotok_Kako_japan_hercegnp_Magyarorszagon","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:08","title":"Fotók: Magyarországon turistáskodott Kako japán hercegnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a33d01-f4fe-4139-9898-e4476064a2e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekeknek ingyen BKV-t, a felnőtteknek fővárosi finanszírozású szűrőprogramokat ígért Karácsony Gergely, aki vasárnap ismertette programját, és újból kihívta Tarlós Istvánt vitára. A rendezvényen Kerpel-Fronius Gábor átláthatóságot ígért, Kálmán Olga pedig azt mondta, nem elég, ha egy kerület szépül, a NER a polgármestereken keresztül nyújtogatja csápjait.","shortLead":"A gyerekeknek ingyen BKV-t, a felnőtteknek fővárosi finanszírozású szűrőprogramokat ígért Karácsony Gergely, aki...","id":"20190922_karacsony_kalman_kerpel_froinus_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7a33d01-f4fe-4139-9898-e4476064a2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ba82fd-a869-4f30-9521-152803dde171","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_karacsony_kalman_kerpel_froinus_program","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:28","title":"Ingyen BKV a gyerekeknek, Budapest alkotmány - Karácsony Gergely programot hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fő kérdés, hogy minek ment el Orbán Rómába - írja a Demokratikus Koalíció (DK) vezetője, és a választ is tudni véli.","shortLead":"A fő kérdés, hogy minek ment el Orbán Rómába - írja a Demokratikus Koalíció (DK) vezetője, és a választ is tudni véli.","id":"20190922_Gyurcsany_megfejtette_Orban_Viktor_romai_latogatasanak_titkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8289415-1b76-4649-9391-721086f00c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Gyurcsany_megfejtette_Orban_Viktor_romai_latogatasanak_titkat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 10:07","title":"Gyurcsány megfejtette Orbán Viktor római látogatásának titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0531bce0-5301-4f54-b259-37913bff0884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kutatás szerint inkább olyan városvezetőt szeretnének a budapestiek, aki vállalja a konfliktusokat a kormánnyal. ","shortLead":"Egy kutatás szerint inkább olyan városvezetőt szeretnének a budapestiek, aki vállalja a konfliktusokat a kormánnyal. ","id":"20190923_A_Fideszszavazok_szerint_nem_is_buntetne_Budapestet_a_kormany_ha_ellenzeki_polgarmestert_valasztana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0531bce0-5301-4f54-b259-37913bff0884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4203c9e7-3e04-4d92-86f6-302c7341ca0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_A_Fideszszavazok_szerint_nem_is_buntetne_Budapestet_a_kormany_ha_ellenzeki_polgarmestert_valasztana","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:37","title":"A Fidesz-szavazók szerint nem is büntetné Budapestet a kormány, ha ellenzéki polgármestert választana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d656f-c59b-4349-afa2-7d8871920512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt gondolta ez a nő, hogy direkt neki hagyták ott azt a táskát?","shortLead":"Azt gondolta ez a nő, hogy direkt neki hagyták ott azt a táskát?","id":"20190922_Nem_igy_kepzel_az_ember_egy_korozott_taskatolvajt__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d656f-c59b-4349-afa2-7d8871920512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066e3250-c5b3-4f14-8885-ccb85f352bb9","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Nem_igy_kepzel_az_ember_egy_korozott_taskatolvajt__foto","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:32","title":"Nem így képzel az ember egy körözött táskatolvajt - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bbbd81-8d82-41ff-8ea6-0bbe8c4e4627","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izraeli tudósok rekonstruálták a gyenyiszovai ember csontvázát egy 70 ezer évvel ezelőtt élt 13 éves lány csontmaradványaiból nyert DNS-minták alapján.","shortLead":"Izraeli tudósok rekonstruálták a gyenyiszovai ember csontvázát egy 70 ezer évvel ezelőtt élt 13 éves lány...","id":"20190921_gyenyiszovai_ember_csontvaza_rekonstrualt_koponya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7bbbd81-8d82-41ff-8ea6-0bbe8c4e4627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45f583c-dd04-4c79-916c-b88a72d4b73a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_gyenyiszovai_ember_csontvaza_rekonstrualt_koponya","timestamp":"2019. szeptember. 21. 20:03","title":"Így nézhetett ki 70 000 éve egy 13 éves lány – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]